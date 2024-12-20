Удар выше ставки

Уходящий год стал для банковской сферы Урала временем испытаний и адаптации. Ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки и завершение льготных ипотечных программ сформировали сложные условия для игроков рынка. Однако высокие ставки по депозитам поддерживали сберегательную модель поведения свердловчан и стимулировали перераспределение средств в рублевые активы. В 2025 году аналитики ждут повышения ключевой ставки до 23%, что значительно замедлит инвестиционную активность. Частично компенсировать негативный эффект смогут программы господдержки, а также адаптация бизнеса и развитие импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на сокращение объемов розничного кредитования, корпоративный сегмент продемонстрировал относительную устойчивость

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несмотря на сокращение объемов розничного кредитования, корпоративный сегмент продемонстрировал относительную устойчивость

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кредиты утратили доступность

Повышение Центробанком ключевой ставки до 21% стало главным событием 2024 года, таким образом ЦБ ведет борьбу с инфляцией. Этот шаг оказал существенное влияние на доступность кредитов для граждан и бизнеса, поскольку процентные ставки по ним выросли до 30–35% годовых. Тем не менее, влияние повышения ставки на розничное кредитование пока проявляется не в полной мере.

Еще в июле — сентябре, когда ключевая ставка была повышена сначала до 18%, а потом до 19%, достичь значительного охлаждающего эффекта на спрос не удалось, отметил аналитик Bankinform.ru Алексей Прокопьев. «Говорить о том, что будет при ставке 21%, пока рано, но повышения до 18% и 19% мало охладили спрос на кредиты. Так, объем неипотечных кредитов, оформленных свердловчанами в сентябре 2024 года, на 7% превысил показатель сентября 2023 года»,— подчеркнул он. Это свидетельствует о том, что заемщики в розничном сегменте продолжают использовать кредитные продукты, несмотря на увеличение их стоимости.

Изменения стали заметны только в октябре. Тогда объем выдачи розничных кредитов в Свердловской области, по данным директора филиала «БКС Мир инвестиций» Андрея Цурана, сократился на 20% относительно сентября. Наиболее сильное снижение зафиксировано в сегменте необеспеченных кредитов (28%) и автокредитовании (около трети от объема). Помимо повышения ставки, на это повлияло ужесточение условий по выдаче кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне роста ставок по депозитам люди стали больше оставлять деньги на вкладах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На фоне роста ставок по депозитам люди стали больше оставлять деньги на вкладах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент УБРиР Алексей Долгов напомнил, что Центробанк также устанавливает и контролирует макропруденциальные лимиты, которые ограничивают долю объемов выдач на квартал в зависимости от показателя долговой нагрузки. «В связи со всеми этими факторами спрос на розничные кредиты в нашем банке, как и в целом по рынку, за последние две недели ноября снизился на 7% по отношению к периоду с 12 по 27 октября»,— сообщил он, добавив, что в следующем году в части розничного кредитования УБРиР будет концентрироваться прежде всего на залоговом кредитовании и работе с зарплатными клиентами.

Директор института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что наибольшая проблема в сфере розничного кредитования заключается в высокой концентрации задолженности на небольшой группе заемщиков. «Половина заемщиков держит почти 90% всех кредитов физлиц (если брать по числу выданных кредитов), так как имеет три и более действующих кредита на одного заемщика. Это серьезная проблема как для заемщиков, так и для банковской системы. Но пока работа с такими игроками недостаточно интенсивная»,— пояснил он.

Бизнес подержался за льготы

Несмотря на общий тренд сокращения объемов розничного кредитования, корпоративный сегмент в 2024 году продемонстрировал относительную устойчивость. Этому способствовала активная господдержка, включая льготные программы, проектное финансирование и субсидии для стратегических отраслей.

По словам заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина, сейчас продолжается подстройка кредитных ставок к принятым ЦБ решениям по ключевой ставке, эффект от которых проявится в полной мере на горизонте 3–6 кварталов. «Кредитование предприятий менее чувствительно к повышению ключевой ставки, так как значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестиционные проекты. По итогам сентября 2024 года портфель кредитов юридических лиц в Свердловской области составил 2,2 трлн руб., что на 19% больше, чем годом ранее»,— уточнил он.

Рост корпоративного кредитования также связан с интересом предприятий к программам импортозамещения и инфраструктурным проектам. В условиях инфляционного давления компании активно используют кредитные линии для пополнения оборотных средств, что позволяет им сохранять операционную устойчивость. Однако высокая стоимость заемных средств заставляет многие предприятия пересматривать свои бюджеты и ставить на паузу менее приоритетные инвестиции.

«Бизнес все равно будет искать возможности для развития, и наша задача как банка — предложить ему адекватные и удобные инструменты. В последнее время все более популярным становится такой инструмент, как банковская гарантия. В частности, он помогает малым и средним компаниям принять участие в тендерах на обслуживание госконтрактов либо на выполнение работ по заказам крупных предприятий»,— пояснил Алексей Долгов.

Ипотеке сократили льготы

Ипотечное кредитование в 2024 году стало одной из наиболее пострадавших сфер финансового рынка. Отмена в июле программы льготной ипотеки на новостройки под 8% резко изменила ситуацию. В результате чего объемы выдачи льготной ипотеки обвалились втрое с пика выдач в июне-июле 2024 года. Заемщики, ранее активно использовавшие льготные условия, начали массово откладывать решения о покупке жилья. «О степени влияния льготных программ на выдачу ипотеки можно судить по таким цифрам: в июне в Свердловской области семь из десяти ипотечных кредитов были льготными. Девять рублей из десяти, оформленных в ипотеку, были по программам с господдержкой,— отметил Сергей Коровин.— В июле в регионе было выдано ипотеки почти в три раза меньше, чем в июне, когда был ажиотажный спрос перед закрытием льготной безадресной программы. Если в июне было оформлено ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 28 млрд руб., то в июле — на 10 млрд руб.»

Все это в сочетании с ростом ставок сделало ипотечные кредиты практически недоступными для большинства населения. «Как минимум на первичном рынке ипотека попала под удар. После начала действия в 2020 году льготных программ доля рыночной ипотеки в портфеле банков к середине 2024 года сократилась вдвое — до 5% ВВП. Текущие ставки по ипотеке выше 20% непривлекательны для заемщиков, а банки не могут давать более низкую ставку, поскольку стоимость денег на рынке сейчас достигает 23–24%»,— пояснил Андрей Цуран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой пострадавшей в 2024 году сферой финансового рынка стало ипотечное кредитование

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Самой пострадавшей в 2024 году сферой финансового рынка стало ипотечное кредитование

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне этого кризиса застройщики столкнулись с серьезными трудностями. Завышенные цены на новостройки, установленные на стадии проектирования, ограничивают возможности для снижения стоимости жилья, что делает его еще менее доступным для покупателей. Это особенно актуально в условиях высоких ставок, когда рынок вторичной недвижимости проявляет большую гибкость и становится предпочтительным вариантом для покупателей, стремящихся найти более доступное жилье.

При этом сократилась возможность досрочного погашения ипотечных кредитов, что отразилось на росте задолженности в абсолютных показателях. «Задолженность по ипотеке на 1 ноября составила 631,6 млрд руб. Это на 15% больше, чем годом ранее. В первом полугодии этого года обязательства в годовом выражении росли почти в два раза быстрее»,— отметил Сергей Коровин.

Однако, несмотря на общий спад, определенные инструменты помогли сохранить минимальный спрос. «Мы видим, что заемщики стали чаще пользоваться дополнительными опциями при оформлении ипотеки, которые позволяют снизить ставку на несколько процентных пунктов. Это субсидирование от застройщика, траншевая ипотека, услуга “Своя ставка”»,— рассказал руководитель ипотечного направления Сбербанка Владислав Шиленко. Эти программы помогают адаптироваться к новым условиям, сохраняя интерес к покупке жилья хотя бы на базовом уровне.

Максим Марамыгин уверен, что в данной сфере еще есть «накопленный жирок, позволяющий жить». «К тому же продолжает действие ряд льготных ипотечных программ (семейная ипотека, например). Думаю, что по окончании СВО будет запущена новая программа льготной ипотеки для вернувшихся бойцов, что позволит, с одной стороны, решить их социальные и жилищные проблемы, а с другой — пустить в дело накопленные суммы денежного довольствия, собирающиеся сейчас на депозитных счетах»,— прогнозирует он.

На депозитах все надежды

Одной из ключевых тенденций уходящего года в банковской сфере стал рост ставок по депозитам, что стимулировало население переводить средства в сберегательные инструменты. По данным Bankinform.ru, средняя ставка по вкладам в Екатеринбурге повысилась с 14,9% в начале года до 21,2% на начало ноября. «Следует понимать, что сейчас примерно половина ежемесячного прироста портфеля вкладов — это проценты на уже лежащие там деньги. Приток новых денег не так высок, как хотелось бы банкам, которым они нужны для выдачи по-прежнему востребованных кредитов. Отсюда — рост ставок по вкладам, опережающий рост ключевой ставки»,— пояснил Алексей Прокопьев.

По данным Уральского главного управления Банка России, в октябре остатки на вкладах свердловчан выросли по сравнению с сентябрем почти на 17 млрд руб. — до 1,264 трлн руб. Похожая динамика (+1% в месяц) была в августе и июле. Депозиты юрлиц в сентябре приросли на 3%, тогда как в ноябре, напротив, снизились на 1% (до 462 млрд руб.).

При этом рублевые вклады остаются доминирующим инструментом для сбережений. «С начала года средства частных клиентов на счетах в Сбербанке выросли на 25% и превысили 430 млрд руб. При этом свердловчане по-прежнему выбирают вклады в рублях. Доля пассивов в валюте в общем портфеле на протяжении нескольких лет продолжает снижаться и на данный момент составляет 3,1%. Две трети срочных вкладов сейчас открывается на срок от 6 месяцев до 1 года — именно в такой промежуток можно получить максимальную доходность»,— добавил Владислав Шиленко. Кроме того, такой подход демонстрирует нежелание населения фиксировать деньги на долгий срок в условиях высокой неопределенности.

Банки, в свою очередь, вынуждены адаптироваться к изменившейся структуре пассивов. Алексей Долгов отмечает, что для банков все большее значение приобретают условно-бесплатные пассивы, то есть те средства, которые зачисляются на текущие счета предприятий или физических лиц. В связи с этим особое внимание уделяется программам лояльности и зарплатным проектам. «На Среднем Урале основным инструментом нашего зарплатного бизнеса является единая социальная карта Свердловской области “Уралочка”. Мы выдали уже свыше 40 тыс. таких карт»,— добавил он.

Год высоких ставочных ожиданий

2024 год стал периодом вызовов для банковской сферы Урала. Снижение активности в кредитовании, падение спроса на ипотеку и сберегательная модель поведения населения определили ключевые тренды. В 2025 году перспективы рынка будут зависеть от действий Центробанка и экономической политики. Однако эксперты прогнозируют сохранение высокой ключевой ставки и возможное ее повышение до 23%. Так, по базовому сценарию экспертов «ВТБ Мои инвестиции», инфляция на конец 2025 года составит 6–6,5%, что предполагает среднюю ключевую ставку около 23% в следующем году.

«По нашим оценкам, тренд на жесткую денежно-кредитную политику будет продолжен, соответственно, это приведет к дальнейшему охлаждению кредитования. Ставки будут сохраняться высокими как минимум в первой половине 2025 года. Одним из драйверов роста будет дальнейшая цифровизация банковских сервисов и рост использования искусственного интеллекта. Например, управление личными финансами через голосовых помощников, расширение способов доступа к банковским услугам через биометрию. Кроме того, продолжится усиление регуляторных мер в отношении необеспеченного кредитования и борьбы с финансовыми мошенниками»,— считает Алексей Долгов.

Осторожные оптимистичные сценарии эксперты также называют, однако лишь на уровне «надежды». «Надеюсь, что в период апрель — май 2025 года ЦБ начнет снижение ключевой ставки. Это даст стимул росту экономики, особенно в гражданском секторе. Правда, для этого сначала придется пережить декабрь 2024 года с почти неизбежным повышением ставки до 23%, а возможно и до 25%. Однако я остаюсь оптимистом и рассчитываю, что к весне ситуация по многим направлениям стабилизируется и экономика начнет развиваться поступательно»,— добавил Максим Марамыгин.

Евгения Яблонская