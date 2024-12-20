Глава округа в Петербурге вооружился огнеметом для борьбы с сугробами

Глава округа Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов вышел на улицу с огнеметом, чтобы растопить снег во дворе. Мундеп снял на видео процесс и разместил ролик на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Огнемет, по словам господина Куликова, ему одолжили друзья, которые «занимаются реконструкцией». Об этом он рассказал «Фонтанке». Уборкой двора чиновник занимался под музыку из фильма «Охотники за привидениями». Господин Куликов хотел бы растопить огнем весь снег в Петербурге, но «это — фантастика».

Расчисткой двора от снега занимались и остальные сотрудники администрации, вышедшие на улицу во время обеденного перерыва. «Готовы передать челлендж другому муниципалитету»,— добавил чиновник.

С 14 по 17 декабря с улиц города благодаря слаженной работе коммунальных служб вывезли свыше 100 тыс. кубометров снега. Последствия выпадения осадков продолжают ликвидировать.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург; Ксения Потрошилина