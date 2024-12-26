Плюс 210 миллионов

Дорогие друзья, перед вами последняя в этом году страница Русфонда в “Ъ”. Традиционно здесь мы подводим итоги. Они, разумеется, предварительные, потому что сборы завершатся 31 декабря. По данным финансовой дирекции, объем частных и корпоративных пожертвований на 25 декабря вырос по сравнению с прошлым годом на 210 млн руб. и составил 1 746 950 571 руб., а помощь получил 2551 граждан — за последние пять лет это наилучший результат. Спасибо, дорогие друзья! Правда, финансовый директор Русфонда Антонина Казакова прикидывает, что до конца года сборы подрастут еще на 35–40 млн руб. Но этот окончательный итог мы обнародуем в “Ъ” уже 10 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

«Ну и за счет чего такой рост?» — вот вопрос, который мы в Русфонде задаем себе, и ответ напрашивается, как теперь принято говорить, неоднозначный. Количество частных пожертвований, к примеру, в этом году (1,6 млн руб.) сократилось по сравнению с 2023-м (2 млн руб.). Зато средний взнос существенно вырос, притом что подрос на 10% и средний счет из клиник-партнеров.

Региональная дирекция, объединяющая 14 бюро Русфонда в областях и республиках России, впервые в этом году собрала более полумиллиарда рублей. Между тем это проявление щедрости не только читателей и телезрителей «наших» регионов. Арт-дирекция Русфонда в мобильном приложении и на rusfond.ru еженедельно обновляет рубрики почты, где представлены свежие просьбы со всех регионов. Так что в этом году не новость, когда сахалинцы и москвичи, уральцы и петербуржцы помогают бороться с болезнями юным воронежцам и краснодарцам, ростовчанам и новосибирцам, крымчанам и уфимцам, свердловчанам и казанцам. И этот процесс взаимный: жители «наших» регионов жертвуют костромичам и белгородцам, курянам и архангелогородцам, хабаровчанам и кузбассовцам.

В этом году несколько сократилось число компаний-жертвователей, однако общий объем корпоративных сборов на 25 декабря составил 485 млн руб., и, как полагают в дирекции по развитию, 31 декабря итог достигнет полумиллиарда рублей. То есть повторится результат 2023 года. Растет корпоративная помощь жителям и беженцам в Курской, Белгородской и Воронежской областях. В частности, дары 14 компаний беженцам и больницам этих областей превысили 22 млн руб. Отличилась компания Б1 (6,7 млн руб.): ее сотрудники, узнав об инициативе руководства, провели свои сборы и отправили курянам и белгородцам 1,39 млн руб.

Примечательны структурные перемены в пожертвованиях, особенно если сравнивать пятилетки Русфонда. Еще пять лет назад 58% наших пожертвований получали госклиники, 19% — частные и 23% — зарубежные медцентры. А в 2024 году госклиники и частные получили поровну — по 46% всех сборов, а 8% пришлось на зарубежные медцентры. Вряд ли эти 8% можно объяснить падением спроса на иностранную медицину. Скорее сказалось сокращение возможностей оплачивать ее. Но это факт: в 2024 году просьб об оплате лечения в других странах стало меньше.

Куда интереснее новое соотношение спроса на помощь в государственных и частных медцентрах. Сокращение числа просьб на благотворительную оплату лечения в госклиниках вызвано ростом объемов госгарантий, а вот взлет спроса на услуги частных центров объясняется прежде всего расцветом детских реабилитационных центров и признанием (!) их квалификации нашими благотворителями. В абы что не вкладываются.

И напоследок. Русфонд только что рассказал о неудачных попытках приостановить публичные сборы пожертвований в СМИ для помощи тяжелобольным детям и взрослым, предпринимаемых фракцией КПРФ в Госдуме («Зачем?», см. “Ъ” от 20 декабря). КПРФ провела круглый стол, обсудив свой прошлогодний проект поправок к закону о СМИ. Предлагалось обязать редакции перед публикацией просьб справляться в минздравах «о возможности и сроках получения помощи из госбюджета».

Я не знаю, зачем обсуждать проект, уже не прошедший Госдуму год назад. Но сама идея обязать СМИ и не наложить ответных обязанностей на минздравы превращает его в неработающий. И вот занятная деталь. Приглашенные заместители министров Минэкономразвития и Минздрава РФ поблагодарили КПРФ и Госдуму за внимание к актуальным проблемам здравоохранения и благотворительности. И ни словом не обмолвились о проекте.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Всем здоровья, счастья и удачи!

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)