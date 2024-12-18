Детский омбудсмен рассказала о проверке семьи «многоженца» Ивана Сухова

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала «РИА Новости», что «была в гостях» в семье Ивана Сухова. Он приобрел популярность, после того как дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем господин Сухов рассказал, что имеет несколько жен и является отцом 29 детей. По словам омбудсмена, права детей не нарушены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Ивана Сухова в VK Фото: страница Ивана Сухова в VK

Интервью Саши Сулим с 40-летним Иваном Суховым было опубликовано 4 декабря на YouTube-канале журналистки. По состоянию на сегодняшний день ролик набрал более 3 млн просмотров. В интервью господин Сухов рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые семеро детей были рождены, когда Ивану Сухову было 16 лет.

Как сообщила Ольга Ярославская, перед Новым годом она планирует посетить дом Ивана Сухова еще раз. «Поздравлю детей, и заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее. То есть нарушаются ли права детей»,— сказала госпожа Ярославская.

Комментировать морально-этическую сторону поведения Ивана Сухова госпожа Ярославская отказалась. «Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история — чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было»,— сказала омбудсмен.

В феврале 2023 года «Комсомольская правда» писала, что Иван Сухов не является биологическим отцом всех детей, часть из них были усыновлены. В публикации издания говорилось, что господин Сухов организовал в городе Александров Владимирской области «православный гарем» — мужчина показал журналистам четырехкомнатную квартиру, в которой жили три женщины и 12 детей. Женщины, по данным издания, сменяли друг друга, так как «многие не выдерживали и уходили». Одна из женщин писала заявление в полицию, так как ее «не отпускали» оттуда, пишет издание. На тот момент она была беременна четвертым ребенком.

Полина Мотызлевская