Захарова призвала Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Румынию объяснить и отозвать свои заявления о вмешательстве России в выборы президента страны. По ее словам, обвинения в адрес Москвы бездоказательны и смехотворны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мне кажется, что все-таки Бухаресту стоило бы объясниться. И, помимо всего прочего, учитывая, что столько грязи в очередной раз было вылито на нашу страну, еще и забрать свои слова обратно»,— сказала госпожа Захарова в беседе с «РИА Новости».

Портал журналистских расследований snoop.ro писал, что предвыборная кампания кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в TikTok финансировалось румынской Национал-либеральной партией (НЛП), а не Россией, как утверждали власти страны.

Кэлин Джорджеску лидировал по итогам первого тура выборов президента в Румынии, которые прошли в конце ноября. Его выход по второй тур привел к пересчету результатов, а затем и к аннулированию итогов первого тура по решению Конституционного суда.

В предвыборной кампании Кэлин Джорджеску использовал TikTok. По утверждению спецслужб Румынии, для его поддержки были созданы 25 тыс. бот-аккаунтов, а ролики с его участием не помечались как агитация. TikTok отрицал любые свидетельства иностранного вмешательства в выборы через платформу. 17 декабря Европейская комиссия начала разбирательство против TikTok.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конституционный суд вмешался в румынские выборы».