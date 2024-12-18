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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по продажам полисов ОСАГО

За 11 месяцев 2024 года в Свердловской области была продана 901 тыс. полисов электронного ОСАГО, что составляет 3,4% от всего объема продаж полисов ОСАГО по России за указанный период. По этому показателю регион занял пятое место среди субъектов России. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметил президент РСА Евгений Уфимцев, всего по России за 11 месяцев 2024 года было продано 27 млн полисов электронного ОСАГО, что на 15% больше, чем годом ранее за тот же период (23,5 млн полисов е-ОСАГО).

Всего по итогам 10 месяцев 2024 года в Свердловской области было оформлено 1,078 млн годовых договоров ОСАГО (за аналогичный период 2023 года — 1,032 млн ед.). Средняя премия с начала текущего года снизилась с 7,062 тыс. руб. в январе до 6,91 тыс. руб. в октябре.

Число заключенных договоров КАСКО в Свердловской области выросло на 27% за год, объем страховых премий — на 26,2%. Количество выплат по КАСКО увеличилось на 2%, а их объем — на 20% за счет роста средней выплаты с 177 тыс. руб. в январе-сентябре 2023 года до 207 тыс. руб. в этом же периоде 2024 года.

Анастасия Таначева

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