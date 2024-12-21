«Коммерсантъ» в ноябре сохранил второе место в рейтинге самых цитируемых газет

«Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских СМИ за ноябрь 2024 года. «Ъ» вновь занял второе место среди газет, нарастив индекс цитируемости на 14,5% к октябрю. У лидера рейтинга — газеты «Известия» — индекс упал на 16%.

Топ-5 газет в ноябре 2024 года по индексу цитируемости:

«Известия» — 2616,07; «Ъ» — 2242,03; «Ведомости» — 912,08; «Российская газета» — 849,34; «Комсомольская правда» — 528,73.

В октябре индекс цитируемости «Известий» составлял 3100,96, «Ъ» — 1958,09. «Ведомости» в ноябре сместили с третьей строчки «Российскую газету».

«Ъ» поднялся с пятой на четвертую строчку в рейтинге газет по гиперссылкам в соцмедиа. Тройка лидеров с октября не изменилась — «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Комсомольская правда». «Ведомости» поднялись с восьмой на пятую строчку.

Самыми цитируемыми агентствами в ноябре стали «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс», журналами — Forbes, Hello! и The Voice, телеканалами — РЕН ТВ, «Первый канал» и «Россия 1». Среди радиостанций лидируют Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», среди интернет-ресурсов — РБК, RT и Gazeta.ru.