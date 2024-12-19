Киберопасные связи

За последние пять лет число IT-преступлений в Воронежской области увечилось более чем вдвое. Сегодня это каждое третье преступление, причем более 62% из них являются тяжкими или особо тяжкими, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Ущерб от мошенников за 11 месяцев этого года стоил физлицам 2,2 млрд руб. Эксперты отмечают, что гражданам необходимо постоянно «прокачиваться» в сфере информационной безопасности, иначе количество киберпреступлений продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На уловки мошенников попадаются не только пожилые граждане, но и молодежь, отмечают правоохранители

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На уловки мошенников попадаются не только пожилые граждане, но и молодежь, отмечают правоохранители

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За пять лет количество IT-преступлений в Воронежской области выросло более чем в два раза: с 15% от общего числа преступлений в 2020 году до 36% в декабре 2024 года. Это означает, что каждое третье зарегистрированное преступление связано с IT-сферой, более 62% из них являются тяжкими и особо тяжкими. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Воронежской области Валентин Курило. За 11 месяцев 2024 года ущерб от IT-преступлений в Воронежской области составил 2,2 млрд руб., что на 600 млн руб. больше, чем в прошлом году (1,6 млрд руб.). Доля возмещаемых средств варьируется в пределах 6–12%.

В Банке России зафиксировали за 11 месяцев от воронежцев 470 жалоб (340 в прошлом году) на мошенничество через банковский канал, 102 — через канал микрофинансовых организаций (53 — в 2023 году), поделился регулятор с «Ъ-Черноземье».

Рост атак в Воронежской области фиксируют и в Лаборатории Касперского, одном из ведущих мировых производителей защитного программного обеспечения. «IT-преступления можно разделить на несколько категорий: локальные и веб-угрозы, мобильные угрозы, фишинг, телефонное и ориентированное на детей мошенничества. За январь–ноябрь 2024 года 20% пользователей в Воронежской области столкнулись с локальными киберугрозами: на их компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространявшиеся через съемные носители, зашифрованные документы или сложные инсталляторы. В коммерческом секторе доля пострадавших пользователей составила 13%. С веб-угрозами, включающими попытки заражения из интернета, столкнулись 8% пользователей (для компаний — 6%)»,— рассказали в компании.

За 11 месяцев 2024 года число атак на пользователей мобильных устройств в регионе выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Число попыток фишинга в Воронежской области в 2024 году выросло в четыре раза по сравнению с 2023 годом.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, за 11 месяцев 57% воронежцев в среднем получали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, в целом спам-звонки получали 94% пользователей.

«На уловки мошенников попадаются не только, как часто звучит, граждане престарелого возраста. Это молодежь, врачи, учителя, остальные представители государственных и коммерческих учреждений, имеющие в том числе высокий и стабильный заработок. Наибольшую долю составляют звонки из так называемых "кол-центров" под различными предлогами, которые сводятся к тому, что надо "обезопасить себя". Злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, МВД, прокуратуры, СКР, финансово-кредитных организаций или Центробанка»,— отметил Валентин Курило.

«Есть еще одна очень пугающая тенденция — в дропперство активно втягивают школьников. По закону собственную дебетовую карту можно оформить начиная с 14 лет»,— рассказал заведующий сектором защиты информации воронежского отделения Банка России Сергей Чупахин.

Он добавил, что 25 июля вступил в силу закон, предусматривающий двухдневный «период охлаждения» (средства, которые переводят на подозрительный счет, замораживаются на два дня). С 1 марта следующего года заработает мера «самоограничения», позволяющая предотвратить оформление кредита.

Проблема роста числа IT-преступлений в Воронежской области и их последствий требует внимания, уверен преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», генеральный директор компании-разработчика компьютерного программного обеспечения «ИОН» Николай Скаржинский. «Можно установить специальные средства защиты от телефонных мошенников и спам-атак. Однако для обеспечения полной безопасности необходимо обладать критическим мышлением и не передавать личные данные третьим лицам. Важно помнить, что ни один банк, оператор связи не будет запрашивать у вас переход по ссылке или личные данные»,— подчеркивает спикер.

«Программы финансовой грамотности и информирования граждан необходимо продолжать,— соглашается аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.— Работа государства в этом плане, кстати, не стоит на месте. Помимо строгих "учителей" и иных менторов в деловых костюмах темы про финансовых мошенников все чаще поднимают инфлюенсеры. Нужно поддерживать и развивать этот канал взаимосвязи. Гражданам необходимо соблюдать цифровую гигиену и обращаться только к официальным сайтам и источникам».

Анна Швечикова