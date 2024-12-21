В Химках задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в отделении почты

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в поджоге пиротехнического устройства в отделении почты в городе Химки Московской области. При происшествии никто не пострадал.

После поджога женщина скрылась. При проведении оперативно-разыскных мероприятий правонарушительница была установлена, она доставлена в территориальный отдел. Задержанная — местная жительница 1954 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции. «По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством»,— сказано в сообщении ведомства.

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