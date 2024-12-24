«Формируют условия, которые дают бизнесу крылья»

Процедура получения статуса резидента ОЭЗ включает в себя несколько этапов — от определения площадки и регистрации юрлица до защиты проекта на экспертном совете и заключения соглашения с властями. «Ъ-Приволжье» попросил резидентов, получивших «прописку» на территории ОЭЗ «Кулибин» в этом году, оценить взаимодействие с управляющей ОЭЗ Корпорацией развития Нижегородской области и состояние инвестклимата в регионе в целом.



Сергей Луговской, генеральный директор АО «Химтэк Инжиниринг» — управляющей организации ГК «Синтез ОКА»:

— Я оцениваю инвестиционный климат Нижегородской губернии очень высоко. Это мое субъективное мнение, но есть и объективная метрика, которая его подтверждает, — второе место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. На мой взгляд, этому способствует доступность руководства региона для бизнеса: вне зависимости от размера компании и проекта тебе оказывают деятельную помощь первые лица Нижегородской области. Если ты занимаешься созидательным трудом, твои инициативы обязательно поддержат.

Важнейшую роль в формировании благоприятного бизнес-климата играет Корпорация развития Нижегородской области, которая работает в связке с командой регионального правительства и, по моему глубокому убеждению, является катализатором инвестиционного бума в регионе. Не менее важно то, что регион готов дать инвесторам существенные преференции, в частности создана особая экономическая зона «Кулибин», в которой у нас реализовано уже два инвестиционных проекта — производство алкилэтаноламинов «Монамин» и «Исследовательский центр» — и стартовал новый проект по созданию производства полиалкиленгликолей «Синтез ОКА — Полиэфир». Если по каким-то технологическим или регуляторным причинам проект не может быть воплощен в рамках ОЭЗ «Кулибин», то региональная власть готова искать варианты его реализации. Эта работа ведется и в нормотворческой деятельности, и в плане обеспечения инфраструктурой.

Владимир Добжанский, генеральный директор ООО «Стальные системы — Кулибин»:

— Нижегородская область предоставляет хорошие возможности для реализации проектов, и это главный фактор в формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе. Большой вклад в работу по привлечению инвесторов вносит Корпорация развития, сопровождающая проекты на всех этапах. Наша компания создает на территории ОЭЗ «Кулибин» металлообрабатывающий комплекс и производство кабеленесущих систем. И уже при первом обращении нам предоставили полную информацию по условиям резидентства и предложили земельный участок. Полную и своевременную поддержку специалисты Корпорации обеспечивали и дальше, на этапе согласования финансовой модели и подготовки всех документов для защиты инвестпроекта. Каждая встреча руководства Корпорации и резидентов, а они проводятся постоянно, очень конструктивна, мы обсуждаем малейшие детали проектов и получаем исчерпывающие ответы на любые вопросы.

Георгий Гуданов, директор и соучредитель ООО «Вертекс ЭкоРешения»:

— ОЭЗ «Кулибин» — это потрясающий проект, невероятное место, где создаются инновации и рождается будущее. Мы вкладываем 7,5 млрд руб. в строительство предприятия полного цикла, чтобы производить все — от подгузников для детей до средств для стирки. Это больше, чем завод, это настоящий рывок в импортозамещении и развитии экономики. 560 новых рабочих мест — это не просто цифры, это новые возможности для людей, для города, для всей страны.

Корпорация развития работает феноменально, как стартап на максимальной скорости. Они находят решения моментально и формируют условия, которые дают бизнесу крылья. Дзержинск снова станет химической столицей России. Если что-то стоит делать, то только так, на высшем уровне. Нижегородская область — это платформа для больших побед, и мы гордимся, что «Вертекс ЭкоРешения» вносит вклад в эту грандиозную историю.

Алексей Савельев, генеральный директор ООО «Инвент ТМ»:

— Нижегородская область по праву занимает высокие места в различных федеральных рейтингах инвестиционной привлекательности, таких как Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. За последние годы в регионе улучшилась инфраструктура, снизились административные барьеры, упростилась процедура получения разрешений и согласований. Также были реализованы различные программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, что способствовало привлечению новых инвестиций и развитию действующих предприятий.

Наше взаимодействие с Корпорацией развития Нижегородской области и региональными властями оцениваю как позитивное. Корпорация оказывает поддержку инвесторам на всех этапах реализации проектов, предоставляя информацию о доступных мерах поддержки, помогая в оформлении документов и решении возникающих вопросов. Региональные власти также активно участвуют в развитии инвестиционного климата, создавая благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

Дмитрий Таланов, генеральный директор ООО «Атлас»:

—Нижегородская область с каждым годом создает все более комфортные условия для инвесторов, сокращает сроки получения документов, упрощает бюрократические процедуры. Это способствует привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для развития бизнеса. Отдельно стоит отметить работу региональных властей и Корпорации развития Нижегородской области. Их специалисты находятся в постоянном контакте с бизнесом, знают и учитывают потребности инвестора, всегда готовы пойти навстречу при решении различных вопросов.

Валентин Артамонов, генеральный директор ООО «Дзержинск Кап­ролактам Хлор»:

— В рамках ОЭЗ «Кулибин» мы реализуем проект по производству хлора, каустической соды и эпихлоргидрина — крайне востребованного компонента в цепочке композитных материалов. Это новое направление развития для ГК «Тосол-Синтез» и еще один проект, подтверждающий статус Дзержинска как столицы российской химии. Благодаря усилиям правительства и Корпорации развития региона здесь складывается полноценный промышленный кластер: выстраиваются новые цепочки поставок, формируются партнерские связи.

В Нижегородской области исторически многое есть для эффективного развития промышленности: это и географическое положение, и многолетние научные традиции, и опытные команды. А еще есть инициативные предприниматели и руководство области, готовые к конструктивному диалогу и быстрому решению всех возникающих вопросов. Отсюда — и растущие объемы инвестиций.