ПСК зашла в «Акваторию»

В условиях высокого спроса на премиальную недвижимость девелоперы продолжают покупать площадки под новые проекты. Группа компаний ПСК приобрела 1,9 га земли на Выборгской набережной с бизнес-центром «Акватория», где собирается построить около 30 тыс. кв. м жилья. По мнению экспертов, в этой локации есть потенциал для увеличения цены продаж, но новому собственнику предстоит согласовать редевелопмент территории со Смольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес центр «Акватория»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бизнес центр «Акватория»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок площадью 1,9 га на Выборгской набережной, где находится бизнес-центр «Акватория», перешел к ПСК, рассказал «Ъ-СПб» представитель застройщика. На этой территории будет возведен жилой комплекс премиум-класса, строительство которого начнется в 2025 году, пояснил он. До начала застройки земли снос бизнес-центра не планируется.

Прежде возвести на этой площадке жилье собирался девелопер «Красная стрела». В 2022 году застройщик стал владельцем бизнес-центра «Акватория» и получил право долгосрочной аренды земли у города. Генеральный директор «Красной стрелы» Николай Урусов объяснил продажу земли оптимизацией портфеля проектов.

Эксперт по девелопменту Андрей Вересов оценивает сделку в 5 млрд рублей. Партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус говорит о 6,5 млрд. Общий объем инвестиций в проект составит 18,1 млрд рублей, пояснили в ПСК. Участок расположен на первой линии Невы, обладает отличными видовыми характеристиками и находится недалеко от центра города, отмечает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников.

В этом месте можно построить 35 тыс. кв. м жилья и коммерции, подсчитал господин Лехмус. Стоимость продажи квартир на старте составит 450 тыс. рублей за квадратный метр, а средняя цена «квадрата» — 500 тыс. рублей, уточняет он. Локация подходит для элитного проекта за счет близости к воде, но ее минусом является высокий автомобильный трафик, добавляет господин Вересов.

Наличие на участке действующего бизнес-центра позволит ПСК получать денежный поток на период подготовки территории, указывает директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов. При этом новому владельцу необходимо будет решить вопрос с размещением социальных объектов и договориться о выкупе земли у города, что может занять значительное время, замечает он. Кадастровая стоимость площадки — 222 млн рублей.

Примеров сноса офисных зданий для возведения жилья в Петербурге пока не так много, напоминает господин Садовников. Чаще всего это происходит с небольшими и некачественными объектами площадью до 5–6 тыс. кв. м, уточняет он. При этом перспективы строительства жилья есть только на месте морально и физически устаревших бизнес-центров, уверен господин Иванов. По его словам, в условиях нехватки офисных площадей собственники качественных объектов не будут готовы их продавать.

Земля под элитное жилье давно находится в дефиците, поэтому застройщикам приходится активнее идти в редевелопмент, подчеркивает господин Лехмус. Площадки со значительным потенциалом роста стоимости квадратного метра могут выкупаться как с помощью запаса собственных средств, сформированного в «тучные» годы, так и при раскрытии эскроу-счетов от предыдущих проектов, уверен он.

В центральных локациях с видовыми характеристиками есть много потерявших актуальность зданий, которые собственникам выгоднее продать, чем нести затраты на их эксплуатацию, полагает господин Вересов. В их числе — комплекс ЛДМ, на месте которого «Эталон» возводит элитное жилье, резюмирует он.

В этом году в Санкт-Петербурге будет заключено 530 сделок в этом сегменте, что станет наиболее высоким показателем за последние десять лет, прогнозируют в NF Group. Высокий интерес поддерживают инвестиционная привлекательность подобной недвижимости и стремление клиентов сохранить капитал, полагает директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Константин Куркин