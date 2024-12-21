Песня Адель попала под запрет

Бразильский суд запретил трек Адель по всему миру из-за обвинений в плагиате. Речь идет о песне Million Years Ago, который британская певица выпустила в 2015 году. Поводом для такого решения суда стал иск композитора из Бразилии Тониньо Жераеса, пишет The Guardian. Он считает, что эта песня — почти копия его произведения «Женщины», написанного в стиле классической самбы в 1995-м. Жераес потребовал лишить Адель авторских прав на ее трек, а также ожидает компенсации в размере $160 тыс.

Как выяснил “Ъ FM”, споры о том, скопировала ли Адель бразильскую мелодию, появлялись в сети еще три года назад. Пользователи накладывали треки друг на друга и ускоряли композицию британской певицы, добиваясь неотличимого сходства. Суд в Бразилии ввел предварительный запрет на распространение Million Years Ago, композиция должна быть изъята из обращения по всему миру, в том числе на стриминговых сервисах. А компаниям Sony, Universal и лейблам Адель за каждое нарушение будут грозить штрафы в размере $8 тыс.

Суд постановил, что трек британской певицы — это результат переработки бразильской мелодии, объясняет консультант практики Цифрового права и Интеллектуальной собственности юридической фирмы О2 Consulting Бесханум Мамедова: «Мне как российскому юристу гораздо интереснее, насколько правильно было выбрано лицо, к которому обратились с требованиями прекратить нарушение. Сомнительно, что головное управление правами на песни Адель осуществляют непосредственно бразильские подразделения Universal и Sony. Хотя, возможно, юристам бразильского певца было важно подтвердить факт плагиата, создать преюдицию.

В данном конкретном случае под плагиатом имеется в виду незаконная переработка. Произведение созжается на базе оригинального без разрешения правообладателя. Переработка, как правило, доказывается через техническую экспертизу. Здесь нет каких-то математических формул, процентов по схожести. Суд ставит перед экспертом прямой вопрос: является ли произведение №2 результатом переработки произведения №1? Эксперт, уже отвечая на этот вопрос, уточняет, в каких составляющих произведения имеется переработка».

Адвокат Тониньо Жераеса подчеркнул, что мелодию классической самбы воруют не впервые. Она якобы универсальна и подходит для создания международных хитов.

Впрочем, у лейблов Адель есть шанс оспорить решение суда, говорит артнер, руководитель практики по разрешению споров в сфере интеллектуальной собственности Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева: «Бразильский суд вынес предварительны запрет. Это что-то вроде предварительных обеспечительных мер в России. И само дело о нарушении авторских прав, скорее всего, будет еще рассматриваться. Запрет предписывает музыкальным лейблам немедленно и во всем мире прекратить использование песни Million Years Ago любыми способами на цифровых платформах. Поэтому, если в дальнейшем суд придет к выводу о том, что нарушены исключительные права бразильского автора, то, возможно, придется выплатить компенсацию, а также возместить моральный ущерб.

Может ли бразильский суд решить что-то во всем мире? Приведу пример на территории Российской Федерации: для того, чтобы исполнить решение иностранного суда, необходимо обратиться с заявлением в российский суд для того, чтобы его исполнить. Соответственно, такое решение может быть признано на территории России, и тогда оно будет на территории России исполнимо. Если же такого определения нет, то площадки могут решение бразильского суда не исполнять на территории, например, РФ. Если такой технической возможности нет или в целом они считают, что необходимо удалить трек на территории всего мира, то они также могут это сделать».

Претензии к песне Million Years Ago возникали также и у турецких меломанов. Около 10 лет назад они утверждали, что этот трек похож на мелодию песни «Цепляясь за боль», которую курдский певец Ахмет Кая исполнил в 1985 году.

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Анна Кулецкая