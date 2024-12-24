Благодаря и вопреки

Нижегородская область продолжает фиксировать прирост инвестиций в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года и денежно-кредитную политику ЦБ: за три квартала объем инвестиций вырос на 2,5% в сопоставимых ценах, превысив 400 млрд руб., при этом со стороны частных инвесторов — в 1,3 раза. Для сохранения динамики в условиях дорогих займов регион лоббирует расширение программ фондирования бизнеса по минимальным ставкам и сопровождает проекты даже после «перерезания ленточки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Экономика Нижегородской области растет, несмотря на замедление темпов из-за высокой ключевой ставки: по данным областного минэконом­развития, валовой региональный продукт за девять месяцев 2024 года увеличился на 3,5%, к концу года индекс физического объема спрогнозирован на уровне 4%. Индекс промышленного производства в январе–сентябре составил 103,7% и 103,4% в ключевых обрабатывающих отраслях. «Рост показывают высокотехнологичные направления — ИТ-сектор и наука. В промышленности фиксируем положительную динамику в отраслях, ориентированных на ОПК и импортозамещение: это производство автотранспортных средств, химических веществ и готовых металлических изделий», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди основных факторов роста — инвестиционная активность. Объем инвестиций в основной капитал за три квартала превысил 402 млрд руб. — это на 2,5% больше, чем по итогам трех кварталов прошлого года. «Важно, что прирост инвестиционных вложений достигнут на фоне высокой базы прошлого года (123,2% за девять месяцев 2023 года)», — отметил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков. По его словам, высокий интерес к области продолжают проявлять частные инвесторы: объем вложений с их стороны вырос в 1,3 раза в сопоставимых ценах. В отраслевом разрезе наиболее инвестиционно привлекательными отраслями стали ключевые для региональной экономики обрабатывающие производства (плюс 22,5%). Наибольший рост капиталовложений зафиксирован в производстве автотранспортных средств и готовых металлических изделий (рост почти вдвое), бумаги (увеличение в 1,6 раза), компьютеров (плюс 29,4%), металлургических изделий (плюс 12,8%).

В прошлом году инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 36,6%, до 686,9 млрд руб. По итогам этого года минэкономразвития прогнозирует рост на 2% из-за увеличения ключевой ставки. «Несмотря на новые вызовы, Нижегородская область остается местом воплощения ярких и инновационных инвестпроектов. Все больше крупных инвесторов выбирают именно наш регион для реализации своих замыслов и инициатив. Мы видим, как создаются новые площадки, расширяются уже существующие производства. И я благодарю каждого инвестора за вклад в экономику региона — создание рабочих мест, трансформацию городов и сел, где вы открываете свои предприятия. Ваш труд и самоотдача придают новый импульс развитию Нижегородской области. Со своей стороны правительство региона приветствует этот интерес и продолжает разрабатывать новые меры поддержки для различных отраслей и развивать преференциальные территории», — обратился Глеб Никитин к участникам встречи, посвященной инвестиционным итогам года.

Второе почетное

Усилия региональных властей по формированию комфортного инвестиционного климата получили высокую оценку на федеральном уровне: в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область поднялась на вторую строчку после Москвы, разделив позицию с Татарстаном.

Таким образом, отыграв с 2018 года 68 позиций, регион улучшил 80% показателей и вывел в группу лучших значений половину ключевых индикаторов рейтинга. При этом главным направлением минэкономразвития области называет регуляторную среду, отражающую процесс взаимодействия инвестора с властями от получения земельного участка до строительства и техприсоединения к сетям.

Минимизировать бюрократию правительству удалось благодаря внедрению регионального инвестстандарта и пилотированию проекта «Сквозной инвестиционный поток».

«Мы на четверть сократили сроки предоставления всех необходимых услуг и сегодня реализуем комплексный подход к сопровождению инвестора, — отметил заместитель губернатора Андрей Саносян. — Это не только создание условий для реализации проекта с точки зрения бизнес-процессов, но и формирование комфортной среды для сотрудников компаний-инвесторов».

Положительную оценку инвестклимату Нижегородской области дали и эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА», подтвердив рейтинг кредитоспособности региона на уровне ruА+ со «стабильным» прогнозом. «Инвестиционный климат находится на комфортном уровне. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 36,6% в сопоставимых ценах и составил 686,9 млрд руб. Отношение объема инвестиций к ВРП в регионе находится на умеренном уровне и за последние три года составило 22,2%, инвестиционная привлекательность региона агентством оценивается также на умеренном уровне» — отметили в агентстве.

Конкуренция за инвестора

Смена лидеров в федеральных инвестиционных рейтингах свидетельствует о том, что удачной географии для победы в межрегиональной конкуренции за инвестора уже недостаточно. «Регионы, которые действительно ценят инвестора, продолжают ему помогать и после символического перерезания ленточки. Это касается и решения кадровых вопросов, и выхода на экспорт. Можно неплохо выстроить систему сопровождения инвестора, финансовой поддержки, но если предприниматели сталкиваются с чрезмерным административным давлением или испытывают проблемы с технологическим присоединением к сетям, то ничего не получится», — отмечает Андрей Саносян.

По словам председателя совета директоров ООО «Руссилика» (реализует проект на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске) Светланы Титовой, определяясь с регионом, компания рассматривала 180 экономических зон: «Мы выбирали команду, которая будет работать над нашим проектом. Все-таки важнее получить единомышленников, которые так же вдохновенно занимаются с тобой проектом и дают возможность реализовать его в короткие сроки».

Еще один принципиальный для инвесторов вопрос: наличие кадров и возможностей для их подготовки, добавляет ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов: «При одинаковости измерителей мы очень быстро приходим к проблеме дефицита управленческих команд, текучести внутри этих команд и привычке расслабляться при достижении результата».

Экономика охлаждается

В ближайшие три года российскую и региональные экономики ждет охлаждение, прогнозируют эксперты. В октябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов на форуме «Финансовые инструменты для бизнеса» в Нижнем Новгороде отмечал, что экономика перегрета из-за высоких темпов корпоративного кредитования, льготной ипотеки, бюджетных вливаний, повышения тарифов ЖКХ и утильсбора, а также высокой загруженности производств в условиях аномально низкой безработицы и, как следствие, высокого кадрового дефицита с резким увеличением зарплат. Все это может повлечь гиперинфляцию и экономический кризис, если не таргетировать рост цен к 4%, объяснял господин Тремасов. Как следствие, экономика региона в 2025–2027 годах будет расти на 3,1–3,3% ежегодно против 3,8–3,9% в 2024 году.

Вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме сообщал, что российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 3,9%. «Инвестиции должны обеспечить около 30% роста ВВП, а 60% роста ВВП будет достигнуто за счет увеличения потребления», — объяснял господин Новак. Высокая ключевая ставка уже привела к снижению инвестиционной активности и уменьшению темпов роста кредитования, добавил вице-премьер: в первом полугодии объем инвестиций в РФ вырос на 10%, а по итогам года ожидается на 7,8%.

Снижение доступности источников финансирования инвестпрограмм отмечают многие компании, добавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин: «Безусловно, речь идет не только о денежно-кредитной политике, но и о смежных проблемах, на которые, кстати, Центральный банк постоянно указывает — например, дефицит кадров». Он поделился результатами опросов РСПП, согласно которым половина участников союза в ближайшие три года планирует реализацию инвестпроектов, связанных с технологическим суверенитетом. При этом многие из них откладывают запуск, ориентируясь на обещания ЦБ начать снижать ставку со второй половины 2025 года.

«Есть риски замораживания, сдвига сроков, отказа собственниками полностью от реализации производственных проектов. Но часть из них будет продолжаться, если речь идет о развитии профильных активов, — рассуждает инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер. — Новые проекты, проигрывающие по эффективности работы капитала, будут замедляться или даже останавливаться. В ожидании повышения ставки инвесторы также будут откладывать или приостанавливать запуск проектов с рентабельностью ниже уровня ставок». Аналитик полагает, что риск существует в основном у предприятий с высокой долговой нагрузкой. Дополнительными стимулами поддержки инвесторов эксперт назвал льготное налогообложение и заказы со стороны государственных компаний или в импортозамещаемых отраслях.

В минэкономразвития Нижегородской области главным сдерживающим фактором для инвестиций назвали отсутствие дешевого фондирования: «В условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка сворачивание или уменьшение ряда льготных программ кредитования обостряет проблему привлечения средств для развития, особенно для малого и среднего бизнеса». В министерстве добавили, что областное правительство неоднократно предлагало увеличить программы фондирования бизнеса по минимальным ставкам на федеральном уровне: «Ожидается, что в связи с принятием новых национальных проектов ситуация улучшится».

Роман Рыскаль