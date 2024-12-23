УВЗ планирует увеличить производство вагонов на треть в 2025 году

АО «Концерн "Уралвагонзавод"» (УВЗ; входит в госкорпорацию «Ростех») намерено нарастить производство вагонов в 2025 году на треть и войти в тройку лидеров российских вагоностроительных заводов с долей рынка более 21%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УВЗ планирует на треть увеличить производство вагонов в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ УВЗ планирует на треть увеличить производство вагонов в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным сообщения, с января по ноябрь текущего года «Уралвагонзавод» стал одним из лидеров по темпам роста производства вагонов среди отечественных производителей. Относительно аналогичного периода 2023 года производство вагонов выросло на 42%. «Ожидается, что по итогам 2024 года данная тенденция производства сохранится»,— сообщили в УВЗ. В общей структуре производства и реализации вагонов концерна 60% приходится на полувагоны, 30% — на цистерны для перевозки нефтепродуктов.

Ключевым фактором роста в следующем году должен стать выпуск инновационных полувагонов и цистерн.

АО «Уралвагонзавод» выпускает танки, машины разминирования, дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Анастасия Таначева