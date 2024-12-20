На Урале замены

В уходящем году жители регионов УрФО отдали рекордное количество голосов за Владимира Путина на выборах президента — его кандидатуру поддержали более 82,1% избирателей. Единственная женщина-губернатор в стране — глава ХМАО Наталья Комарова — и уральский полпред Владимир Якушев стали сенаторами СФ от Югры и Тюменской области соответственно. ХМАО возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук, а новым полпредом в УрФО стал спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым полпредом президента в УрФО стал спикер парламента ДНР Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Новым полпредом президента в УрФО стал спикер парламента ДНР Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выборы с элементом розыгрыша

Для регионов УрФО главным федеральным политическим событием года стали выборы президента России, голосование в которых прошло с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, председатель комитета нижней палаты российского парламента по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»; НЛ) и действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дни голосования на избирательных участках работали пункты проведения викторины с внушительными призовыми фондами

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В дни голосования на избирательных участках работали пункты проведения викторины с внушительными призовыми фондами

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свои предвыборные программы в Екатеринбурге лично представили господа Даванков и Харитонов. Претендент от НЛ пообещал разблокировать иностранные соцсети, отправить в отставку возрастных представителей власти и построить «несколько веток метро» в Екатеринбурге. Николай Харитонов заверил, что национализирует крупнейшие предприятия страны для «преодоления последствий разгрома в экономике», ликвидирует Ельцин-центр и решит проблемы жителей Сысерти, выступающих против строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Владимир Путин в феврале посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, на которых похвалил военную технику и обсудил создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург за 1,7 трлн руб., однако с предвыборной программой выступать не стал.

В дни голосования 15–17 марта на избирательных участках работали пункты проведения викторин с внушительными призовыми фондами. Проголосовавшим жителям Тюменской области вручили четыре квартиры и шесть автомобилей, ямальцам — восемь квартир, югорчанам — 23 квартиры и 31 автомобиль. В Свердловской области более 2,2 млн участников викторины «Опорный край» получили медаль золотого цвета в честь 90-летия региона, 20 мотоциклов «Урал», 45 квартир и 100 автомобилей «Москвич 3».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За переизбрание Владимира Путина проголосовало более 82,1% избирателей УрФО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За переизбрание Владимира Путина проголосовало более 82,1% избирателей УрФО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам голосования явка избирателей во всех регионах превысила аналогичный показатель на выборах главы государства в 2018 году. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) она выросла на 2,2% (до 94,1%), в Тюменской области — на 5,3% (до 84,2%), в Свердловской области — на 8,6% (до 71%), в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — на 17,3% (до 87,1%). Возросла и поддержка Владимира Путина: на 5% в Тюменской области (до 84,7%), на 6,2% — в ЯНАО (до 91,75%), на 7,5% — в Свердловской области (до 82,1%), на 10,4% — в ХМАО (до 86,7%).

Высокий процент явки и уровень поддержки Владимира Путина связан с консолидацией общества в условиях СВО и «неяркими кандидатами» от оппозиционных партий, считает политолог Александр Безделов. Повысить явку на 15–20% помогли и викторины в дни выборов. «Традиционно отстающей в части обеспечения явки и уровня поддержки “основного кандидата” была Югра, но, несмотря на скандалы во внутренней политике, которые до сих пор ощущаются после ухода старой власти, выборные процессы были взяты под контроль, внутриполитический блок набрался опыта и учел ошибки прошлых лет. В результате регион даже опередил по показателям Тюменскую область»,— добавил эксперт.

Тюменские кадры взялись за Югру

Спустя два месяца после выборов президента единственная женщина-губернатор в России — глава ХМАО Наталья Комарова — после 14 лет работы на посту объявила об уходе в отставку в связи с «переходом на другую работу». В тот же день, 30 мая, Владимир Путин предложил возглавить регион мэру Тюмени Руслану Кухаруку, пояснив, что для него там «все родное». Господин Кухарук предложение принял и заверил главу государства, что темпы развития округа по определенным направлениям «можно еще нарастить».

Выступая перед депутатами думы ХМАО во время обсуждения вопроса об избрании губернатора, Руслан Кухарук («Единая Россия»; ЕР) заявил о «колоссальном потенциале» каждого муниципалитета Югры. Он заверил, что намерен ликвидировать около 700 тыс. кв. м аварийного жилья, улучшить жилищные условия более 38 тыс. жителей региона и усилить поддержку предприятий нефтегазовой отрасли. Оппоненты господина Кухарука — депутаты окружной думы Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП) — пообещали отменить налоговые преференции нефтяным компаниям, создать министерство счастья Югры и начать добычу «Югракоина», однако получили три и ноль голосов парламентариев соответственно. Кандидатуру Руслана Кухарука поддержали 33 депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Единственная женщина-губернатор Наталья Комарова занимала должность 14 лет Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская На посту губернатора Наталью Комарову сменил мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Единственная женщина-губернатор Наталья Комарова занимала должность 14 лет Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская На посту губернатора Наталью Комарову сменил мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото

Одним из первых документов, который Руслан Кухарук подписал в должности губернатора, стало постановление о наделении Натальи Комаровой полномочиями сенатора РФ, а в октябре губернатор утвердил новый состав правительства Югры. Свои должности сохранили 15 глав департаментов из 18 утвержденных, а из 13 вице-губернаторов новыми стали шесть: бывшие вице-мэры Тюмени Ирина Чудова, Владимир Кильтау, Андрей Пилипчук, экс-директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, бывший заместитель директора департамента АПК Тюменской области Наталья Огородникова и экс-сенатор от Югры Эдуард Исаков. Пост первого заместителя губернатора, отвечающего в том числе за внутреннюю политику, оставался вакантным больше месяца. Только в конце ноября его занял бывший вице-губернатор Тюменской области Павел Тараканов.

Смена правительства в Югре привела к большей открытости губернатора и увеличению внимания к муниципальной власти, которая «при Наталье Комаровой оставалась всегда обделенной и в то же время виноватой во всех грехах», считает Александр Безделов. По его словам, оппозиционные партии положительно восприняли Руслана Кухарука на посту губернатора. «ЛДПР и КПРФ снизили градус критики, в том числе потому, что одной из целей предыдущего внутриполитического блока была борьба с ними. У Руслана Кухарука такой цели нет, поэтому партийная оппозиция восприняла его с определенной надеждой,— пояснил политолог.— Вместе с тем властям ХМАО не удалось решить конфликт в Нефтеюганске, где депутаты думы отказались изменить структуру администрации по предложению нового мэра Юрия Чекунова. Если губернатору не удастся закрыть конфликт, это будет сигнал другим элитным группам муниципалитетов снова начать противостояние с властью за свои интересы».

Уралу подобрали полпреда

В июне председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву возглавить генеральный совет партии, пост секретаря которого спустя шесть лет работы покинул Андрей Турчак. Господин Якушев совмещал работу полпреда и врио секретаря генсовета ЕР до сентября, пока Владимир Путин не освободил его от занимаемой должности. На следующий день на заседании СФ председатель Валентина Матвиенко представила Владимира Якушева в должности сенатора от исполнительной власти Тюменской области, который тут же был единогласно избран первым вице-спикером верхней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время предвыборной кампании Владимир Путин посетил Уралвагонзавод и «Уральские локомотивы», которые производят военную технику

Фото: пресс-служба президента РФ Во время предвыборной кампании Владимир Путин посетил Уралвагонзавод и «Уральские локомотивы», которые производят военную технику

Фото: пресс-служба президента РФ

Полпредство УрФО, остававшееся больше недели без начальника, президент предложил возглавить председателю Народного совета ДНР Артему Жоге. В ходе личной встречи Владимир Путин подчеркнул, что господин Жога является известным «в Донбассе и в стране» человеком, и призвал его поддержать жителей регионов округа, которые «очень много делают для повышения обороноспособности страны». На предложение президента Артем Жога ответил, что является солдатом и будет служить Родине там, где будет нужен.

На церемонии представления нового полпреда губернаторам шести регионов УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что перед округом стоят задачи по решению проблем, связанных с СВО и увеличением объемов выпускаемой продукции для нужд фронта. Артем Жога отметил, что намерен посетить все регионы округа и с каждым губернатором «найти общий язык».

В ходе общения с журналистами господин Якушев заверил, что опыт Артема Жоги «вполне позволяет ему возглавить полпредство». Там же господин Жога сделал одно из своих первых заявлений на Урале, в котором выступил против ограничения празднований в период проведения СВО. «Мы и воюем сейчас, чтобы люди жили хорошей, нормальной гражданской жизнью»,— сказал полпред.

В течение месяца Артем Жога посетил все регионы УрФО. Источник Guide, знакомый с ситуацией в полпредстве, отмечал, что господин Жога «сталкивается с трудностями» на посту полпреда, однако работает «с утра и до позднего вечера, чтобы успеть сделать максимальное количество дел». Собеседник также заверил, что новый полпред не намерен вмешиваться в деятельность Ельцин-центра, хотя вошел в состав его попечительского совета, сменив Владимира Якушева: «Полпред занят текущей работой и вхождением в дела, ему не до Ельцин-центра».

Собеседник в правительстве Свердловской области рассказал, что власти региона сумели выстроить диалог с Артемом Жогой. «Впечатление самое благоприятное. Отмечается его деловой, активный стиль работы»,— сказал он. Другой собеседник добавил, что «негативные ожидания» от нового полпреда не оправдались: «Человек новый, из зоны СВО, ожидали жестких и прямых решений, но он достаточно дипломатичен, деликатен, соответствует позитивному образу полпреда».

Артем Жога знакомится с территорией УрФО и пока не включился в работу полпреда «полностью», считает политтехнолог Александр Ханин, отметив, что господин Жога не стал «политическим судьей» в Коркино (Челябинская область), в котором прошли погромы цыганских домов после убийства таксистки. «Полпред должен участвовать во внутренней политике, взаимодействовать с меньшинствами и национальностями — это его хлеб»,— пояснил эксперт.

В конце ноября новый полпред рассказал в интервью информагентству ТАСС, что выстроил отношения с силовым блоком, губернаторами регионов УрФО, аппаратом полпредства и федеральными инспекторами. «Все это время постоянно какие-то люди писали личные сообщения, пугали, что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда»,— подчеркнул он. Господин Жога заверил, что не намерен в корне менять политику шести субъектов: «Я приехал не для того, чтобы совершать революции. Я приехал для того, чтобы и дальше развивать УрФО, развивать промышленность, социальную составляющую: медицину, образование, заводы ВПК и обычной сферы, сельское хозяйство».

Оппозиции подрежут партию

Всего в 2024 году в регионах УрФО прошло около 130 избирательных кампаний, по итогам которых ЕР поддержали 87,7% проголосовавших избирателей. Благодаря этому партия власти «существенно укрепила свои политические позиции» на Урале, отметил заместитель полпреда Борис Кириллов во время Дня политконсультанта, который проходил в полпредстве в конце ноября. Причем, по словам господина Кириллова, из 23 баллотировавшихся участников СВО победу в избирательных кампаниях смогли одержать 20 воинов.

В следующем году в УрФО пройдет более 500 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов региональных парламентов ЯНАО, Курганской и Челябинской областей. Борис Кириллов призвал провести «серьезную работу с кандидатами», участвовавшими в СВО, а также попросил сохранить «межнациональный мир и согласие» в ходе кампаний, чтобы избежать аналогичных произошедшей в Коркино ситуаций.

По мнению экспертов, избирательная кампания 2025 года станет подготовкой к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев считает, что в 2025–2026 годах произойдет «партийная трансформация», так как в 2024 году КПРФ лишилась статуса «партии второго выбора» на выборах в региональные парламенты. «КПРФ даже не было на втором месте, во многих случаях была ЛДПР. Можно говорить, что нет партии второго выбора, есть партия второго эшелона. Раньше всегда была ЕР, а следом уверенно вставала КПРФ. В 2025 году может подтвердиться или, наоборот, быть опровергнуто, сможет ли ЛДПР занять место партии второго выбора»,— пояснил господин Алиев. Вместе с тем общероссийский показатель СРЗП «колеблется в зоне смерти». «В ряде регионов партия сохраняет устойчивые позиции, однако в большинстве субъектов ей нужна реанимация. Единый день голосования 2025 года должен ответить на вопрос, есть ли у СРЗП шанс бороться за хотя бы прохождение в Госдуму,— подчеркнул политтехнолог.— НЛ могут рассчитывать на преодоление 5% барьера и пройти в парламент. У партии скромные показатели, во многом они опираются на нишевые возможности, но у нее есть потенциал, потому что они представляют новое поколение, уже сейчас они используют технологические приемы».

Александр Безделов считает, что в Югре и в Тюменской области работают сильные отделения СРЗП, которые возглавляют экс-депутат Госдумы Михаил Сердюк и бывший вице-спикер Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (сегодня представляют партию в региональных парламентах): «В преддверии выборов в Госдуму я бы не ставил крест на СРЗП, в ХМАО довольно широкое разнообразие, там и “Партия пенсионеров” представлена в окружном парламенте, губернатор на этот счет всегда был довольно щедрый»,— подчеркнул эксперт. Он не исключает, что КПРФ и ЛДПР сохранят число мандатов в думе ХМАО по итогам голосования в 2026 году, если поддержат отношения с губернатором. «Никаких подвижек к тому, чтобы представительство оппозиционных партий уменьшилось, нет, но внутриполитическая ситуация в стране и округе может перейти к тому, что оно может незначительно уменьшиться, но не увеличиться,— считает господин Безделов.— В то же время снижение добычи газа и отсутствие роста уровня жизни в ЯНАО может привести к увеличению поддержки КПРФ и ЛДПР, которые не являются жестко оппозиционными к губернатору Дмитрию Артюхову. Отношения между партиями и региональной властью ровные, поэтому, скорее всего, ситуация будет такой же, какая она есть сейчас». В Тюменской облдуме, по словам политолога, представительство одной из оппозиционных партий в 2026 году может сократиться в случае избрания кандидата от НЛ.

По мнению Александра Ханина, «скандальный провал» ждет оппозицию на выборах в свердловское заксобрание в 2026 году, если она не предпримет действий по решению внутренних кризисов: «ЕР наберет свои 50%, а все остальное раздаст оставшимся гражданам, в потолке оппозиционные партии наберут 11%, но не больше».

Василий Алексеев