Ленобласть вместе с бизнесом восстановит церковь Святителя Николая Чудотворца

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил с епископом Кронштадтским Вениамином вопрос восстановления церкви Святителя Николая Чудотворца на Сойкинском погосте — духовного центра на южном берегу Финского залива и одного из скитов Александро-Невской лавры, сообщает пресс-служба правительства региона 18 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры властей Ленобласти с бизнесом и верующими о восстановлении Сойкинской святыни под Усть-Лугой

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Переговоры властей Ленобласти с бизнесом и верующими о восстановлении Сойкинской святыни под Усть-Лугой

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

По словам господина Дрозденко, власти объединят усилия с бизнесом, расходы решено разделить справедливо. Часть затрат на себя возьмет регион. Средства на эти цели заложат в предстоящие весенние поправки к бюджету.

Со стороны предпринимателей финансовую помощь окажет компания «Ультрамар», уже участвовавшая в подготовке проекта реставрации Никольского храма.

Первые упоминания Сойкинской святыни относятся ко второй половине XVI века. Каменную церковь на этом месте заложили только в 1872 году. В 1938 году храм закрыли в связи со стороительством в тех местах военно-морской базы. В период Великой Отечественной войны богослужения возобновили.

Однако в ходе боев за освобождение местности от немецкой оккупации здание получило повреждения. С тех пор ничего не менялось, а село Сойкино исчезло с лица земли. Верующим церковь вернули в 1995 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что архитектурная мастерская Юсупова показала проект восстановления сухарного завода в Кронштадте, который находится в полуразрушенном состоянии.

Андрей Маркелов