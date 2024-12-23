Семейную пятилетку за три года

Губернатор Глеб Никитин рассказал об увеличении с 2025 года финансовой поддержки семьи и рождаемости в Нижегородской области. С июля следующего года общая сумма выплат за рождение ребенка составит миллион рублей. Деньги матерям можно будет получать в виде своеобразной ежемесячной зарплаты. Также губернатор сообщил об увеличении финансирования процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Будут активнее привлекаться психологи, чтобы отговорить женщин от абортов. 2025–2030 годы губернатор объявил Пятилетием семьи в Нижегородской области, но эффект от усилий государства будет оцениваться в ближайшие три года. С подробностями — Роман Кряжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские власти разработали финансовые инструменты для повышения рождаемости

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Нижегородские власти разработали финансовые инструменты для повышения рождаемости

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Нижегородские власти 23 декабря подвели итоги Года семьи. Для этого на Нижегородской ярмарке собрали чиновников и многодетные семьи. Перед собравшимися около часа выступал губернатор Глеб Никитин. По его словам, в регионе за 11 месяцев родились более 20,4 тыс. детей. «Нижегородская область находится в числе 40 регионов, которые во время заседания Госсовета были описаны термином “демографическая зима”. Нас это не устраивает, мы считаем, что нам нужны прорывные меры», — отметил губернатор.

Он сообщил, что в начале следующего года будет официально обнародована новая стратегия демографического развития Нижегородской области до 2035 года. Ряд финансовых мер для повышения рождаемости в правительстве уже разработаны. Всего за 10 лет на различные мероприятия по повышению рождаемости регион планирует направить 150 млрд руб. «Мы должны потянуть эти расходы», — отметил Глеб Никитин. Он призвал нижегородцев верить в себя, в страну, в регион и «соревноваться с друзьями, у кого детей больше».

Губернатор раскритиковал частные медклиники, которые либо не оказывают доабортные психологические консультации, либо проводят их «формально или на бумажке». По словам Глеба Никитина, в регионе за год известны11 тыс. только зарегистрированных хирургических абортов, а медикаментозные вообще никто не учитывает. При этом 30% решившихся на аборт женщин готовы сохранить ребенка после беседы с психологом. Глеб Никитин заявил, что регион намерен увеличить штат частных психологов и работников соответствующих НКО, которые будут деликатно отговаривать женщин от абортов.

«Результатом должно стать рождение ребенка. Куда женщина пошла от психолога: делать аборт или рожать — это будет определяющим для качества работы представителей этого “демографического спецназа”», — отметил Глеб Никитин.

Он также упомянул, что в будущем году от региона будет выделена квота на проведение тысячи процедур ЭКО дополнительно к 1,7 тыс. случаев искусственного оплодотворения, которые в регионе финансирует Российская Федерация.

Для материальной поддержки семей с детьми с 1 июля 2025 года планируется общая выплата по 1 млн. руб. за рождение ребенка. Сумму можно будет использовать в качестве квазизарплат родителям в течение трех лет. Региональные средства будут выплачиваться ежемесячно, по 10 тыс. за первого ребенка. За рождение второго ребенка сертификат маткапитала составит 500 тыс. руб. из миллиона, а будет выплачиваться по 22 тыс. руб. в месяц, за рождение третьего «зарплата» составит уже 30 тыс. руб.

Также с 1 июля в регионе введут «подарок новорожденному» — всем семьям при рождении ребенка будет выдаваться сертификат на 20 тыс. руб. Он может быть использован для покупки более 200 различных детских товаров местного производства через маркетплейс.

Далее губернатор рассказал о разработанном в Минтруда РФ «демографическом меню» из пяти видов господдержки. Регион будет софинансировать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременную выплату для очно обучающихся беременных, «социальную няню» для многодетных и студенческих семей, выплаты при рождении третьего ребенка и последующего в молодой семье и помощь в подготовке к ЭКО. Общий объем финансирования этих инициатив составит более 1,5 млрд руб. за три года.

В завершении речи губернатор объявил 2025–2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области, пояснив, что для правительства это такой же приоритет, как и поддержка участвующих в СВО бойцов и членов их семей. Первые три года должны показать, насколько эффективны для решения демографической проблемы предложенные меры. При необходимости они будут корректироваться.

Главным же остается любовь, сплоченность и поддержка в семье — о такой рассказали, прослушав губернатора, члены многодетной молодой семьи Путюниных из поселка Воскресенское. Они не получают социальной поддержки, не попадая в необходимые критерии нуждаемости. «Я сам из многодетной семьи, моя жена тоже. Мы не планировали — все шло своим чередом. Рождаются дети и рождаются: мы их любим и воспитываем», — поделился рецептом художник-постановщик народного театра Александр Путюнин, выигравший со своими родными всероссийский конкурс «Семья года».

По данным нижегородского Института демографического развития «Основа», опросившего 800 нижегородцев в возрасте от 18 до 25 лет, 22% респондентов хотели бы иметь только одного ребенка, а могут себе это позволить 17%. Двоих детей хотели бы 58% опрошенных, могут 45%. Троих детей — 16% и 10% соответственно. Лишь 6% респондентов не хотят детей, а 20% — не могут быть родителями по разным причинам.