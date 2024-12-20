В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, семь человек погибли

Во время перевода двух заключенных в тюрьме на юге Мексики произошел бунт и пожар. Погибли семь человек, еще десяять пострадали.

Заключенные открыли стрельбу по сотрудникам тюрьмы, передает La Voz del Interior. После этого они подожгли мебель и мусор. В числе пострадавших были четверо полицейских. Заключенные выступали против перевода двух осужденных в другую тюрьму.

Столкновения между заключенными и полицией продолжались несколько часов. В результате операции полиция изъяла у заключенных винтовку, пять пистолетов, осколочную гранату, 23 мачете, 14 ножей, а также самодельное оружие, патроны, радиостанции, мобильные телефоны и наркотики.