«Здесь и сейчас решаются интереснейшие задачи»

Как реализуются крупные концессионные соглашения, в каком направлении будет развиваться особая экономическая зона «Кулибин», появятся ли в регионе новые преференциальные территории, «Ъ‑Приволжье» рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 1994 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1999 году получил диплом экономиста-менеджера по специальности «Антикризисное управление» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. С 2001-го по 2010 год трудился на различных руководящих должностях в РАО «ЕЭС России» и ОАО «Энергостройинвест-Холдинг». С 2011-го по 2019 год руководил особой экономической зоной «Технополис Москва». С 2020 года возглавлял АО «УК „Смарт Энерджи“», занимающееся проектированием и интеграцией систем комплексного накопления энергии. В декабре 2021 года назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области».

— В этом году Нижегородская область заняла второе место в инвестиционном рейтинге АСИ после Москвы, разделив позицию с Татарстаном. Есть ли шансы занять первое место?

— Результаты Нижегородской области в рейтинге этого года — это общее достижение всей команды губернатора и правительства. Конечно, Корпорация развития внесла в этот результат свой вклад, и не малый. Всего несколько лет назад регион был на 70-х позициях, а сейчас резко вырвался в лидеры. На инвестиционной карте страны Нижегородская область становится законодателем моды. К нам проторена уже не тропа, а широкая дорога — за обменом опытом приезжают все регионы. Хотят понять, как и почему мы сумели так быстро забраться почти на самую вершину. С другой стороны, как максималисты мы считаем, что второе место — всего лишь второе.

Москва не всегда была лидером. Я это прекрасно помню, потому что долгое время работал по контракту с московским правительством и запускал проект «Технополис Москва». Этот проект отчасти и помог Москве выйти на первую позицию. А в Нижегородской области сейчас собрана, по моему мнению, самая сильная команда в России, которая максимально четко понимает всю логику необходимых действий и их последовательность.

— Что помимо сильной команды влияет сегодня на успешность региона в борьбе за инвесторов?

— Есть еще объективные факторы, которые до недавнего времени были недооценены. Это, например, локация региона, его промышленный потенциал, заданный еще в досоветские времена. Это не только прекрасная высшая школа, но и средне-специальные учебные заведения, способные готовить людей под решение любых задач. В определенный момент наследие советского периода, когда Горький был закрытым городом, сформировало в регионе стереотип, как будто есть какой-то коридор, за границы которого опасно выйти. Этим и хороша смена команды — новые люди смогли эту инерцию преодолеть. Еще одним положительным фактором я бы назвал близость к Москве.

— Положительным? Часто приходится слышать, что Москва «высасывает» людей из регионов и Нижегородской области такое соседство только вредит.

— Могу возразить на примере Корпорации: из Москвы едут к нам работать. И это не только нижегородцы, это сами москвичи. Я сам тому пример, и вместе со мной в Нижний приехала целая команда. Никто из них ни разу не пожалел, потому что в Нижегородской области в режиме здесь и сейчас решаются интереснейшие задачи. А близость к Москве только помогает учиться друг у друга, быть друг для друга своеобразными раздражителями, в хорошем смысле этого слова.

— В Нижегородской области Корпорация развития сегодня ведет большое количество концессионных соглашений, связанных с инфраструктурным развитием региона. Какие результаты есть по итогам этого года?

— Нам удалось добиться главного — доказать, что многие планы, по каким-то причинам не реализованные ранее, получили воплощение благодаря механизму концессии. Например, мы сейчас ведем проект по строительству 13 школ. Из них 11 будут готовы к концу этого года. Ввод еще двух школ по разным объективным причинам перенесли на 2025 год: у нас были вопросы к подрядчикам по качеству проектов. Это неприятный момент, но мы готовы через него пройти, чтобы в итоге сдать школы, качеством которых можно гордиться. Пусть и в ущерб срокам.

Проект по строительству Ледового дворца идет в графике. В 2025 году сдадим его городу, чтобы нижегородцы могли насладиться игрой своей команды на хорошей арене.

В проектах по реформированию городского электротранспорта мы тоже в числе регионов-лидеров. По строительной части сроки соблюдаются, хотя тоже были сложности с подрядными организациями — людей везде не хватает. По поставкам трамваев есть небольшое отставание. Сейчас в город передано 69 единиц, до конца года их число вырастет. Но нужно понимать, что мы в очень короткие сроки, всего за год, запустили собственное производство трамваев в Ворсме. В обычных условиях у производителей уходит на это три-четыре года.

— Долгие годы для инвесторов одним из самых проблемных этапов было согласование техприсоединений и получение разрешений на подключение к сетям. Как изменилась ситуация?

— В этой части в Нижегородской области почти революцию совершили. Более 50% всех вопросов, с которым к нам обращаются инвесторы, традиционно касаются техприсоединений. Но то, что раньше длилось годами, сейчас занимает месяцы и даже недели. Нам очень помогает конструктивная позиция областного правительства, которое практически в ручном режиме разбирается с каждым вопросом, связанным с задержкой при выдаче техусловий, формированием стоимости подключения или его технического решения. Изменилось и отношение со стороны ресурсоснабжающих организаций. Все понимают свои бенефиты: когда у инвестора появляется возможность быстро решить задачу, у энергетиков растет потребление, регион получает нового инвестора, а значит, растут налоговые поступления.

— В Нижегородской области сегодня действует сразу несколько преференциальных территорий, крупнейшая из них — особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске. Как этот проект развивался в 2024 году? Все ли планы реализованы?

— Сейчас территория ОЭЗ «Кулибин» занимает более 720 га. Госплощадка на 85% отдана инвесторам, объем заявленных инвестиций — более 116 млрд руб. Востребованность ОЭЗ позволила нам выйти в Минэкономразвития РФ с новой заявкой — о создании портовой инфраструктуры в Борском районе. С учетом реконструкции Городецкого гидроузла и открытия полноценного грузового коридора на юг и север в перспективе этот проект может фундаментально изменить статус Нижнего Новгорода как центра речного судоходства.

Что касается необходимой инфраструктуры для ОЭЗ «Кулибин», то много времени ушло на проектирование и прохождение экспертизы, поэтому не удалось вписаться в те амбициозные и даже агрессивные сроки, которые мы сами себе поставили изначально. Но сейчас уже можно сказать, что до конца 2025 года все будет готово: дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации, локальные очистные сооружения. Кроме того, сейчас отрабатываем другие локации под ОЭЗ.

— А как развиваются территории опережающего развития (ТОР) в Сарове, Володарске и Решетихе?

— Активнее всего работает Володарск. С правительством региона обсуждаем создание в Володарском округе целого кластера, ориентированного на легкую промышленность. Уже сообщалось об открытии Первой ткацкой фабрики. Сейчас рассматриваем варианты размещения в Володарске других производств по выпуску тканей, поролона и нитей — пула предприятий, которые смогут обеспечивать друг друга работой. Уже есть желающие с проектами на десятки миллиардов рублей.

— Ключевой вопрос для развития любого проекта сегодня — кадры. В контексте ОЭЗ «Кулибин» необходимая численность сотрудников для создаваемых на ее территории предприятий оценивалась в 7 тыс. человек. Как решить эту задачу в условиях дефицита кадров?

— Первое, что мы делаем, — решаем вопрос с жильем и необходимой инфраструктурой. Разрабатываем мастер-план и уже получили статус оператора КРТ по проекту ЖК «Кулибин» на 6–7 тыс. человек. Параллельно готовим программы по льготной ипотеке, переобучению специа­листов, по социальным пакетам для тех, кто будет готов переехать в Дзержинск. В числе потенциальных сотрудников — наши соотечественники из бывших советских республик, а также рабочие кадры из стран Юго-Восточной Азии. Не мы первые идем по такому пути привлечения рабочих ресурсов, эта практика уже опробована другими странами. По программам обучения плотно взаимодействуем с вузами и колледжами и видим серьезный интерес у профильных учебных заведений к нашему проекту.

— В какие сроки будет готова социальная инфраструктура «Кулибина»?

— Жилой комплекс мы планируем построить в пять очередей до 2032 года. Но если будет спрос как со стороны людей, готовых покупать квартиры, так и со стороны предприятий, которые захотят приобретать их для своих сотрудников, сроки строительства можно будет сократить.

Постановлением правительства Нижегородской области от 9 января 2019 года № 1 АО «Корпорация развития Нижегородской области» наделено функциями агентства развития региона. Корпорация содействует реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на всех стадиях: от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры и др. Под управлением корпорации находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин», созданная в Дзержинске Нижегородской области. Ее резидентами стали более 30 компаний. Портфель инвестпроектов на сопровождении корпорации превышает 285 млрд руб. Кроме того, Корпорация развития выступает концессионером по ряду крупных инфраструктурных проектов, инициированных областными властями, с общим объемом инвестиций более 130 млрд руб.

Беседовал Андрей Репин