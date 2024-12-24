Симфония спора

Ведение проекта по разрешению комплексного судебного спора можно сравнить с искусством управления оркестром — это многоуровневый и многогранный процесс, требующий высокой профессиональной подготовки, стратегического мышления и выдающихся управленческих навыков. В условиях сложных споров, когда проектная команда включает не только внутренних юристов, но и привлеченных экспертов, вопрос слаженности действий всех участников выходит на первый план и имеет решающее значение. Как правильно распределить роли, назначить дирижера и первую скрипку, чтобы выступление объединенной команды юристов достигло максимальной гармонии? Эти вопросы осветила партнер судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ Вера Рихтерман при участии директора по корпоративно-правовым вопросам и управлению рисками Auchan Retail Russia Павла Громова, руководителя юридической функции ООО СИБУР Аллы Генераловой и руководителя юридического отдела крупной компании из сферы FMCG Юлии Вороновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партнер судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ Вера Рихтерман

Фото: Предоставлено АБ «ЕПАМ» Партнер судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ Вера Рихтерман

Фото: Предоставлено АБ «ЕПАМ»

Роль первой скрипки

В оркестровом ансамбле каждому инструменту отведена своя уникальная партия и строго определенная очередность игры. Разграничение ответственности между инхаус-юристами и консультантами происходит похожим образом: работая над судебными проектами, каждый из них исполняет свою роль. Безусловно, именно инхаусам принадлежит ведущая роль как при определении первоначальной стратегии, так и при выборе консультанта, ведь «они, принимая окончательные решения, затем и пожинают плоды, и собирают камни», считает Алла Генералова. С ней соглашается Павел Громов: несмотря на многообразие моделей взаимодействия консультантов и внутренних юристов, на последних лежит итоговая ответственность за результат «и финальное решение по стратегии проекта остается за ними». Именно юрист компании, по словам Юлии Вороновой, с учетом понимания внутренних процессов, позиционирования на рынке, практики взаимоотношения с партнерами и профильными регуляторами, может правильно оценить, как выбранная стратегия скажется на состоянии бизнеса.

Многосоставную партию невозможно сыграть силами единственной скрипки — именно поэтому в сложных комплексных кейсах инхаусы и профессиональные литигаторы выступают единым фронтом.

Выбор решает

По мнению Веры Рихтерман, выбор друг друга — наиболее важный этап совместной работы инхаусов и консультантов. Зачем инхаусы вообще привлекают консультантов на сложные проекты? Благодаря многолетнему опыту судебной работы профессиональные литигаторы чувствуют процесс буквально на кончиках пальцев: их безупречное знание законов и тенденций судебной практики позволяет не только с высокой точностью прогнозировать действия суда и оппонентов, но и использовать вариативность развития событий, иметь не просто запасной план действий, а разнообразные варианты на случай, если что-то пойдет не по сценарию, ведь литигаторы, имея, как правило, значительный опыт работы в разных отраслях экономики, могут увидеть непредвиденные проблемы и предложить наиболее нестандартные и эффективные решения для бизнеса.

По каким же критериям инхаусы выбирают литигаторов? Алла Генералова: «Если спор мультиюрисдикционен, прецедентен, затрагивает несколько смежных отраслей права или не имеет очевидного эффективного способа защиты — все эти признаки сигнализируют о том, что пора привлекать консультанта. Если же выясняется, что конкуренты в тендерном процессе примерно равны по опыту, профилю команды и стоимости услуг, в дело вступает человеческий фактор: я ориентируюсь на то, насколько активно и искренне консультант погружается в детали проекта, говорит с командой на одном языке и понимает клиентские бизнес-процессы. Если же проект не идет так, как хотелось бы, важно уметь вовремя расстаться».

Для резонансных проектов типовых критериев выбора контрагента порой недостаточно. По отзывам многих наших клиентов критически важно то, насколько консультант горит и отдается проекту: только по-настоящему увлеченные люди могут сделать что-то стоящее. Большое значение для инхаусов имеют рекомендации коллег, доверие к профессиональным качествам и этическим стандартам консультанта. «При работе с новыми консультантами доверие сложно измерить, поэтому партнеры с проверенной годами репутацией имеют в этой части безусловное преимущество»,— делится Павел Громов. Кроме того, «стандартом работы консультанта должна быть работа в строгом тайминге, когда клиент заблаговременно получает качественно подготовленные документы», добавляет Юлия Воронова.

Стратегический дуэт

К сложным судебным спорам лучше подходить поэтапно, и первым шагом становится сбор информации. На этом этапе внешний консультант выявляет специфические нюансы и возможные пробелы в обстоятельствах дела, в то время как штатный юрист сосредоточен на том, чтобы предоставить максимально полную и объективную картину, не упуская из виду связанные блоки, разбирательства, совершенные действия и другие важные факты. Цель этого этапа взаимодействия — глубокое погружение в бизнес-процессы компании и качественный анализ ее работы. И от того, сумеют ли участники собрать полную информацию и проникнуться доверием друг к другу, во многом зависит дальнейший успех. «Инхаусу важно уметь создавать на проекте правильную атмосферу, которая поможет ему сформировать общее с консультантом понимание целей и сработаться как единый механизм»,— говорит Юлия Воронова. А возникшая синергия, в свою очередь, позволяет участникам находить небанальные решения, не лежащие на поверхности, добавляет Павел Громов. «Немаловажную роль на этом этапе играют опыт и умение консультанта работать с разными клиентами — именно на его плечи ложится ответственность за правильно сформулированное техническое задание, запрос для клиента и получение всей необходимой информации»,— обращает внимание Вера Рихтерман.

Второй этап — проработка правовой позиции, и здесь на первый план выходят именно консультанты. Их задача — на основе имеющейся информации сформировать наиболее эффективную и выгодную правовую позицию с учетом накопленного отраслевого опыта, а одно из ключевых преимуществ — способность дать фактам беспристрастную оценку, взглянув на ситуацию со стороны. Для укрепления позиции консультанты не только разрабатывают многоступенчатые стратегии защиты, используя уже имеющиеся доказательства, но и реализуют сбор дополнительных материалов: опрос сотрудников, составление новых документов, получение информации от контрагентов и третьих лиц или получение разъяснений от государственных органов. Наконец, консультантам недостаточно просто обрабатывать и анализировать информацию: именно они должны отыграть как по нотам реализацию согласованной партии. «При разработке стратегии и тактики мы с консультантами рассматриваем разные сценарии, ведь к месту назначения можно прийти разными дорогами»,— комментирует Юлия Воронова.

Ключевыми аспектами на этом участке работы, помимо выстраивания собственной позиции, являются моделирование позиции оппонентов, выявление болевых точек и подготовка контраргументов. Кроме того, «сам факт привлечения на проект внешнего консультанта уже может быть сигналом об уверенности компании в своей позиции и послужить стимулом к переговорам о мирном урегулировании, что зачастую гораздо выгоднее, чем затяжное судебное разбирательство», считает Вера Рихтерман.

Третий важный этап взаимодействия инхаус-юристов и консультантов — это сбор и получение доказательств. Инхаусам здесь отводится ведущая роль: глубоко разбираясь в бизнес-процессах компании, они способны не просто предоставить коллегам информацию, но и умело выделить ключевые факты, которые могут изменить ход судебного разбирательства. Затем в дело вступают консультанты: благодаря опыту сопровождения нестандартных кейсов в самых разных отраслях они располагают широким и креативным инструментарием для сбора и предоставления доказательств в суде. Одна из важнейших особенностей консультантов, по мнению Веры Рихтерман,— их способность говорить на одном языке со специалистами и экспертами, что позволяет им формулировать правильные вопросы, проводить исследования и представлять документы, критически важные для достижения нужного результата: именно консультанты грамотно формулируют техническое задание, касающееся, к примеру, оформления показаний сотрудников, нотариальных протоколов осмотра и других видов доказательств. Они упаковывают информацию так, чтобы она была принята в суде надлежащим образом и произвела необходимый эффект.

Таким образом, совместная работа внутренних юристов и внешних консультантов создает прочную основу для успешного разрешения судебных споров и достижения желаемого результата — выигранного спора, разыгранного как по нотам.