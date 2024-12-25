От стабильности до Судного дня

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел 24 декабря круглый стол по итогам года. Среди таковых были названы как и само собой разумеющиеся (выборы президента и испытание ракетного комплекса «Орешник»), так и довольно мрачные (повышение вероятности ядерной войны).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава ФоРГО Константин Костин сам зачитал главные темы года, назвав среди них выборы президента. «Нашего?» — игриво уточнил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Интересный вопрос…» — задумался господин Костин, но тут же вернул серьезный настрой. «Если мы говорим о выборах президента России, важен не только результат, не только ход кампании, но и то, что это, по сути, консенсус и поддержка программы, предложенной в послании Федеральному собранию»,— разъяснил политолог.

К «темам года» были также отнесены «контекст СВО» (включая назначение новым министром обороны Андрея Белоусова, испытание ракеты «Орешник» и интеграцию в политическую жизнь участников СВО), коррекция налогового законодательства, начало эпохи цифровых финансовых активов, культурная перезагрузка, ожидание искусственного интеллекта и саммит БРИКС в Казани (продемонстрировавший тенденцию роста числа сторонников борьбы с неоколониализмом). Заодно в вводной части господин Костин перечислил и «события года», в число которых из уже названного вошел тот же «Орешник», а из нового — выставка «Россия», теракт в «Крокус Сити Холле», события в Курской области, «голая вечеринка» (случившаяся в конце 2023 года, но получившая резонанс в начале 2024-го) и смерть Алексея Навального. «Вне зависимости от того, как относились разные люди…» — на всякий случай оговорился глава ФоРГО по поводу последнего события, но возражать никто особенно и не пытался.

Выступивший следом по видеосвязи представитель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов напомнил, что в 2024 году в мире прошло множество выборов, в которых участвовало больше половины населения Земли, и при этом везде власть если и не проиграла, то потеряла прежние позиции. Россия же на этом фоне заслужила самых высоких оценок за сохранение стабильности и устойчивости, подчеркнул политолог. «Безусловно, начало 2025 года ознаменует приход Трампа (избранный президент США Дональд Трамп.— “Ъ”) и его первые шаги... Но обсуждать их имеет смыл через год, если, конечно, останется кому обсуждать в принципе в мировом масштабе»,— неожиданно мрачно закончил свое в целом позитивное выступление господин Кузнецов. В зале повисла тишина, и журналисты робко попросили спикера разъяснить последнюю ремарку. «Ну, сценарии разные. Ядерную войну никто не отменял… "Часы Судного дня" врать не будут. Я бы не оценивал вероятность ядерной войны в следующем году как нулевую»,— пояснил эксперт, первые слова которого сопровождались эхом, из-за чего звучали еще более зловеще.

Новый виток дискуссии разгорелся после выступления Алексея Чеснакова, в котором он поставил под сомнение прогноз венгерского премьера Виктора Орбана об окончании СВО в 2025 году. «Для того чтобы спрогнозировать, когда и как завершится СВО, необходимо несколько условий, которых мы не знаем. В частности, то, какое предложение выкатит Дональд Трамп»,— пояснил свою мысль господин Чеснаков. Он также отметил, что, хотя в целом у сторон есть готовность к обсуждению этого вопроса, у них нет единого понимания происходящего «на земле», что затрудняет потенциальные переговоры. «Думаю, что Россия будет продолжать, пока не получит более выгодных условий для переговоров»,— подытожил политолог, а позже добавил, что вероятность мирных переговоров была выше до наступления ВСУ в Курской области.

«Для того чтобы мирные переговоры были успешными, важно, чтобы представление о том, что происходит "на земле", у всех было одинаковым»,— согласился Константин Костин. Он напомнил, что старт Минским соглашениям был дан только после того, как украинская армия потерпела поражение вблизи Дебальцево, сейчас же аналогичных событий не наблюдается. Также эксперт прошелся по мирному плану, который сейчас приписывают Дональду Трампу: «Если на мир не соглашается Украина, прекращаем ее вооружать. Если Россия, то вооружаем Украину по максимуму. Так себе переговорная позиция!..»

В завершение круглого стола “Ъ” поинтересовался у его участников, можно ли говорить, что итогом уходящего года в политике является дефицит ожиданий от следующего. «Отсутствие ожиданий не может убить мечту»,— весело заверил Михаил Виноградов. Если нет оснований говорить о том, что какие-то события решатся быстро, то это не значит, что не надо надеяться, согласился Константин Костин. «Ну а вдруг просто повезет? Это часто бывало в истории. История не такая книжка, что все предписано и все идет канонически. В ней все идет по разным сценариям. Это в природе человека. Есть тяга к жизни, тяга к смерти»,— философски закончил господин Костин.

Андрей Винокуров