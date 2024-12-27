ДМС пришло в регионы

Уходящий год запомнился страховому рынку ударным ростом сегмента добровольного медицинского страхования (ДМС). По словам страховщиков и брокеров, во многом этот рост обеспечили региональные клиенты, особенно из промышленности. Несмотря на их живой интерес, в отдаленных областях страны все еще есть трудности с доступом к медицинской помощи и страховщики уже нашли выход из ситуации.

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В полный рост

В 2024 году эксперты отметили значительные темпы роста рынка ДМС. За третий квартал сборы в сегменте увеличились на 31,5% относительно аналогичного периода 2023 года и составили 46,9 млрд руб., следует из данных ЦБ. По итогам января—сентября этого года премии выросли на 13%, до 156,7 млрд руб. Вместе с тем, согласно прогнозам аналитиков НКР, по итогам 2024 года объем рынка ДМС увеличится на 46,2%, до 370 млрд руб., а в 2025-м — до 410 млрд руб.

Страховые компании отмечают, что рынок растет не только в деньгах, но и в договорах. В частности, в «Согазе» (занимает первое место в сегменте со сборами более 88 млрд руб. за 2023 год, по данным «Эксперт РА») по итогам девяти месяцев этого года количество новых договоров выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам страховщиков и брокеров, во многом ДМС демонтирует высокие темпы роста за счет регионов. В целом по рынку наблюдается тенденция увеличения региональных продаж, говорит начальник департамента личного страхования страхового брокера «Нобилис» Михаил Кунин. По нашему портфелю заметный рост спроса на ДМС по сравнению с прошлым периодом заметен в центральном (+ 30%) и северо-западном регионах (+23%), очень активно запрашивают индикативную стоимость полисов компании с Урала (+20%), отмечает руководитель практики страхования в регионах АСТ Анна Васильева.

Действительно, в регионах среди инструментов поддержки сотрудников чаще всего стоит ДМС, указывает совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. «Это подтверждают результаты опроса, который мы проводили в начале осени в 17 городах. На вопрос "Что предлагает ваш работодатель в рамках управления здоровьем коллектива?" жители Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска на первое место поставили ДМС. А вот около 40% респондентов из Москвы и Тюмени ответили, что им ничего не предлагает компания»,— рассказывает господин Озеров.

В отдельных отраслях отмечается существенный рост спроса на ДМС, поскольку для некоторых работодателей история знакомства с ДМС только началась, например у тех организаций, которые связаны с производством, у некрупных страхователей, связанных с IT-сектором, отмечает Роман Щеглеватых. Мы объясняем такую динамику массовым подключением производственного персонала — рост заработных плат не может быть бесконечным, поэтому работодатели все больше используют страхование в мотивационных программах, отмечает госпожа Васильева.

В целом по стране основные факторы роста ДМС — это расширение социальных программ работодателями для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров, медицинская инфляция, а также увеличение продаж коробочных продуктов через банки, поясняет вице-президент ВСС Роман Щеглеватых. Кадровый дефицит, конкурентная борьба за специалистов мотивируют работодателей развивать инструменты привлечения и удержания сотрудников, и ДМС является одним из таких инструментов, согласен господин Озеров. Если смотреть на ситуацию глазами работодателя, то ДМС — это же «покупка» времени сотрудников, сокращение срока больничного отпуска либо его отсутствие, и все больше работодателей стали считать стоимость невыхода работника по больничному листу, добавляет госпожа Васильева.

Кроме того, принимая во внимание рост медицинской инфляции, лечение за свой счет в регионах оказывается практически неподъемным — в этом случае сотрудники побуждают работодателя включать страхование в социальный пакет, отмечает Павел Озеров.

Региональные трудности

Вместе с тем в регионах остаются серьезные проблемы с доступностью медицинской помощи. Около 40 регионов страны демонстрируют показатели по потреблению платных медицинских услуг ниже медианного показателя по стране, что может свидетельствовать о более низкой доступности медпомощи коммерческого сектора, отмечается в исследовании страхового брокера Remind. Кроме того, качество и диапазон возможностей организации медицинской помощи по ДМС во многом определяются потенциалом региональной медицинской инфраструктуры, следует из исследования.

Доступность и качество медицинских услуг существенно зависят от региона проживания и размера населенного пункта, также есть свои нюансы в зависимости от видов медицинских услуг, подтверждает Роман Щеглеватых. Безусловно, в некоторых регионах, особенно в маленьких городах, часто отсутствует медицинская инфраструктура, согласна госпожа Васильева.

«Мы наблюдаем дефицит коммерческих клиник, квалифицированных кадров — например, нет врачей для организации помощи на дому в удаленных регионах, а также отсутствие объема услуг, схожего с региональными центрами — например, нет коммерческих скорых помощей или только государственные стационары»,— добавляет Михаил Кунин.

«При этом, для сравнения, цены в Москве все равно больше»,— обращает внимание медицинский эксперт страхового брокера Remind Галия Бекмансурова. По данным Remind, средний чек в московских клиниках на 98% выше среднего чека на медицинские услуги в 15 нестоличных городах-миллионерах. «Вместе с тем мы видим выравнивание ожиданий от сервиса ДМС между жителями столиц и регионов. Мы объясняем это децентрализацией рабочей силы и миграцией квалифицированных сотрудников в регионы, что стало следствием распространения удаленных форматов работы»,— говорит она.

Рабочие решения

Региональное неравенство в доступности медицинской помощи на протяжении многих лет было поводом для скепсиса работодателей в отношении ДМС как ценной составляющей социального пакета, следует из исследования Remind. «На данный момент цифровизация и новые продукты уже способствуют экспансии ДМС в регионы и позволяют предлагать рабочие решения под конкретные задачи предприятий»,— говорит Галия Бекмансурова.

«Важным фактором, влияющим на спрос, является повышение ценовой и территориальной доступности программ ДМС за счет развития цифровых сервисов. Например, программы с телемедицинскими консультациями дают возможность получить высококвалифицированную помощь сотрудникам в отдаленных от центра областях»,— подтверждают в «Согазе».

В последнее время популярность набрали программы ДМС, включающие оплату дистанционных услуг в медицине (телемедицинских консультаций, особенно ставших популярными во время пандемии), потом дистанционных услуг психологов, что безусловно особенно удобно для застрахованных, проживающих в отдельных регионах, говорит Роман Щеглеватых. Конечно, страховые организации прилагают много усилий для поддержания базы медицинских организаций, чтобы обеспечить весь необходимый застрахованному лицу набор услуг, предусмотренный программами ДМС, говорит он.

«Преимущество системы ДМС как раз и состоит в том, что система адаптивна к региональным особенностям. При нехватке квалифицированной помощи в одном регионе ДМС позволяет отправить пациента в тот регион, в котором она доступна. А вот по системе ОМС это с точки зрения организации сделать крайне сложно. Этот процесс забюрократизирован»,— уверен Павел Озеров.

Вместе с тем, по словам господина Щеглеватых, работодателям стоит обращаться в страховые организации, работающие в их регионе, за получением информации о возможных программах ДМС для своих сотрудников. «С учетом бюджетных ограничений и дополнительных пожеланий со стороны страхователя (компании) подбирается программа. Программы могут отличаться набором услуг, их количеством, а также перечнем клиник. В случае отсутствия необходимых услуг в рамках медицинских учреждение региона в программу добавляются альтернативные варианты из других географических единиц»,— уточняет собеседник “Ъ” на страховом рынке.

Но для того чтобы программа ДМС была эффективной, необходимо взвешенно подумать над созданием системы управления здоровьем. Ее грамотное выстраивание подразумевает подключение провайдеров, занимающихся психологической поддержкой, вопросами питания, спорта, ЗОЖ, добавляет собеседник “Ъ”. Работать решение будет эффективно, если провайдеры будут взаимодействовать в условиях постоянного информационного обмена. Это позволит оказывать адресную помощь сотрудникам, а не измерять среднюю температуру в коллективе, считает он.

Юлия Пославская