НаКУИвертили

Бывший председатель комитета по управлению имуществом Саратова Светлана Чеконова приговорена к штрафу 75 тыс. руб. и двухлетнему запрету на работу за ущерб бюджету города 80 млн руб.— решение принял Фрунзенский районный суд Саратова. Следствие сочло злоупотреблением должностными полномочиями заключение договоров аренды с предпринимателем на участки в центре Саратова, которые затем изъяли, выдав бизнесмену взамен землю большей стоимости. Отмены самих сделок, участником которых был совладелец сети магазинов «Спутник» Вячеслав Ноздрин, прокуратура ранее добилась в арбитражном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Чеконова возглавляла КУИ Саратова с 2019 по 2023 год

Фото: Владимир Барсуков Светлана Чеконова возглавляла КУИ Саратова с 2019 по 2023 год

Фото: Владимир Барсуков

Фрунзенский районный суд Саратова огласил приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом Саратова Светлане Чеконовой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Уголовное дело, единственным фигурантом которого оказалась глава Комитета по управлению имуществом (КУИ) Саратова Светлана Чеконова, возбудили в декабре 2022 года. В феврале 2023 ей предъявили четыре эпизода превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В апреле 2024 года руководитель СУ СКР по региону Дмитрий Костин рассказал, что в обвинении осталось два эпизода. В суд в августе 2024-го поступил один.

Светлана Чеконова возглавляла КУИ Саратова с июня 2019-го по ноябрь 2023 года — чиновницу уволили после того, как соответствующее решение по требованию прокуратуры вынес суд.

Суд установил, что с ноября 2020-го по апрель 2021 года участки с ларьками якобы приобрел некий житель Саратова, у которого затем их изъяли под муниципальные нужды. Собственнику дали другую землю в качестве компенсации, что следствие и сочло превышением полномочий, так как имущество якобы перешло к новому владельцу незаконно.

Отсутствие публичной процедуры мотивировалось тем, что земля предоставлялась в качестве компенсации взамен изъятых у них для муниципальных нужд объектов недвижимости в самом центре Саратова — торговых павильонов и участков под ними на пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка, а также на набережной.

Помимо того, в 2021 году муниципальная служащая «организовала незаконное изменение вида разрешенного использования в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, в том числе объекта образования, на вид, связанный со строительством многоквартирных домов, предоставив их в аренду физическому лицу». По данным следствия, на этом участке город собирался построить школу, однако не смог из-за действий Светланы Чеконовой.

Указанные сделки также явились предметом спора в Арбитражном суде Саратовской области — в марте 2022 года прокуратура потребовала аннулировать как продажу права пользования землей, так и предоставление компенсаций. В декабре 2022 года, когда было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стала Светлана Чеконова, судья Арбитражного суда Саратовской области Кирилл Елистратов вынес решение по иску проку прокуратуры к мэрии и совладельцу сети магазинов «Спутник» Вячеславу Ноздрину.

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Ноздрин зарегистрирован в Саратове в 2011 году. В 2016 году с партнерами учредил ООО «Мидгард» — владельца сети супермаркетов «Спутник». В минувшем июле передал свою долю Румие Ноздриной. По итогам 2023 года выручка компании составила 2,5 млрд руб., при чистой прибыли 1,4 млн. Сервис Rusprofile оценивает стоимость актива в 118 млн руб. При этом господин Ноздрин с апреля владеет ООО «Сар-Ритейл», от которого комитет культурного наследия областного правительства требует демонтировать вывеску «Спутник» с памятника регионального значения «Усадьба А. Д. Егорова, 1870-е гг.»

Из материалов дела следует, что с начала нулевых участки с торговыми павильонами на Вавилова были в аренде у предпринимателей. Некоторые договоры городская администрация расторгла еще в 2017 году. Накануне изъятия — с осени 2020-го по весну 2021 года — право пользования у прежних владельце выкупил Вячеслав Ноздрин. 2 октября 2020 года мэрия постановила изъять земли под павильонами, 23 ноября заключила договор аренды с господином Ноздриным, а 1 декабря 2020 года заключила соглашение об изъятии первого из участков с предоставлением компенсационных.

По итогам процедуры у господина Ноздрина изъяли участки общей площадью порядка 350 кв. м, а взамен выдали порядка 1,5 га, предназначенные под автосалоны, магазины, а также многоэтажное жилое строительство на пересечении проспекта Строителей и ул. Антонова в Ленинском районе.

Коллегия Двенадцатого арбитражного апелляционного суда установила, что в оспариваемых сделках имели место нарушения земельного и антимонопольного законодательства, а также антиконкурентное соглашение. По версии суда, ответчик в лице городской администрации не обеспечил равный доступ к предоставлению земельных участков, что расценил как предоставление преференций господину Ноздрину.

Суд признал выдачу прав на изъятые затем участки господину Ноздрину незаконной, а также обязал вернуть все компенсационные участки в собственность города. Решение устояло в Верховном суде, который отказал в передаче жалобы Вячеслава Ноздрина на рассмотрение коллегии.

Силовики выяснили, что стоимость предоставленных земельных участков оказалась значительно выше стоимости изъятых. Ущерб бюджету оценили в 78,9 млн руб., исходя из стоимости компенсационных наделов. Стоимость изымаемых участков составляла 40 млн руб., сообщала прокуратура на этапе передачи дела в суд. Сначала силовики оценивали ущерб в 38 млн руб.

По итогам заседания судья Татьяна Анненкова приговорила Светлану Чеконову к штрафу 75 тыс. руб., а также запретила осужденной два года занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Сама госпожа Чеконова вину не признала. Связаться с ней и ее защитой «Ъ» не удалось. «Законность приговора в настоящее время проверятся прокуратурой»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Никита Маркелов