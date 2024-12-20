Россия и Украина обменялись новогодними посылками для военнопленных

Уполномоченный при президенте по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обменялись посылками для военнопленных. Каждая из сторон передала военным по 1,5 тыс. посылок от родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @dmytro_lubinetzs Фото: @dmytro_lubinetzs

По словам госпожи Москальковой, обмен посылками прошел на территории Белоруссии при содействии российских Минобороны, ФСИН, ФСБ и МИДа, а также Международного комитета Красного Креста. Из поста господина Лубинца в Telegram-канале следует, что посылки содержали теплую одежду и вещи первой необходимости.

На встрече омбудсмены обсудили списки военнопленных и пропавших без вести, а также гуманитарное взаимодействие сторон по вопросам репатриации тел, взаимному посещению пленных и воссоединению семей.

Первая передача военнопленным посылок и писем от родственников была организована 22 декабря 2023 года. Обмен состоялся на российско-украинской границе.

Полина Мотызлевская