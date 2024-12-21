Главные новости к утру 21 декабря

В немецком Магдебурге автомобиль протаранил толпу на рождественской ярмарке. Погибли не меньше двух человек, 68 пострадали. Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии.

Россия в Совбезе ООН пообещала ответить Украине на обстрел Рыльска. По уточненным данным, шесть человек погибли, 12 пострадали. Без отопления остаются 88 домов. Об атаке

Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна поддержала законопроект о временном финансировании федерального правительства. За документ проголосовали 366 человек, 34 выступили против. О риске шатдауна

Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, причиной стал отказ Украины от транзита российского газа.