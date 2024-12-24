Реформа не теряет надежды

Реформа рынка юридических услуг в России продолжает пребывать в режиме ожидания, несмотря на многолетние обсуждения и назревшую необходимость изменений. Стремление государства ограничить доступ «свободных» юристов к судебной практике вызывает недовольство в юридическом сообществе, опасающемся, что такие меры превратят реформу в инструмент повышения контроля вместо улучшения качества правовых услуг. Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев — о том, что в условиях исторического окна возможностей отечественные юристы получают новый шанс на реформирование профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев

Фото: Предоставлено «Пепеляев Групп» Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев

Фото: Предоставлено «Пепеляев Групп»

Разговоры о реформе рынка юридических услуг продолжаются не первый год, но до ее фактического начала, по-видимому, еще далеко, ведь на сегодняшний день не существует даже ее комплексной концепции. Государственный аппарат сводит все желаемые перемены к ограничению доступа «свободных» юристов к представительству в судах, мотивируя это пресечением мошеннических действий в отношении широких слоев населения. Госаппарат полагает, что операции, проворачиваемые в судах юристами-мошенниками, имеют значительные объемы и задевают множество рядовых граждан — в своем мнении государство опирается на данные Роспотребнадзора, который в 2022 году зафиксировал 8 тыс. гражданских жалоб на услуги юристов, и с каждым годом их число возрастает на 15–20%. Однако детализации этих данных нет — притом что хотелось бы знать, к примеру, сколько из этих жалоб признаны несостоятельными (согласно моему опыту рассмотрения дисциплинарных дел адвокатов, многие жалобы могут быть надуманны, искусственны или «направлены в "Спортлото"», а не в адвокатскую палату), сколько «обидчиков» имеют адвокатский статус, какой процент нарушений связан именно с судебной работой (сомнительно, что суды сами не противодействуют такому), каковы реальные потери и прочее.

Весьма вероятно, что размах и значение мошеннической практики, сопряженной с работой в судах, серьезно преувеличены и определенные лица, работающие вне контура Минюста РФ, педалируют эту тему в целях продвижения идеи лицензирования судебной деятельности, при которой все судебные юристы, включая адвокатов, должны получать соответствующие допуски. В 2023 году на XI Петербургском международном юридическом форуме эта идея была жестко раскритикована юридическим сообществом, которому проект представлялся некой синекурой, обеспечивающей занятость отставных высокопоставленных юристов.

Альтернативным решением является допуск к судебной практике только юристов, имеющих статус адвоката. Поскольку адвокатское сообщество контролирует деятельность своих членов и наказывает их за дисциплинарные нарушения вплоть до лишения статуса, то поставленная задача (если признать ее актуальной) в целом решается. Такой подход соответствует и практике многих зарубежных стран, где судебному юристу необходимо быть членом национальной или местной адвокатской ассоциации.

Но такое узкое понимание задач вряд ли созвучно понятию комплексной реформы юридической профессии. Участники рынка правовых услуг выделяют и другие не менее важные задачи национального масштаба. Среди них, во-первых, создание условий для организации крупных юридических фирм (и более динамичного роста существующих), способных сопровождать растущее количество масштабных комплексных инвестиционных, инфраструктурных, индустриальных и других сложных в документировании проектов и сделок. Во-вторых, развитие инструментов саморегулирования профессии и внесение на их основе большей определенности в работу рынка юридической помощи. В-третьих, ограничение доступа иностранных лиц к предоставлению услуг по российскому праву в целях создания устойчивой инфраструктуры российской экономики и развития российского права.

Сегодня для проведения комплексных преобразований по всем указанным направлениям открывается историческое окно возможностей. В годы становления российской экономики иностранные консультанты, в том числе юридические, выдавливали российский национальный консалтинг в область «обслуживания булочных», а сами заправляли наиболее значимыми экономическими проектами, часто сочетая консалтинговую деятельность с решением иных задач стран своего происхождения. Дочерние российские фирмы международных юридических компаний всячески противились какому-либо национальному регулированию рынка юридических услуг. Удивительно, но, несмотря на эти антиконкурентные усилия, в России все-таки развилось с десяток национальных юридических фирм, сопоставимых по размеру со средними европейскими. А с уходом иностранных работодателей их российские сотрудники, имеющие за плечами отточенные навыки и солидный опыт, образовали российские юридические компании и продолжили деятельность. Вектор их желаний изменился: большинство из них открыто выражают поддержку комплексной реформы и не желают возвращения «старших товарищей».

Еще одно необходимое условие реформы — высокий профессиональный уровень российских юристов. Если 30 лет возможность обойтись без иностранной правовой помощи даже в некоторых сугубо российских проектах вызывала сомнения, то в настоящее время российские юристы самостоятельно и мастерски сопровождают сложные глобальные проекты: от M&A-сделок до разбирательств в международных арбитражах. Решена и проблема некоторого отставания российского законодательства, из-за чего трансграничные операции, а часто и сделки с российскими активами регулировались зарубежным правом. Сегодня же для этих целей вполне хватает российской правовой базы.

Таким образом, отпали ключевые условия, тормозившие начало реформы, и появились реальные возможности для ее продвижения. Помимо прочего, у государства есть к тому прямой фискальный интерес: в экономически развитых странах доходы бюджетов от крупных игроков рынка правовых услуг составляют значительные суммы. В России же игроки юридического рынка представлены в основном микрообразованиями, от которых по многим причинам не приходится ждать налогов.

Комплексная реформа предполагает серьезную детальную проработку инструментария для решения каждой ее задачи. Для того чтобы российский правовой консалтинг прирастал крупными фирмами, способными преодолевать сложные правовые вызовы российского и глобального масштаба, необходимы дополнения и донастройка форм адвокатских образований (речь идет об адвокатских фирмах), а в идеале — создание новой формы юридического лица, приспособленного для оказания любых профессиональных услуг (по образу зарубежных товариществ с ограниченной ответственностью (LLP), позволяющих избегать двойного налогообложения доходов партнеров). Также нужны новые формы отношений адвокатов и адвокатских образований — к примеру, договор постоянного сотрудничества.

Юридическому рынку необходимо самостоятельно активизировать усилия по разработке стандартов юридических услуг и иных отношений, связанных с этой деятельностью, не дожидаясь государственных решений по реформе в целом. Безусловно, основы стандартов содержатся в Кодексе профессиональной этики адвокатов, но ряд его положений требует большей детализации и определенности, особенно в аспекте оказания правовых услуг экономическим субъектам.

Очевидно, что ограничение круга лиц, представляющих рынку услуги по российскому праву, только адвокатами —необходимое, но далеко не достаточное условие для развития отечественного правового консалтинга. Требуется проработка и других решений: запрет иностранной франшизы в сфере юридических услуг, инструменты контроля за скрытыми формами подчинения, разрешительные и контрольные процедуры в отношении иностранных юристов, оказывающих на территории РФ услуги по праву своего государства и прочее. Отдельной проработки требуют и вопросы способов и методов проведения реформы: как действовать, чтобы число сторонников преобразований росло, а понимание объективной необходимости изменений для обеспечения национальных интересов расширялось. Пока же четкое понимание этой необходимости отсутствует даже в профильных государственных ведомствах.