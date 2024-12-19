Многодетная мать из Сургута спросила Путина о невыдаче пособий и дорогих билетах

Анна Шенкао из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии с главой государства. Она рассказала, что у нее пять детей, один из которых является инвалидом. При этом ей регулярно отказывают в выдаче пособий для многодетных из-за того, что доход семьи превышает прожиточный минимум, даже если превышение составляет 78 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жительница Сургута пожаловалась, что в доходах семьи учитывается в том числе и пособие на ребенка-инвалида, а официальная зарплата супруга учитывается до вычета налога на доход, хотя в итоге эти деньги семья не получает. Во второй части вопроса Анна Шенкао пожаловалась на то, что многодетной семье необходимо потратить около 150 тыс. руб., чтобы поехать на отдых в одну сторону, поскольку билеты стоят очень дорого.

«У вас пять детей? Я вас с этим поздравляю, вы уже счастливый человек, это точно»,– сказал Владимир Путин в начале ответа. Он согласился, что проблема с начислением пособий действительно существует, во избежание такой ситуации необходимо делать перерасчет налогов для семьи и возвращать как минимум 7% от уплаченного налога. По его словам, решение о компенсации недополученных пособий недавно было принято правительством.

Глава государства также подтвердил, что билеты часто стоят дорого, а перевозчики обходят требования ко льготам для многодетных семей. Авиакомпании обязаны предоставлять скидку для них в 50% от базового тарифа. Вместо этого они создают собственные льготы с небольшой скидкой, выводя тариф из категории базовых и уклоняясь от необходимости делать скидку. Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией до 14 января следующего года.

Анна Капустина