Выборы резидента

В условиях растущей ключевой ставки и на фоне санкций предприниматели по-новому смотрят на возможности особых экономических зон и территорий опережающего развития с готовой инфраструктурой и льготными налоговыми режимами: количество их резидентов растет, а власти ходатайствуют об увеличении преференциальных площадей. Непростые экономические условия вынуждают инвесторов тщательнее подходить к выбору площадок под будущие проекты и сокращать риски, объясняют эксперты.



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Флагманская территория опережающего развития в Нижегородской области — особая экономическая зона «Кулибин» в промзоне Дзержинска. В последние годы площадь ОЭЗ увеличилась на порядок, до 724,7 га. В состав ОЭЗ входят более 400 га государственной территории, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет с момента получения первой прибыли, до 5% — в следующие пять лет и 14,5% — в дальнейшем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Дзержинский кластер

Каждый потенциальный резидент ОЭЗ защищает свой проект на экспертном совете особой экономической зоны. По данным на начало декабря, его одобрение получили 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 116 млрд руб. «Планируется создание 4,6 тыс. рабочих мест. Несколько предприятий уже введено в эксплуатацию, на других площадках продолжается активная работа. В ближайшее время планируем открытие еще двух производств», — пояснял на ноябрьском заседании совета заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Количество резидентов растет: год назад их было 22. В основном это предприятия химии и нефтехимии — статус территории «Кулибина» позволяет размещать здесь производства первого и второго классов опасности. Так, ООО «Руссилика» строит производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей (применяются в производстве шин и резинотехнических изделий, в нефтепереработке и др.). ООО «Синтез ОКА-Полиэфир» (ранее — ООО «Синтамин») планирует построить на территории ОЭЗ производство полиалкиленгликолей (применяется для производства специальных смазочных материалов, тормозных, гидравлических и смазочно-охлаждающих жидкостей) и простых полиэфиров (используется для производства лаков, красок, пенополиуретанов). ООО «ФотУр» готовится к созданию производства малотоннажной химии: глицидола, бис-ГМА, олигоуретанметакрилатов (применяются в стоматологии).

Предприятия химпрома — основа дзержинской промзоны, которая начала складываться еще в 1940-е годы. Развитие этого сегмента в АО «Корпорации развития Нижегородской области» (управляющая компания ОЭЗ) называют одной из своих ключевых задач: «В рамках ОЭЗ „Кулибин“ не только создается производственная площадка с необходимой инфраструктурой и преференциальным налоговым режимом, но и продолжается реиндустриализация дзержинского промышленного узла. Это позволяет восстановить структуру и кооперационные связи химического кластера, создать максимально комфортные условия для прихода компаний соответствующей отраслевой направленности, сформировать новые производственные цепочки».

Поддерживать направление готовы и областные власти. «Наша задача — максимально привлекать средства на развитие химических производств. Минпромторг РФ анонсировал новые мероприятия федерального проекта, отдельно посвященные химии. И у Фонда развития промышленности есть резервы, которые можно инвестировать в проекты», — отмечает министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов.

Город в городе

Параллельно управляющая компания создает инфраструктуру ОЭЗ: строит автомобильные дороги, телекоммуникационные сети, сети газоснабжения, электроснабжения, ливневую канализацию. В ноябре на территории «Кулибина» началось строительство типовых промышленно-производственных корпусов. «Такие готовые „под ключ“ площади особо востребованы у инвесторов, так как позволяют установить оборудование и начать производство в кратчайшие сроки. Снижаются финансовые затраты на первоначальный запуск проекта», — отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего планируется построить один административный и девять промышленных корпусов. Ввод первой очереди ожидается в 2025 году. «Общая площадь корпусов превысит 29 тыс. кв. м. Здания будут обеспечены всем необходимым: электричеством, теплом, системами водоснабжения и водоотведения. Важно, что помимо аренды у промышленников будет возможность выкупить здания с использованием федеральной льготной промышленной ипотеки», — пояснял Андрей Саносян.

Кроме того, недалеко от ОЭЗ, напротив поселка Лесная Поляна, появится жилой комплекс для будущих сотрудников. Планируется, что он будет включать в себя дома разной этажности, детский сад, школу и другую социальную инфраструктуру. Строительство будет вестись в несколько этапов до 2032 года.

Перспективный порт

«Сегодня вся основная госплощадка ОЭЗ „Кулибин“ уже де-факто отдана инвесторам, — рассказывал на форуме „Столица химии 2024“ в Дзержинске в ноябре генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. — Вопрос дальнейшего расширения преференциальной территории назрел давно, и мы решили сделать ОЭЗ „Кулибин“ мультиформатной».

Сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает заявку региональных властей на увеличение ОЭЗ еще на 126 га за счет площадки в районе Бора на берегу Волги. Там планируется построить мультимодальный перевалочный порт с производственной и логистической инфраструктурой. «Площадка в городе Бор, которую мы планируем включить в состав ОЭЗ, серьезно отличается от дзержинской в части логистики и инфраструктуры, что позволит привлечь в регион еще больше инвесторов — тех, кому не подходит существующая территория ОЭЗ», — комментировал планы заместитель губернатора Андрей Саносян.

«Мультимодальный порт выступит для региона драйвером развития грузовых речных перевозок, — пояснял заместитель губернатора Егор Поляков. — У речной логистики очень серьезный потенциал, и после реализации проекта у нижегородских компаний появится возможность развивать торговые отношения с регионами Волжского бассейна, а также выйти на новые международные рынки через Каспийское море». Собрать грузовую базу поможет кооперация с железной дорогой и другими регионами РФ: одним из преимуществ площадки считается наличие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.

По словам Игоря Ищенко, для этого есть исторические предпосылки: «В 1956 году в Горьком был зафиксирован рекордный объем перевалки грузов по реке — 5 млн т. Сегодня мы ставим для себя планку 4 млн т ежегодно. Если Борская агломерация и транспортные артерии справятся с такой нагрузкой, прежде всего по экспортным позициям (металлы и продукция АПК), то продолжим работу в этом направлении. Несколько регионов уже подтвердили свой интерес в погрузке товаров через Борский порт».

По данным Корпорации развития, о своем намерении стать резидентами борской территории ОЭЗ «Кулибин» заявили 11 компаний, которые планируют создать более 1,1 тыс. рабочих мест к 2030 году: «Мы видим, что площадка востребована, ее присоединение к ОЭЗ даст инвесторам возможность вести бизнес в более комфортных условиях», — отметил Игорь Ищенко.

Участники рынка инициативу приветствуют. «Большая часть нашего грузового флота дислоцируется в районе Бора, в поселке Памяти Парижской коммуны расположены ремонтные мощности и мощности для зимней стоянки судов. Однако в период навигации мы вынуждены идти в другие регионы из-за нулевой перевалки в Нижнем Новгороде, — рассказал финансовый директор судоходной компании „Волжское пароходство“ Михаил Бибнев. — При этом Нижегородская область обладает большим потенциалом, прежде всего с точки зрения сельскохозяйственных грузов, которые практически невозможно экспортировать. Появление точки перевалки на Волге будет способствовать более равномерному распределению грузовых потоков: южные порты перегружены, а порт в Нижегородской области не создаст им конкуренцию». Михаил Бибнев уверен, что новый речной хаб создаст дополнительную маржинальную базу не только для Волжского пароходства, но и для других компаний. В свою очередь развитие судоходства повлечет за собой запрос на строительство новых судов, расширение судоремонтных мощностей, то есть даст дополнительные возможности для промышленности Нижегородской области.

Реальная поддержка

В непростых экономических условиях возможности ОЭЗ становятся для инвесторов реально работающими финансовыми инструментами, говорят эксперты. «Специальный налоговый режим ОЭЗ предполагает серьезные налоговые преференции, прежде всего в первые пять лет после получения статуса резидента. Это очень эффективная и нужная поддержка для бизнеса, в особенности в условиях санкционного давления», — комментирует министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Статус резидента ОЭЗ дает инвесторам возможность получить гарантированную финансовую поддержку, говорит генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «В условиях повышения ключевой ставки очевидно формирование двух отдельных сегментов кредитования. С одной стороны, рыночного, которое сейчас характеризуется запредельными ставками, — привлечение таких средств для реализации практически любого инвестпроекта становится экономически нецелесообразным. С другой, мы видим огромный потенциал льготного кредитования: это и промышленная ипотека, и налоговые льготы, актуальность которых значительно возрастает в условиях повышения налоговых ставок с января 2025 года. В этом плане формат преференциальных зон, который позволяет компаниям за счет господдержки оптимизировать налоги и расходы на инфраструктуру, чрезвычайно востребован, и интерес к нему будет только расти».

При этом в условиях высокой ключевой ставки региональным властям предстоит найти дополнительные источники финансирования ОЭЗ, предупреждает Михаил Бурмистров: «Давление на бюджеты высокое, и преимущество получат те регионы, которые смогут реструктурировать свои бюджеты таким образом, чтобы финансировать проекты опережающего развития. В России сформировался уникальный потенциал для локализации производств, поэтому привлечение инвесторов и увеличение инвестиционного потенциала регионов — ключевой фокус внимания региональных властей».

Площадки преференциальных территорий вряд ли будут пустовать даже при ужесточении денежно-кредитной политики, полагает инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер: «Рентабельность капитала за счет преференций у таких предприятий (резидентов ОЭЗ — «Ъ») выше рынка. При этом компании создаются в перспективных отраслях. Для государства инвестиции в создание такой инфраструктуры выгодны в долгосрочной перспективе».

Владимир Зубарев