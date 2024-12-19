Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Многодетная мать из Сургута спросила Путина о невыдаче пособий и дорогих билетах

Анна Шенкао из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии с главой государства. Она рассказала, что у нее пять детей, один из которых является инвалидом. При этом ей регулярно отказывают в выдаче пособий для многодетных из-за того, что доход семьи превышает прожиточный минимум, даже если превышение составляет 78 руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жительница Сургута пожаловалась, что в доходах семьи учитывается в том числе и пособие на ребенка-инвалида, а официальная зарплата супруга учитывается до вычета налога на доход, хотя в итоге эти деньги семья не получает. Во второй части вопроса Анна Шенкао пожаловалась на то, что многодетной семье необходимо потратить около 150 тыс. руб., чтобы поехать на отдых в одну сторону, поскольку билеты стоят очень дорого.

«У вас пять детей? Я вас с этим поздравляю, вы уже счастливый человек, это точно»,– сказал Владимир Путин в начале ответа. Он согласился, что проблема с начислением пособий действительно существует, во избежание такой ситуации необходимо делать перерасчет налогов для семьи и возвращать как минимум 7% от уплаченного налога. По его словам, решение о компенсации недополученных пособий недавно было принято правительством.

Глава государства также подтвердил, что билеты часто стоят дорого, а перевозчики обходят требования ко льготам для многодетных семей. Авиакомпании обязаны предоставлять скидку для них в 50% от базового тарифа. Вместо этого они создают собственные льготы с небольшой скидкой, выводя тариф из категории базовых и уклоняясь от необходимости делать скидку. Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией до 14 января следующего года.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...