В районе строительства платформы «Попова» в Перми вырубили часть сада имени Гоголя

Подрядная организация на этой неделе вырубила в Перми часть сада имени Гоголя. Как сообщили «Ъ-Прикамье» читатели, полному демонтажу подвергся ряд сквера вдоль железной дороги.

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Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, вырубка деревьев произошла в связи со строительством железнодорожной платформы на ул. Попова. «Проектом предусмотрены работы по замене зеленых насаждений, находящихся в полосе отвода ОАО “РЖД”. В последующем будут выполнены компенсационные посадки на близлежащих объектах озеленения»,— уточнили в мэрии.

Сад им. Гоголя в Перми появился в далеком 1909 году, к празднованию 100-летия со дня рождения писателя.

Строительство нового железнодорожного остановочного пункта «Попова» на перегоне Пермь II — Пермь I началось в начале осени. Завершить работы планируется до конца 2025 года. Остановочный пункт будет оснащен высокой посадочной платформой. Кроме этого, будет установлен навес и современная система освещения, а также лестничный сход с защитным ограждением и пандусом. Новой платформой смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и Горнозаводского направления.