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На Ямале директора коммерческой организации осудили за организацию миграции

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) 44-летнего директора коммерческой организации признали виновным в организации незаконной миграции, сообщили в СУ СК России по ЯНАО.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Надыму выяснил, что директор компании организовал пребывание иностранных граждан в России без необходимых документов. Суд установил его вину по статье 322.1 УК РФ.

Сообщается, что в период с июня по август 2024 года предприниматель привлек шесть иностранных граждан для работ по ремонту объектов, не имея разрешений на их пребывание и работу. По данным ямальского СК, предприниматель допускал нарушение миграционного законодательства, организуя незаконное проживание мигрантов и приняв их на работу без соответствующих разрешений.

В августе 2024 года правоохранители пресекли преступную деятельность предпринимателя. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 320 часов.

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