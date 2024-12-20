«Задач много, а средства ограничены»

В ноябре 2024 года новым генеральным директором компании «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников. В интервью Guide он рассказал о том, с какими показателями уральские энергетики завершают год, сколько инвестиций компания направляет на реализацию производственных программ и какие задачи стоят перед ней на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— В ноябре вы были назначены на должность генерального директора «Россети Урал». Какие задачи и вызовы стоят перед вами?

— Мы работаем в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области — трех регионах с высокой концентрацией промышленности, серьезной бизнес-активностью и динамичным развитием социальной сферы. Поэтому задачи лично мои как руководителя крупнейшей электросетевой компании — обеспечить как базовые параметры надежности электроснабжения клиентов, так и поэтапно работать над дальнейшим развитием электросетевой инфраструктуры и ее модернизацией в тех финансово-экономических возможностях, которые у нас существуют. Есть и новые вызовы. Сейчас важно перенастроить ряд бизнес-процессов в компании, которые связаны с получением статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Это серьезная ответственность, в том числе и социальная.

С 1 сентября 2024 года в силу вступили поправки в законодательство, которые вводят понятие системообразующих сетевых компаний в регионах. Согласно им, в каждом субъекте РФ определяется системо­образующая организация — единый центр ответственности за качество электроснабжения потребителей. Статус СТСО позволяет эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования в регионе. Также СТСО может принимать участие в ликвидации технологических нарушений на бесхозяйных энергообъектах и на объектах сторонних энергокомпаний, которым требуется помощь в нештатных ситуациях. Внедрение нового статуса не влияет на принципы и методы расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

— Собираетесь ли производить какие-либо рокировки в команде?

— Что касается кадровых перестановок, то я не за резкие движения. Любая ротация кадров — естественный процесс. Каждый руководитель, так или иначе, формирует свою команду. Любому топ-менеджеру важно работать с людьми, которым можно доверять, с которыми можно реализовать самые сложные задачи. Лично я категорически не приемлю непорядочность и отсутствие личной ответственности руководителей различного уровня за работу вверенных им направлений.

— В энергетике вы более 30 лет. И значительную часть этого времени проработали на Урале и в Сибири. Какова специфика Свердловской области в плане энергетики?

— Высокая концентрация стратегических объектов промышленности, серьезный объем генерирующих мощностей и электроустановок крупных потребителей различных отраслей экономики, технологические взаимосвязи с соседними регионами. Вот так бы я охарактеризовал энергосистему Среднего Урала.

Помимо сложных технологических задач, главное, что отличает уральских энергетиков,— это мощная инженерная школа и ценности, заложенные нашими предшественниками в 1942 году во время формирования единой энергосистемы «Уралэнерго». Тогда благодаря напряженному труду специалистов отрасли удалось обеспечить электроэнергией эвакуированные на Урал промышленные объекты, построить объекты, которые позднее вошли в Тюменскую энергосистему. Считаю особенно важным напомнить об этом в преддверии 80-летия Великой Победы.

— А есть ли какие-то «узкие места» в части надежности электроснабжения?

— Пока на повестке остается острый вопрос, которому не один год,— обеспечение качественным электроснабжением негазифицированного пригорода Екатеринбурга. Для его решения в этом году почти 50% инвестиционной программы свердловского филиала направлено на реконструкцию распределительных сетей, создание схем резервирования клиентов (строительство новых участков сети, установку реклоузеров и автоматики для скорейшего восстановления электроснабжения жителей), а также исполнение обязательств по техприсоединению в Белоярском и Сысертском городских округах.

Но нужно признать: для системного решения проблемы необходимо менять методики и нормы проектирования, внимательнее относиться на муниципальном уровне к синхронизации планов развития территорий с энергетиками. Кроме того, энергетики не могут проектировать запас мощности без имеющихся заявок на техприсоединение, а они поступают к нам зачастую в режиме онлайн и с заниженными параметрами. Системная работа ведется с девелоперами, которые осваивают земли под ИЖС. Все считают свои деньги, но немногие задумываются о том, с какими сложностями могут столкнуться будущие жители этих коттеджных поселков, где все системы жизнеобеспечения зависят от электричества.

Вопросы надежности электроснабжения таких развивающихся агломераций на особом контроле. Но и об ответственности самих жителей забывать нельзя. Мы вынуждены уже второй год подряд дополнительно осуществлять мониторинг нагрузки на сетевую инфраструктуру через интеллектуальные системы учета. Эти превентивные меры необходимы для соблюдения допустимых параметров сети, что помогает нам избегать серьезных аварий и выхода из строя оборудования, в результате чего могут происходить массовые отключения в зимний максимум нагрузок. Ведь в случае замены более серьезного оборудования время восстановления электроснабжения существенно увеличится.

Результаты уже есть. Владельцы загородных домов, которые потребляют больше 15 кВт, стали внимательнее следить за расходом энергии, многие обратились с заявками на увеличение мощности. Это позволяет нам собирать полные данные по энергопотреблению и планировать технические мероприятия. Но работы предстоит еще очень много.

Кстати, в 2025 году в Свердловской области, включая Екатеринбург, мы установим порядка 55 тыс. новых интеллектуальных приборов учета. Это повысит долю автоматизированного учета до 55%.

— Как в целом изменилось энергопотребление в Свердловской области за 2024 год? Как складывается ситуация с долгами предприятий перед «Россети Урал»?

— Мы продолжаем фиксировать рост энергопотребления у населения и ряда крупных промышленных потребителей. На данный момент энергопотребление за год выросло в среднем на 2,8%. Возможно, показатель немного подкорректируется.

Вопрос задолженности мы контролируем, но он остро не стоит. Хотя еще лет 6–7 назад это являлось серьезной проблемой для компании.

В целом объем просроченной дебиторской задолженности с начала года снизился на 176 млн руб. — до 5 млрд руб., из которых рабочая задолженность составляет 760 млн руб. Остальные долги — это те средства, которые в плановом порядке возвращаются компании в рамках дел о банкротстве активов «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН). Это сложные процессы, в которых задействовано большое количество сторон, но наш правовой блок продолжает отстаивать интересы «Россети Урал» по возврату этих средств.

— Какие показатели по прибыли вы ожидаете по итогам 2024 года?

— «Россети Урал» демонстрирует уверенные показатели по всем направлениям деятельности, поэтому все плановые показатели 2024 года мы выполним в полном объеме. Официальную отчетность компания в обязательном порядке раскроет чуть позже. Не будем забегать вперед. Хотя не могу не отметить, что в нынешних экономических реалиях вопросы источников финансирования наших производственных программ стоят все острее. Задач много, а средства ограничены, поэтому расставляем приоритеты, находим баланс.

— Каковы показатели по выручке от дополнительных нетарифных работ и услуг? Насколько этот рынок перспективен для компании?

— Здесь я вижу большой потенциал. Компания на сегодня оказывает более 90 дополнительных услуг. Ключевые направления: выполнение строительно-монтажных работ и организация сетей уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов. Объем выручки от этих видов деятельности мы ожидаем на уровне более 2 млрд руб. Для нас это дополнительный источник финансирования ряда направлений деятельности, включая улучшение бытовых условий работы персонала, не оказывающий влияние на тариф. Поэтому в 2025 году ставим перед собой еще более амбициозные планы по этому направлению.

— Как изменение кредитно-денежной политики повлияло на программы ремонта сетей и модернизации?

— Общий объем финансирования программы эксплуатации и ремонтов в этом году составил порядка 7 млрд руб., что на 667 млн руб. больше, чем в 2023 году. Это обязательная статья расходов компании, которая априори не секвестируется. Я бы порассуждал о том, хватает ли средств для полноценной модернизации распределительных сетей. Ответ очевиден: с учетом общего износа и необходимости опережающего развития — не хватает. Несмотря на то, что общий объем финансирования инвестиционной программы в 2024 году составил более 23 млрд руб., значительный объем средств направлен на реализацию обязательств по технологическому присоединению. Этих средств недостаточно, чтобы опережающими темпами равномерно заниматься модернизацией как основной сети, так и сетевой инфраструктуры более низкого класса напряжения.

— Вы сказали, что «Россети Урал» получила статус СТСО. Как тогда совмещаются социальные задачи энергетики и, скажем, повышение тарифов на электроэнергию?

— Весьма риторический вопрос. Начнем с того, что конечный тариф на электроэнергию — это не только сетевая составляющая. Он состоит из стоимости производства энергоресурсов, цены на услуги по передаче электроэнергии, сбытовой надбавки и инфраструктурных платежей. Это стоимость услуг организаций, ответственных за управление Единой энергетической системой России и регулирующих рынок электроэнергии.

В электроэнергетике существует так называемое перекрестное субсидирование, то есть тарифы для населения устанавливаются чуть ниже экономически обоснованных, но из-за этого вырастает тариф для иных категорий потребителей. В последние годы предпринимаются попытки снизить существующий объем перекрестного субсидирования. Но это непростой вопрос, нужен разумный баланс.

Сегодня все чаще звучат мнения, что действующие способы финансирования проектов в энергетике уже не могут в полной мере обеспечить то усиление инфраструктуры, которое нужно для технологического развития различных отраслей экономики. Я, пожалуй, соглашусь с этим тезисом. И задам встречный вопрос: вы любите, когда дома у вас тепло и светло? А для этого нам нужно ремонтировать, эксплуатировать, реконструировать, модернизировать тысячи километров линий электропередачи и тысячи центров питания различного класса напряжения. При этом не стоит забывать, что мы должны выполнять социальные обязательства перед 15-тысячным коллективом и заботиться об улучшении благополучия наших сотрудников. Именно они в круглосуточном режиме обеспечивают уют и комфорт миллионов жителей.

— Какие перспективные и важные проекты для Екатеринбурга и Свердловской области планируются в следующем году?

— Мы завершим масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Свердловская», которая обеспечивает электроснабжение северной части Екатеринбурга, включая объекты транспортной инфраструктуры, предприятия социальной сферы, а также жилую и общественную застройку. На полную модернизацию энергообъекта с использованием полностью отечественного оборудования «Россети Урал» направит более 1,2 млрд руб.

Модернизируем и переустроим электросетевую инфраструктуру 35–110 кВ, которая необходима для воплощения в жизнь крупного инвестиционного проекта «ВИЗ-Правобережный», в рамках которого планируется строительство жилых кварталов и сети уличного освещения в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Продолжится реконструкция подстанции 110 кВ «Керамик», которая необходима для технологического присоединения новых потребителей в южной части столицы Урала. Также в микрорайоне Уктус планируется реконструкция подстанции 110 кВ «Алмазная». Сейчас решается вопрос об источнике финансирования данного объекта и сроках выполнения работ по модернизации центра питания.

Нам предстоит много напряженной работы. И один из главных вопросов — это сохранение кадрового потенциала компании. К сожалению, мы не выдерживаем конкуренции по темпу роста благосостояния наших сотрудников в сравнении с ростом зарплат в иных отраслях, не связанных с тарифным регулированием. Над этим продолжим плотно работать в 2025 году.

Беседовал Алексей Буров