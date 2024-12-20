Созидать и расширять

Интерес к развитию креативной экономики наблюдается по всей России, в том числе и в Свердловской области: в регионе уже развернуто несколько кластеров, где работают специалисты широкого спектра направлений — от IT до народных промыслов. В ближайшие несколько лет власти планируют вывести регион в тройку ведущих по объему и вкладу творческих индустрий в экономику. Для этого креативным предпринимателям оказываются различные виды поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для развития творческих сфер деятельности в Свердловской области создаются креативные кластеры

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Для развития творческих сфер деятельности в Свердловской области создаются креативные кластеры

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Урал творит

Темпы развития креативных сфер деятельности в мире в три-пять раз опережают другие сектора экономики. По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, креативная экономика региона ежегодно растет в среднем на 16% в год, что значительно быстрее, чем в целом по стране. Сейчас область занимает десятое место среди регионов России по объему экономики креативных индустрий.

По данным директора проектов по стратегии и исследованиям центра развития креативной экономики (ЦРКЭ) Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлии Шульги, в творческих сферах деятельности заняты 31 тыс. свердловчан, что составляет 1,45% от населения региона. Вклад креативной экономики в ВРП в 2023 году составил 3,5%, или 126,7 млрд руб. Для сравнения, в Челябинской области этот показатель составляет 30,5 млрд руб., а в Тюменской области — 24,8 млрд руб.

Креативные индустрии — сектор экономики, основанный на создании товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Сюда входит множество направлений: IT, искусство и архитектура, музыка, театр и танцы, кино, медиа и реклама, мода и дизайн, книги, творческие исследования, организация мероприятий культуры и отдыха, проекты по сохранению истории и культурного наследия.

Согласно исследованию АСИ, наибольшую долю (63%) в общем объеме выручки креативной экономики Свердловской области занимает сфера IT, в которой задействованы около 15 тыс. человек. На втором месте по выручке — архитектура и урбанистика (13%), на третьем — реклама и PR (11%), на четвертом — мода (6%), на пятом — медиа и СМИ (3%). Значительный вклад делают медиа и СМИ, книжное дело, исполнительские искусства, кино и сериалы. Эти же сферы, за некоторыми исключениями, являются самыми заметными по уровню занятости в среде креативщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году основным направлением развития креативной экономики в регионе была выбрана индустрия моды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2024 году основным направлением развития креативной экономики в регионе была выбрана индустрия моды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, исследование АСИ помогло определить, в каких креативных нишах заключен наибольший потенциал. «Есть такие самодостаточные направления, как IT, например. Есть направления, которые находятся в настолько зачаточном состоянии, что, может быть, и нет смысла с ними работать. Мы планируем сосредоточиться на тех направлениях, которые имеют потенциальный рост конкретно в нашей области — это точно мода, дизайн и видеопродакшн. Во-первых, у них достаточно широкая база производителей и людей, которые этим занимаются. Во-вторых, ниши не заняты. У нас в регионе много предпринимателей, которым надо дать толчок для дальнейшего развития»,— пояснил господин Пиличев. В АСИ добавили, что современное искусство, актуальная музыка, промышленный дизайн и архитектура тоже обладают высоким потенциалом развития, но пока не признаны приоритетными.

Внимание к креативной экономике и ее высокие темпы роста, отмечает Валерий Пиличев, связаны с достаточно низкой базой, ведь изначально «этим направлением никто особо не занимался, и оно развивалось хаотично». А после ухода иностранных брендов из России внимание потребителей сместилось на отечественных производителей и «в каком-то смысле стало определенным трендом». «Креативные индустрии — это экономически интересно для области. Несмотря на то, что регион традиционно считается промышленным, опорным краем державы, у нас есть много брендов, которые вышли на федеральный уровень»,— добавил он.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, особенности Свердловской области, включая ее сильную индустриальную базу, создают «уникальные условия для интеграции с креативным сектором, что способствует разработке инновационных продуктов и сервисов на пересечении искусства и технологий». «Инвестирование в креативные сферы деятельности, включая культурные события, фестивали и кластеры, становится все более привлекательным. Такие инициативы открывают новые форматы досуга, привлекают туристов и создают благоприятные условия для сотрудничества бизнеса с культурными и творческими проектами. В Свердловской области подобные мероприятия способствуют экономическому росту, вовлекают МСБ и привлекают молодых специалистов»,— пояснил эксперт.

Барьеры и возможности

В то же время существует несколько барьеров, которые препятствуют дальнейшему развитию креативных индустрий в регионе. Среди них: нехватка финансирования и господдержки, недостаток инфраструктуры для реализации проектов, нехватка квалифицированных кадров и недостаток компетенций, необходимых для масштабирования проектов как на федеральный, так и на международный уровень.

«Для преодоления этих вызовов требуется системная работа с креативным сообществом, направленная на развитие профессиональных навыков, обмен опытом и запуск совместных партнерских проектов»,— считают в АСИ. ЦРКЭ АСИ реализует проект «Клуб продюсеров», в рамках которого можно не только реализовать кросс-дисциплинарные идеи, но также найти партнеров и инвесторов, обменяться опытом и получить экспертное мнение.

Кроме того, свердловские власти развивают в регионе целую сеть креативных кластеров. Первым из них стал кластер «Домна». Расположившись в историческом особняке XIX века, где раньше находился магазин купцов Агафуровых на Вайнера, 16, он не только сохраняет и актуализирует функционал архитектурного наследия Урала, но также выступает площадкой для проведения различных мероприятий, направленных на информационную поддержку креативных предпринимателей. Здесь, например, проходил всероссийский мультиформатный финансовый форум «Финмаркет», проект U’Fashion, форум «Грабли для бизнеса» и многое другое. Также на площадке работает магазин уральских производителей и туристско-информационный центр Екатеринбурга. По словам директора департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгения Копеляна, «Домна» является ядром инфраструктуры для развития креативных индустрий в регионе.

Согласно данным администрации Екатеринбурга, вклад креативных направлений в экономику города составляет около 3% — не менее 70–90 млрд руб. Наиболее перспективными сферами креативной экономики для города считаются индустрия моды, производство кино и IT.

Вторым подобным пространством в столице Урала стал кластер «Л52» в конструктивистском здании самого крупного дома-коммуны СССР 30-х годов. На начало 2024 года в него вложили более 190 млн руб.: были отремонтированы фасад и кровля, воссоздан изначальный исторический экстерьер здания. В рамках кластера реализованы крупные выставочные проекты, которые были посвящены ключевым моментам в истории города XX века,— «Свердловск. Именной указатель» и «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска». Всего к 2024 году на площадке было проведено более 2 тыс. мероприятий, сформировалось сильное театральное объединение любительских и непрофессиональных театров, которые ежегодно представляют до 100 спектаклей, образован собственный академический хор, формируется арт-коммуна, проводятся мероприятия для детей. А в 2025–2026 годах одним из якорных резидентов кластера станет филиал АНО «Информационный центр атомной отрасли».

Тенденция развития креативных пространств в Екатеринбурге распространяется и на частные площадки, например на территорию бывшего хлебобулочного завода №6 «Всеслав». Кроме того, в городе развиваются проекты мирового уровня: Resonance — музыкальный лейбл, продвигающий российских авторов за рубеж, 12 Storeez, Ushatava — модные бренды, которые успешно масштабировались на всю Россию и на зарубежные рынки.

За пределами Екатеринбурга креативные пространства есть в Черноисточинске, Новоуральске, Сысерти, Арамили и Нижнем Тагиле. В кластере «Самородок» в Нижнем Тагиле предоставляются пространства для реализации бизнес-проектов креативной индустрии, проводятся семинары, лекции и презентации, есть студия звукозаписи. Кластер «Нити х Нити» располагается на демидовской суконной фабрике в Арамили — там работают музейная экспозиция и арт-галерея, есть пространство для реализации временных социальных, творческих и культурных проектов. В Сысерти на базе кластера «На заводе» ежегодно с 2020 года проходит проект «Лето на заводе», который собирает по 20 тыс. участников. Его цель — в интерактивном формате рассказать об истории горнозаводской цивилизации, креативно возродить завод Турчаниновых — Соломирских. Каждый год в рамках фестиваля проходят культурные события, концерты, мастер-классы.

Значительную поддержку креативным сферам деятельности и их развитию оказывает СОФПП. Фонд предоставляет финансовые, нефинансовые и имущественные меры поддержки, проводит ярмарки, развивает нишевые интернет-проекты, социальные сети и объекты инфраструктуры. По словам Валерия Пиличева, в плане финансовой поддержки креативные индустрии не выделяются среди остальных — точно такие же условия существуют для промышленности, торговли и других отраслей. Однако в рамках неимущественной поддержки фонд планирует создать отдельный ресурс, где будут размещены все существующие в регионе площадки с их параметрами и организовываемыми мероприятиями. «Зачастую под мерами поддержки понимают деньги, но на самом деле для многих предпринимателей намного интереснее участвовать в мероприятиях и встречах с байерами, принимать бизнес-миссии и другое, то есть проводить диагностику ожиданий, потребностей, чтобы понимать, куда двигаться дальше»,— отметил директор СОФПП.

Высокая цель

По поручению президента разработан план повышения ВВП креативной экономики с 3,5% до 6% к 2030 году. Для этого в 46 регионах страны будет внедрен региональный стандарт развития креативных индустрий. Свердловская область стала одним из пилотных регионов. В 2024 году основным направлением развития в рамках регионального стандарта выбрана индустрия моды. В связи с этим в области прошел всероссийский конкурс дизайнеров, состоялась презентация проекта U Fashion Lab, проведена Международная неделя моды U Fashion Lab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольшую долю в креативной экономике Урала занимают сфера IT, архитектура и реклама

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Наибольшую долю в креативной экономике Урала занимают сфера IT, архитектура и реклама

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Региональные власти продолжают работу по внедрению стандарта, разрабатывают меры поддержки, определили опорную организацию развития творческих сфер деятельности в области, которой стал СОФПП. По словам Валерия Пиличева, фонд уже успешно выполняет половину шагов регионального стандарта. Среди ближайших задач — выявление и консолидация активных участников креативного сообщества для привлечения их к формированию дополнительных мер и событийной повестки.

3 декабря заксобрание Свердловской области приняло законопроект, направленный на развитие креативной экономики в регионе. Как пояснил глава мининвеста Вадим Третьяков, это позволит закрепить перечень приоритетных креативных индустрий и начать формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на получение мер региональной поддержки.

Новый закон вступит в силу в начале 2025 года. Также в начале следующего года губернатору Евгению Куйвашеву будет представлена стратегия развития креативной экономики до 2030 года. Регион планирует выйти на третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по показателям креативной экономики.

«В последние годы экономика находится в стагнации, происходит смена технологического и даже мирохозяйственного уклада, подразумевающая появление новых точек роста, в числе которых как раз находится креативная экономика. Она является драйвером развития, особенно для исторически промышленных регионов, экономика которых нуждается в диверсификации»,— считает и.о. заведующего кафедрой экономической теории и прикладной социологии УрГЭУ Ирина Рахмеева. При этом, помимо IT и архитектуры, в регионе довольно успешны индустрии рекламы, моды и кино, поддержка которых может дать наибольший экономический эффект.

Ирина Пичурина