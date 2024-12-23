Центр «Новая эра»: 20% россиян не готовы завести ребенка

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет 80% хотели бы иметь детей, свидетельствуют данные центра развития гуманитарных технологий «Новая эра». В опросе центра приняли участие 2 тыс. человек. Из них 20% опрошенных, несмотря на желание, сейчас не могут завести ребенка. Среди основных факторов, влияющих на отсутствие детей, респонденты назвали материальные трудности (79%) и нестабильную ситуацию в стране и мире (56%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Новая эра» — научно-образовательный портал по философии, политологии и социологии. Экспертами проекта выступают профессоры МГУ им. М. В. Ломоносова, КИУ им. В. Г. Тимирясова, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУ и др. Опубликованное сегодня, 23 декабря, исследование «Восприятие семьи молодежью» было проведено с мая по август 2024 года во всех федеральных округах. Сбор данных произведен с помощью анкетирования.

По данным центра, 10% опрошенных не хотят иметь детей, еще 10% — затрудняются дать ответ. Двх детей хотели бы иметь 53%, трех — 20%, одного ребенка — 15%, четырех и более — 5%. Желаемым возрастом для заключения брака и рождения ребенка респонденты назвали период от 22 до 29 лет. Среди причин отсутствия детей опрошенные также назвали неудовлетворительные жилищные условия (50%), нежелание иметь детей на текущем этапе (33%), неудовлетворительное состояние здоровья (29%) и стремление достичь успехов в профессии (28%).

Для 96% респондентов правильной формой создания семьи считается официальное заключение брака в ЗАГСе. Но 63% также считают правильным религиозный брак. Каждый седьмой респондент (69%) считает правильным заключать брачный договор со своим партнером. 79% опрошенных допускают вступление в брак с представителем другой национальности, 46% — с иностранным гражданином. В исследовании центра говорится, что наиболее привлекательны для российской молодежи западные европейцы: 74% готовы вступить с ними в брак.

Полина Мотызлевская