Споры года

Институт разрешения споров среди участников экономики, как между ними, так и с государственными органами, продолжает выполнять роль индикатора состояния экономики. ИД «Коммерсантъ» отобрал споры, которые, по версии редакции, заслуживают наибольшего внимания в 2024 году.

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Критерием значимости споров, согласно методологии прошлых лет, является совокупность следующих показателей: 1) величина финансовой оценки; 2) значимость решений для экономического оборота; 3) прецедентный характер решений; 4) значимость клиента в отрасли / общем экономическом обороте; 5) анализ внимания к кейсу со стороны медиа, преимущественно — издания “Ъ”.

В числе категорий споров, наиболее значимых для практики в текущем году: банкротные, коммерческие, корпоративные, международные. По результатам исследования были отобраны споры, оказавшие наибольшее влияние на рынок. По каждому направлению выделено от одного до десяти проектов.

Редакция рекомендует читателям с пониманием отнестись к тому, что далеко не все кейсы становятся публичными и не все юридические фирмы готовы делиться информацией. Компании, имеющие крупных клиентов с перспективой долгого сотрудничества, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не предоставляют для исследования информацию о таких делах. Редакция постаралась минимизировать эти риски и основывалась как на публичной информации, так и на данных, полученных от представителей самих юрфирм, которых опросили лично.

Коммерческие споры

Клиент: АО «Стокманн»

Финансовая оценка: 1,7 млрд руб.

Юридическая фирма: Адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ)

Описание: Команда АБ ЕПАМ (Денис Архипов, Денис Голубев, Денис Казаков, Роман Шамич) защитила интересы доверителя в споре, который длился более четырех лет. В 2017 году доверитель бюро приобрел у ООО «Подиум Маркет» часть активов стоимостью 105 млн руб.: торговое оборудование и товарные остатки, годовую лицензию на часть товарных знаков и право аренды помещения. Сделки широко освещались в СМИ.

После переименования ООО «Подиум Маркет» в ООО ИПК «Атлас», компания была признана банкротом. Спустя два года конкурсный управляющий банкрота предъявил иск к доверителю о признании сделок недействительными и взыскании с покупателя рыночной стоимости отчужденных активов. Конкурсный управляющий пытался доказать в суде, что доверитель приобрел не отдельные активы, а готовый бизнес, рыночная стоимость которого превышала договорную цену и составляла 1,7 млрд руб. Позиция конкурсного управляющего подтверждалась судебной экспертизой, которая была проведена по делу до вхождения в проект команды адвокатов АБ ЕПАМ.

В апелляции адвокаты бюро доказали, что судебные эксперты многократно завысили стоимость спорного имущества, рассчитав ее на основе сверхоптимистичного бизнес-плана бывшего менеджмента, без учета того, что на тот момент компания находилась в предбанкротном состоянии. По делу была назначена повторная экспертиза. Назначенные судом эксперты по надуманным основаниям отказывались от проведения экспертизы, однако в итоге удалось добиться проведения профессиональной экспертизы, которая оценила активы как единый бизнес на уровне 48 млн руб. В результате апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

Оппоненты обжаловали постановление, акцентируя внимание на недостатках повторной экспертизы, но команда бюро опровергла все доводы оппонентов, и кассационный суд оставил постановление апелляции в силе. В мае 2024 года Верховный суд Российской Федерации окончательно подтвердил правоту доверителя.

Клиент: ООО «РусХимАльянс» (РХА)

Финансовая оценка: 225 млрд руб.

Юридическая фирма: E L W I

Описание: РХА подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суд) два иска к Linde GmbH («Линде»), Linde PLC и их дочерним компаниям в связи с отказом от возврата неотработанных авансов и убытков и расторжением контрактов на строительство газоперерабатывающего завода (Иск ГПЗ на 121 млрд руб.) и завода по производству СПГ (Иск СПГ на 104 млрд руб.) в Усть-Луге. Общая сумма двух исков превышает 200 млрд руб.

Данные споры являются крупнейшими спорами в России, вытекающими из EPC-контрактов, подчиненных английскому праву и сопряженных со сложными строительными экспертизами по международным стандартам.

E L W I успешно представляла интересы РХА, и судебные решения по данным делам стали прецедентными по нескольким аспектам. Во-первых, впервые была установлена исключительная юрисдикция российских судов при наличии арбитражной оговорки в пользу ГМАЦ. Во-вторых, приняты крупнейшие в истории России обеспечительные меры против иностранного бизнеса (свыше €1 млрд). В-третьих, это крупнейшие российские споры по применению статьи 11 Регламента ЕС №833/2014. Наконец, это один из первых успешных случаев по установлению деликтной ответственности российской части глобального иностранного бизнеса по долгам иностранного: впервые были арестованы активы не только самих должников, но и всех косвенно связанных с ними лиц.

В 2024 году E L W I удалось добиться полного удовлетворения Судом требований РХА как по Иску ГПЗ (в размере свыше 121 млрд руб.), так и по Иску СПГ (в размере свыше 104 млрд руб.). При вынесении решений по каждому из споров Суд использовал проекты судебных актов, подготовленные юристами E L W I в порядке ст. 41, 66 АПК РФ.

16 декабря 2024 Верховный суд выпустил беспрецедентное по объему (для отказного) определение об отказе в передаче жалоб «Линде» на семи страницах, где по существу полностью подтвердил позицию, отстаиваемую юристами E L W I.

Клиент: АО «Банк "Кредит Свисс (Москва)"» (российское дочернее общество швейцарского банка Credit Suisse)

Финансовая оценка: 322 млн руб.

Юридическая фирма: Better Chance

Описание: Команда юристов Better Chance успешно защитила интересы АО «Банк "Кредит Свисс (Москва)"», российского дочернего общества швейцарского банка Credit Suisse. Истец требовал привлечь клиента к солидарной ответственности по обязательствам аффилированной люксембургской компании и обязать перевести денежные средства и ценные бумаги на счета истца. По результатам рассмотрения спора, которое длилось десять месяцев, суд согласился с позицией клиента и отказал в удовлетворении требований истца в полном объеме.

Решение по делу имеет важное значение для экономического оборота, иностранных инвестиций и в особенности для российских дочерних обществ иностранных банков. Вынесенное судом решение доказывает, что при правильно выстроенной линии защиты суды готовы отойти от сложившегося подхода к солидарной ответственности российских дочерних компаний по долгам иностранных материнских компаний.

Решение имеет прецедентное значение для формирования судебной практики, поскольку затрагивает пределы ответственности российских дочерних банков по обязательствам иностранных материнских компаний. За последние два года этот вопрос неоднократно поднимался в судебной практике, однако ранее «дочки» иностранных банков практически всегда привлекались к солидарной ответственности по долгам иностранных материнских компаний. Вероятно, решение сможет изменить эту тенденцию. Кроме того, решение является редким примером анализа конкуренции норм российского и иностранного права в свете санкционных и контрсанкционных ограничений.

Решение является особенно важным для клиента, поскольку исход спора влияет на возможность его привлечения к ответственности по обязательствам иностранной материнской компании в отсутствие договорных отношений в иных спорах.

Клиент: ООО «СБ Сырьевой трейдинг»

Финансовая оценка: 1,8 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Команда Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, советник Олег Шейкин и юрист Денис Хайруллин) представляла в апелляционной инстанции интересы ООО «СБ Сырьевой трейдинг» в споре с ПАО «Каменск-Уральский металлургический завод» о взыскании 1,8 млрд руб.

Спор возник в связи с неисполнением заводом своих обязательств по оплате обратной поставки алюминия. ООО «СБ Сырьевой трейдинг» по прямой поставке купило у завода алюминий с обязанностью завода выкупить его обратно по биржевой цене на согласованную дату. Завод только частично выкупил товар, в связи с чем истец просил взыскать с него компенсацию 1,4 млрд руб. и неустойки. Суд первой инстанции удовлетворил иск.

В апелляционной инстанции команде бюро удалось доказать, что отношения между ООО «СБ Сырьевой трейдинг» и заводом нельзя квалифицировать как заемные. Отношения схожи с товарным репо, в отношении которого нет специального правового регулирования, и потому должны применяться правила регулирования поставки. Помимо этого, удалось доказать, что взыскание компенсации, рассчитанной в соответствии с формулой в соглашении, является законным.

Клиент: ПАО «МТС Банк»

Финансовая оценка: 3,1 млрд руб.— размер убытков

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов Delcredere

Описание: Спор о взыскании с Euroclear 3,1 млрд руб. убытков

Банку принадлежат ценные бумаги, права на которые учитывались в НРД. В мае 2022 года Euroclear заблокировал счет НРД, а вместе с ним и права банка. Доверитель не мог получить выплаты по ценным бумагам. Ранее банк обращался в Бельгию за получением лицензии, но ответа не получил. Сумма заблокированных выплат составила $35,6 млн (3,1 млрд руб.) и $2,3 млн (202,4 млн руб.) процентов за пользование чужими денежными средствами.

Юристы Delcredere в суде доказали, что, во-первых, спор должен был рассматриваться в России и по российскому праву; во-вторых, банк вправе предъявлять иск к Euroclear, минуя НРД, то есть напрямую к причинителю вреда; в-третьих, доверителю причинен вред, поскольку он утратил возможность пользования и распоряжения своими деньгами, а Euroclear извлекает прибыль от санкций и зарабатывает на заблокированных активах.

Суд удовлетворил требования банка: постановил взыскать с ответчика 3,1 млрд руб. убытков за пользование чужими денежными средствами, в выплате процентов отказал. Решение поддержали вышестоящие инстанции. Решение (одно из немногих против Euroclear) было исполнено в полном объеме в интересах доверителя. (Дело ПАО «МТС Банк» — второй известный случай на практике, когда российский суд согласился взыскать с европейского депозитария убытки из-за блокировки активов. Первым был иск банка «Санкт-Петербург»).

Клиент: ООО «Реставрация-Н+»

Финансовая оценка: более 1,5 млрд руб.

Юридическая фирма: АБ «Бартолиус»

Описание: Несколько покупателей элитной недвижимости в ЖК «Найтсбридж Прайвет Парк» и созданный ими ТСН обратились с иском об обязании застройщика (ООО «Хлебозавод №6») и бывшей управляющей компании (ООО «Реставрация-Н+») устранить в месячный срок выявленные в общедомовом имуществе дефекты. По мнению истцов, общедомовое имущество находилось не в том состоянии, как им было обещано продавцом: выполнено не из тех материалов, отсутствовали некоторые элементы декора и т. д. Впоследствии требование об устранении строительных и эксплуатационных недостатков в общедомовом имуществе трансформировалось в денежное требование. Перед адвокатами бюро «Бартолиус» стояла задача защитить клиента от необоснованных претензий ТСН на сумму более 1,5 млрд руб.

Суд первой инстанции взыскал с застройщика 820 млн руб., а также 289 млн руб. с управляющей компании в счет устранения выявленных и оцененных судебной экспертизой строительных и эксплуатационных недостатков; дополнительно с застройщика в пользу одного из истцов была взыскана неустойка и штраф по Закону РФ о защите прав потребителей на 506 млн руб. Апелляционным определением Мосгорсуда от 26 апреля 2024 года решение оставлено без изменения.

В суде кассационной инстанции (Второй кассационный суд общей юрисдикции) бюро удалось доказать, что решения нижестоящих судов выносились с нарушениями норм материального и процессуального права, и добиться отмены апелляционного определения и направления дела на новое рассмотрение в Мосгорсуд в ином составе судей. Для правовой системы и девелоперского бизнеса спор примечателен пресечением потребительского экстремизма в отношении застройщика и управляющей компании, при котором потребитель злоупотреблял своими правами для получения необоснованной выгоды.

Клиент: АО «Новая Высота»

Финансовая оценка: 3,8 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Команда Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, советник Олег Шейкин и юрист Арпине Пирумян) представляла интересы АО «Новая Высота» — участника с долей 50% компаний группы «Царь-Мясо», одного из системных предприятий Брянской области. Спор касался иска ООО «Прогресс» о взыскании с мясокомбината компенсации 3,8 млрд руб. за незаконное использование товарного знака «Царь-Мясо».

Команде бюро удалось добиться полного отказа в иске и доказать, что, несмотря на принадлежность товарного знака истцу, его иск является злоупотреблением правом. Юристы доказали, что истец приобрел товарный знак у самого же комбината за 10 тыс. руб., никогда собственную продукцию не производил и не развивал товарный знак, а кроме того, ранее входил в одну группу компаний с комбинатом, у которого закупал товар и перепродавал его потребителям. Суд согласился, что фактически истец извлекал коммерческую выгоду из товара, который сейчас называет контрафактным, что нельзя признать добросовестным.

Корпоративные споры

Клиент: Малик Гайсин

Финансовая оценка: 4 млрд руб. (стоимость завода «Исеть» и остатки на счетах)

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов Delcredere

Описание: Громкий спор за активы завода «Исеть». Верховный суд впервые отменил решения об изъятии активов по «антикоррупционному» иску Генеральной прокуратуры. Принятие этого судебного акта привело к формированию новой практики в том числе по вопросу применения срока исковой давности, что в дальнейшем стало причиной рассмотрения этого вопроса в Конституционном суде РФ.

Предприниматель Малик Гайсин в 1990-х годах был депутатом Государственной думы, после занял должность директора уральского завода «Исеть». Предприятие функционирует и сейчас, производя продукцию для оборонно-промышленного комплекса. В марте 2023 года Генпрокуратура подала к господину Гайсину иск об изъятии завода «Исеть» в доход государства, посчитав, что предприниматель незаконно приобрел контрольный пакет акций предприятия, будучи депутатом.

За период с конца февраля 2022 года до начала ноября 2023 года Генеральная прокуратура подала не менее 55 исков об истребовании из частной собственности в пользу государства акций или недвижимого имущества. Суды зачастую полностью разделяли правовую позицию прокуратуры, а решения принимались стремительно.

В 2023 году Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства завода «Исеть». Решение устояло в вышестоящих судебных инстанциях. В мае 2024 года Владимир Путин передал акции завода «Исеть» госкорпорации «Ростех». Малик Гайсин обратился в Верховный суд РФ, который отменил отрицательные судебные акты и направил спор на новое рассмотрение. Определение ВС РФ стало громким прецедентом в спорах об изъятии активов по искам Генпрокуратуры и самым обсуждаемым спором 2024 года. ВС РФ указал, что на требования Генеральной прокуратуры распространяются сроки давности, а нормы ответственности должны применяться в соответствии с положениями Конституции России, следовательно, применение с обратной силой норм, ухудшающих положение ответчика, недопустимо. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Клиент: Александр Рязанов (владелец Русской холдинговой компании)

Финансовая оценка: 1,3 млрд руб. (сумма инвестиций клиента в компанию для строительства автодороги «Меридиан»)

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов Delcredere

Описание: ООО «Меридиан» создали для строительства скоростной автодороги из Китая в Европу через Россию. Проект имел государственное значение: в июне 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы «Меридиан» как федеральный маршрут и включил ее в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

У компании было два соучредителя с долями по 50%: бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов и его знакомый выпускник экономического факультета МГУ Роман Нестеренко.

Бизнесмены договорились, что господин Рязанов будет отвечать за финансирование запуска проекта, а господин Нестеренко — за обеспечение операционной деятельности компании. Однако в компании разгорелся корпоративный конфликт: Роман Нестеренко устранился от управления и инициировал банкротство компании, а Александр Рязанов подал иск об исключении господина Нестеренко из состава участников общества со ссылкой на то, что ответчик своими действиями (бездействием) существенно затрудняет деятельность компании и достижение целей, ради которых она создавалась. Суд первой инстанции и вышестоящие инстанции отклонили требование истца. Тогда господин Рязанов обратился в Верховный суд (дело А40–265796/2022). Дело стало прецедентным: ВС прямо признал исключение участника «допустимым способом разрешения корпоративного конфликта, парализующего деятельность общества» и отправил дело на новое рассмотрение. Верховный суд задал вектор для исключения участников, которые лишь для проформы исполняют обязанности и реализуют права участника общества, фактически не имея интереса в достижении целей общества, ради которых оно создавалось.

Клиент: Игорь Одуд, Юрий Одуд (участники группы компаний «Аксель», ведущего автохолдинга на территории Северо-Западного округа)

Финансовая оценка: 10,2 млрд руб.

Юридическая фирма: адвокатское бюро «S&K Вертикаль»

Описание: АБ «S&K Вертикаль» представляло интересы миноритарных участников группы компаний «Аксель» Игоря и Юрия Одудов в рамках корпоративного конфликта с мажоритарным участником, одновременно являющимся генеральным директором головной компании группы.

Корпоративный конфликт возник в связи с выявленными миноритариями фактами отчуждения ряда ключевых активов группы по заниженной стоимости на компании, связанные с другой стороной, и наличия признаков создания так называемого параллельного бизнеса. Целью проекта являлось урегулирование корпоративного конфликта и получение клиентами бюро справедливой стоимости принадлежащих им долей в бизнесе.

Адвокаты бюро оказали комплексную юридическую помощь в рамках проекта, включая сопровождение значительного числа гражданских, корпоративных и банкротных споров, корпоративных мероприятий в компаниях группы, а также выступали в переговорах с иными участниками конфликта. Бюро добилось успешного признания в суде недействительной сделки по отчуждению одного из ключевых активов холдинга в пользу аффилированной с мажоритарием структуры по существенно заниженной стоимости. Судом также была установлена недобросовестность действий мажоритарного участника. Результатом работы адвокатов явилось завершение многолетнего корпоративного конфликта и выход клиентов из бизнеса на их условиях.

Банкротные споры

Клиент: ООО ПФТ

Финансовая оценка: 3,7 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Команде Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, советник Александр Филатов, юристы Яна Медведева, Олеся Макарова, Алена Пантелей, Сергей Кокорев) удалось добиться заключения и утверждения мирового соглашения по делу о банкротстве, которое длилось с 2017 года. Размер требований кредиторов должника превышал 3,7 млрд руб. Команда разработала сложные условия соглашения, которое устроили большинство кредиторов: условия включали деление кредиторов на несколько групп, отсрочку и последующую рассрочку погашения обязательств; также соглашение предусматривало конвертацию части требований в доли в уставном капитале должника — способ погашения обязательств, примеры которого практически отсутствуют в практике применения Закона о банкротстве.

Одновременно юристы в сотрудничестве с менеджментом должника и финансистами разработали план деятельности должника после выхода из процедуры банкротства. Эта работа позволила убедить суд в том, что мировое соглашение является исполнимым и экономически оправданным. Команда доказала, что должник сможет расплатиться с долгами только при условии предоставления ему трехлетней отсрочки исполнения обязательств, чтобы сгенерировать достаточный денежный поток. Работа команды привела к тому, что должник возобновил деятельность и приступил к исполнению мирового соглашения.

Клиент: АО «Компания "Вольфрам"» (топ-менеджмент и собственники компании)

Финансовая оценка: 9,5 млрд руб.— суммарная оценка требований кредиторов к доверителям

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов Delcredere, Forward Legal

Описание: В 2021 году клиенты Delcredere — собственники «Вольфрам» — в обмен на инвестиции передали 50% долей компании инвестору «Кронос». После получения контроля над компанией «Кронос» инициировал корпоративный конфликт и назначил нового директора, который обратился в суд с заявлением о признании «Вольфрама» банкротом. В третью очередь реестра кредиторов были включены требования компании «Транслом», подконтрольной «Кроносу», на сумму более 4,5 млрд руб. Они также были включены в размер требований «Транслома» о привлечении доверителей Delcredere к субсидиарной ответственности.

В деле №А41–19091/2023 юристы коллегии настаивали, что средства кредитора были финансированием, предоставленным должнику в условиях имущественного кризиса. Оппонент намеренно оформил финансирование под видом авансов по договорам поставки, чтобы снизить риски в случае неудачных инвестиций. При этом менеджмент «Кроноса» полностью контролировал расход средств в компании. Эти обстоятельства являются основанием для понижения очередности удовлетворения данного требования. Кассация встала на сторону Delcredere, отменила решения нижестоящих судов и понизила требования «Кроноса» в очередности.

Позитивное решение поставило под сомнение обоснованность привлечения доверителей к субсидиарной ответственности. Поэтому при рассмотрении в обособленном споре вопроса о привлечении собственников «Вольфрама» к субсидиарной ответственности в размере 6 млрд руб. суд также отказал в требованиях оппонентам.

Клиент: Д. Н. Ананьев

Финансовая оценка: 208 млрд руб.

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов города Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: ООО «Зерновая компания "Настюша"» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании Ананьева Д. Н. банкротом. Введена процедура реализации имущества; финансовым управляющим оспаривается множество сделок, в том числе совершенных родственниками клиента. Финансовый управляющий обратился с ходатайством о согласовании привлечения консультантов для поиска активов клиента за рубежом с установлением годового лимита расходов 263 млн руб.

Результат работы команды коллегии: введение процедуры банкротства отсрочено более чем на год; снижен долг на 200 млрд руб. в рамках параллельного спора с мажоритарным кредитором, в котором устанавливался размер задолженности; приостановление рассмотрения заявления банка о включении в реестр требований 113 млрд руб.; защищен от оспаривания ряд сделок, в которых рассматривались важные правовые и фактические вопросы; финансовому управляющему и кредиторам отказано в удовлетворении ходатайств об объединении процедур банкротства клиента и его супруги; финансовому управляющему отказано в привлечении консультантов, не допущено расходование конкурсной массы.

Дело является мультиюрисдикционным: в Республике Кипр осуществлялись корпоративное сопровождение, сбор доказательств по спору, работа с иностранными юристами, официальными службами, консультирование по отдельным вопросам, связанным с судебными разбирательствами в РФ; на территории Великобритании происходили консультирование иностранных юристов по параллельным спорам в России, подготовка документов, сбор доказательств.

Клиент: Российский банк в лице его финансового управляющего, а также финансовые управляющие двух физических лиц

Финансовая оценка: 13 млрд руб.

Юридическая фирма: E L W I

Описание: Юристы E L W I, являющиеся квалифицированными французскими адвокатами, представляют интересы финансовых управляющих, а также российского банка по признанию и приведению в исполнение российских судебных решений о банкротстве в отношении двух российских граждан, а также по поиску и аресту их активов на территории Франции и Швейцарии. По решению суда должники несут субсидиарную ответственность по долгам банка, в свою очередь находящегося в процедуре банкротства. Общая сумма потенциальной задолженности к взысканию в пользу клиентов составляет до 13 млрд руб.

На данный момент было успешно признано и приведено в исполнение российское судебное решение о банкротстве одного из должников на территории Швейцарии, а также наложен временный арест на активы должников во Франции, включая банковские счета и объекты недвижимости. В частности, были получены два решения французского суда, по которым был наложен временный арест на объект недвижимости, принадлежащий должникам через иностранную компанию, зарегистрированную в Люксембурге. Этими же решениями французский суд позволил клиентам наложить временный арест на недвижимость в обеспечение не только реально установленной в рамках банкротных разбирательств суммы задолженности должников (около 330 млн руб.), но и потенциальной суммы, которая может быть взыскана с должников в рамках субсидиарной ответственности за долги российского банка, в свою очередь также находящегося в процедуре банкротства (около 12,7 млрд руб.). Такой исход очень необычен для французской судебной практики, и указанные решения являются прецедентными.

Клиент: Василий Федорченко (экс-председатель совета директоров Тульской топливно-энергетической компании)

Финансовая оценка: 6,8 млрд руб.

Юридическая фирма: адвокатское бюро «S&K Вертикаль»

Описание: Бюро представляло интересы бывшего председателя совета директоров и единственного участника мажоритарного акционера должника ОАО «Тульская топливно-энергетическая компания» (ТТЭК) в споре о привлечении клиента к субсидиарной ответственности. ОАО ТТЭК являлось одной из крупнейших компаний Тульской области, занимающейся переработкой газового конденсата и нефтепродуктов, но в мае 2017 года было признано банкротом.

Конкурсный управляющий и кредиторы привлекали клиента бюро к субсидиарной ответственности по множеству оснований: использование корпоративной задолженности с целью контроля над процедурой банкротства, создание из должника центра убытков, растрату предоставленных должнику кредитных средств, а также изначально незаконное приобретение акций должника.

Цель проекта — защита клиента от привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ОАО ТТЭК. Адвокатским бюро разработана и реализована стратегия по проекту, проанализированы все обособленные споры, связанные с оспариванием сделок и включениями в реестр кредиторов за восемь лет банкротства, разрозненные материалы спора по субсидиарной ответственности, хозяйственная деятельность должника, корпоративные споры между акционерами ОАО ТТЭК, сопровождавшие банкротство корпорации. В результате проделанной работы спор о привлечении клиента к субсидиарной ответственности, который до этого рассматривался более шести лет и не вышел за пределы предварительного судебного заседания, был успешно завершен в пользу клиента. Суд полностью отказал в привлечении В. А. Федорченко к субсидиарной ответственности, что подтверждено судом апелляционной инстанции.

Клиент: Банк «Русский стандарт»

Финансовая оценка: 18,8 млрд руб.

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов города Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: Юристы коллегии представляли интересы клиента в международном споре с участием широкого круга лиц и консультантов. Благодаря активной медиапозиции оппонента кейс получил широкое освещение в прессе.

По выпущенным облигациям, залогом по которым выступили акции банка «Русский стандарт», был допущен дефолт. Трасти (Ситибанк) обратился с требованием к акционерам банка «Русский стандарт» об обращении взыскания на залог и определении начальной стоимости продажи предмета залога (18,8 млрд руб.). В результате на новом круге рассмотрения дело было выиграно; ВС также отказал Citibank во взыскании 49% «Русского стандарта», не приняв жалобу к рассмотрению. Значимость спора для правовой системы выражена в резонансности с точки зрения корректности оформления трастовых соглашений (а также обеспечительных соглашений) по английскому и российскому праву в случае, когда судебное разбирательство планируется вести в РФ.

Дело является мультиюрисдикционным: на территории Великобритании велась работа с иностранными консультантами по подготовке ряда заключений относительно установления норм английского права.

Клиент: Исполняющий обязанности председателя правления АО «Тройка-Д Банк»

Финансовая оценка: 6,4 млрд руб.

Юридическая фирма: Коллегия адвокатов города Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: Привлечение к субсидиарной ответственности по долгам банка. ГК АСВ указывала на вину доверителя коллегии, и. о. президента банка, на время которого пришлась дата появления признаков объективного банкротства. Ему вменялось несколько эпизодов: неподача заявления о банкротстве банка, неосуществление мер по предупреждению банкротства банка и ненадлежащая система органов управления. ГК АСВ утверждала, что доверитель являлся «наиболее существенным руководителем банка».

Коллегии удалось защитить интересы доверителя и убедить суды в необоснованности соответствующих требований, доказав, что он разумно и добросовестно осуществлял деятельность на основе управленческой отчетности, в соответствии с которой все финансовые показатели банка были положительными, а также надлежащим образом исполнял все предписания Центрального банка РФ. В результате дело выиграно в трех инстанциях.

К ответственности в потенциальном размере около 6,4 млрд руб. были привлечены 9 граждан из общего числа 11 ответчиков—физических лиц: 2 пайщика ЗПИФа — прямого акционера банка, один председатель совета директоров, три члена совета директоров, два лица, исполняющих обязанности президента банка. Не были привлечены к ответственности 2 из 11 лиц, включая доверителя коллегии.

Международный арбитраж

Клиент: ВЭБ.РФ

Финансовая оценка: 15,4 млрд руб.

Юридическая фирма: Better Chance

Описание: Команда юристов Better Chance представляла интересы ВЭБ.РФ против Barclays Bank PLC, одного из крупнейших английских банков, в рамках арбитражного разбирательства LCIA о взыскании договорной задолженности и процентов, а также в Высоком суде Англии и Уэльса по заявлению Barclays Bank PLC об установлении компетенции английских судов. Сложность спора заключалась в подсанкционном статусе клиента и наличии ассиметричной арбитражной оговорки. В результате английский суд установил наличие своей компетенции, несмотря на противоречивое поведение Barclays Bank PLC и наличие антиискового приказа, запрещающего ВЭБ.РФ инициировать разбирательство в государственном суде.

Решение английского суда по делу имеет важное значение для экономического оборота, а также российских подсанкционных лиц: оно показывает, что английские суды продолжают поддерживать действительность и исполнимость асимметричных арбитражных оговорок, в том числе несмотря на наличие противоречивого поведения стороны, которая обладает эксклюзивным правом на передачу спора из арбитража в государственный суд, и антиискового приказа, препятствующего другой стороне инициировать такое судебное разбирательство.

Решение имеет прецедентное значение как для международного коммерческого арбитража, так и международных судебных разбирательств в текущей геополитической ситуации. В частности, решение затрагивает вопросы правовых институтов (в том числе эстоппеля, ассиметричных арбитражных оговорок, компетенции состава арбитража, антиисковых запретов, их толкования), которые сейчас актуальны в спорах, осложненных санкционным элементом.

Клиент является крупнейшей российской государственной корпорацией развития, обеспечивающей финансирование социально-экономических проектов в сфере промышленности, инфраструктуры, экспорта и развития экономики как в России, так и за рубежом.

Клиент: ООО «РусХимАльянс» (РХА)

Финансовая оценка: 439 млрд руб.

Юридическая фирма: E L W I

Описание: В 2024 году РХА подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суд) заявления о принятии антиисковых запретов в порядке ст. 248.2 АПК РФ против Linde GmbH и Linde PLC в связи с разбирательствами в ГМАЦ и судах Гонконга; UniCredit Bank AG, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg — в связи с арбитражами МТП и разбирательствами по антиисковым запретам в английских судах; а также Linde Holdings Netherlands No.3 B.V.— в связи с разбирательством по антиисковому запрету в суде Роттердама.

Цель поданных РХА заявлений — обязать ответчиков прекратить указанные зарубежные разбирательства против РХА, ведущиеся в нарушение исключительной компетенции российских арбитражных судов.

В 2024 году Суд вынес антиисковые запреты против Linde GmbH и Linde PLC, Deutsche Bank AG и Commerzbank AG. При этом E L W I удалось добиться установления Судом астрента в отношении всех ответчиков за нарушение анти-искового запрета в размере требований РХА, заявленных к данным ответчикам в России. Также E L W I добилась установления в отношении Deutsche Bank AG и Commerzbank AG запретов на признание и приведение в исполнение за пределами России решений, вынесенных против РХА в нарушение исключительной компетенции российских судов, что является одним из первых таких решений (обычно это запрет продолжать разбирательство).

Deutsche Bank AG и Commerzbank AG исполнили указанные антиисковые запреты и прекратили процессы против РХА в МТП и английских судах, что является первым подтвержденным случаем соблюдения иностранными ответчиками российских антиисковых запретов по ст. 248.2 АПК РФ.