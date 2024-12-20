«Это как попасть в высшую лигу»

торой год подряд Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая осуществляет инвестиционную деятельность и развивает сеть преференциальных площадок в Свердловской области, показывает положительную прибыль. О том, как КРСУ удалось этого достичь, почему у бизнеса большой спрос на индустриальные парки, какую роль в экономике региона играет экосистема «Космос», как будут развиваться завод «Фарфор Сысерти» и госпиталь имени Тетюхина, рассказал генеральный директор корпорации Андрей Мисюра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

— С какими показателями корпорация заканчивает 2024 год?

— Итоги года будут подводиться в марте. Но уже сейчас можно сказать, что показатели в плюсе. За девять месяцев нераспределенная прибыль корпорации составила 148 млн руб. Ожидаем, что на конец года положительная динамика сохранится.

Фактически за два года работы мы навели порядок в финансовом управлении нашими активами, существенно снизив просроченную дебиторскую задолженность. Благодаря грамотной работе и настройке бизнес-процессов в части корпоративного управления КРСУ второй год подряд получает прибыль.

— Одним из ваших активов является индустриальный парк «Богословский». Насколько там заполнены площади?

— За последние 1,5 года в «Богословском» начали работу семь новых резидентов. Это 47% от всего их числа (всего их 15). Совокупный объем их инвестиций превысил 4,5 млрд руб. Свободные площади в «Богословском» еще есть. К площадке проявляют большой интерес. С учетом развития логистики и проекта «Сухой порт» она становится плацдармом для нефтесервисных компаний ХМАО и ЯНАО.

— Как обстоят дела с индустриальным парком «Заречный»?

— На сегодня площади «Заречного» заполнены. Чтобы резиденты могли скорее начать работу, мы прошли все необходимые процедуры, в том числе защитили масштабный инвестпроект, в рамках которого предоставлен земельный участок площадью 8,3 га. Всего в парке будут работать четыре компании — все субъекты МСП. За счет их проектов в экономику будет привлечено 317 млн руб., будет создано 109 рабочих мест. В перспективе предприятия-резиденты будут играть все большую роль в жизни города.

— Определенное время завод «Фарфор Сысерти» испытывал финансовые трудности. Как КРСУ справилась с этой задачей?

— «Фарфор Сысерти» — одно из самых известных уральских предприятий народно-художественных промыслов (НХП). Ранее руководство не могло обеспечить финансово-хозяйственную стабильность предприятия, постоянно требовались кредиты, чтобы покрыть кассовые разрывы и выплатить зарплаты. В результате у завода сформировалась задолженность перед КРСУ на сумму в 300 млн руб.

Перед новым руководством было поставлено две задачи: сохранить коллектив и начать окупать затраты. На заводе провели ремонт: починили крышу, вывезли хлам и мусор, сделали освещение. Неиспользуемые помещения привели в порядок и сдали в аренду.

Была сформирована стратегия развития, за выполнением которой мы следим. Согласно ей, налажен выпуск новой продукции, расширен ассортимент, привлечены субсидии НХП, завод вышел на маркетплейсы. При поддержке Агентства развития Сысерти на предприятии выпустили серию кружек в стиле конструктивизм, которая «прогремела» на всю страну и до сих пор пользуется спросом.

За девять месяцев 2024 года выручка завода составила 56,1 млн руб., что в 1,9 раза выше, чем годом ранее. Причем пятую часть этой суммы составляет доход от экскурсий — в год завод посещает более 10 тыс. человек. С 2023 года существование «Фарфора Сысерти» за счет займов КРСУ практически сведено к нулю — предприятие постепенно становится самостоятельным.

Для сохранения персонала зарплату на заводе повысили на 40% по сравнению с 2022 годом. Внедрен дифференцированный подход к оплате труда: уровень зарплаты сотрудников, которые работают сдельно и выполняют значительный объем работ, выше, чем в среднем по Сысерти, и сопоставим с доходом в Екатеринбурге.

В 2025 году мы планируем найти инвестора, который продолжит развитие «Фарфора Сысерти». Вместе с ним мы оснастим завод новыми производственными линиями. Развитие таких предприятий продвигает имидж региона. А если у региона хороший имидж, то к нему охотней приходят частные инвестиции и федеральные субсидии.

— В этом году завершился многолетний спор с госпиталем имени Тетюхина. Заем, который выдавался ему правительством Свердловской области через КРСУ в рамках проекта ГЧП, был конвертирован в 30% акций медучреждения. Как корпорация будет участвовать в деятельности госпиталя?

— Вместо взаимных претензий мы с менеджментом госпиталя прилагаем совместные усилия для развития этого актива. Так, основной профиль деятельности медучреждения — операции по эндопротезированию и другие услуги по ОМС, которые зависят от предоставляемых региональным минздравом квот. Для сохранения квалификации персонала мы проработали с министерством вопрос о выделении дополнительных квот.

Также мы инициировали взаимодействие медучреждения с УГМУ — теперь студенты будут проходить здесь практику, а в штате появятся целевики. Кроме того, у госпиталя есть дополнительное здание, пока без внутренней отделки и оборудования. Мы обсуждаем с правительством варианты заполнения объекта новыми медуслугами с учетом потребностей жителей. Здесь можно развивать детское или реабилитационное направления. Госпиталь — единственное на Урале учреждение, где можно пройти трехэтапную реабилитацию. Это может быть полезно, в том числе для ветеранов СВО.

— В 2023 году КРСУ открыла предприятие «Союз Интеграция». Чем оно будет заниматься?

— Контрактное производство электроники и поверхностный монтаж печатных плат —одно из самых нужных сегодня направлений для высокотехнологичной промышленности региона. Это базовая технология для производства любой электроники. Жизненный цикл изделия сильно зависит от качества этой технологии. Поэтому мы с одним из лидеров российского рынка микроэлектроники — ГК «Интеграция» — создали совместное предприятие «Союз Интеграция» и запустили этим летом. КРСУ профинансировала приобретение оборудования, которое выпускает более 10 тыс. электронных плат в месяц. Это закроет потребность будущих резидентов технопарка «Космос» в SMD-монтаже. Для «Союз Интеграция» уже зарезервировано место в технопарке.

— На каком этапе сейчас реализация проекта экосистемы «Космос»?

— Для КРСУ он стал первым индустриальным объектом с 2017 года (после ввода в эксплуатацию «Богословского»), в котором мы участвуем от идеи до воплощения.

На «Иннопроме-2024» мы заключили договор с ПК «ТехноКрит» на строительство первой очереди технопарка под ключ. Компания подготовила проектную документацию, планируем начать строительно-монтажные работы в конце января 2025 года. Первые резиденты приступят к производственной деятельности уже в первом квартале 2026 года.

На сегодня первая очередь «Космоса» забронирована на 53%, причем интерес проявляют предприятия из других регионов, в частности из Санкт-Петербурга и Москвы. На первом этаже разместятся производства с тяжелым оборудованием, на втором и третьем можно установить легкие участки производства, лаборатории для испытаний и настройки приборов, или офисы. Что касается второй очереди, у нас уже есть стратегический партнер, с которым мы создаем совместное предприятие в области микроэлектроники. Инвестиции в проект — от 9 до 11 млрд руб. В следующем году приступим к строительству.

В рамках создания экосистемы планируется в 2026 году начать возведение индустриального парка «Космос». В Екатеринбурге нет свободной земли для размещения производств, поэтому уже сейчас к этой площадке повышенный интерес.

Помимо инфраструктурных объектов, мы создаем условия для быстрого развития бизнеса. Так, для формирования кооперационных связей будущих резидентов и промышленного комплекса мы создали цифровую платформу «Космос». Она должна увести бизнес от устаревших способов кооперации через «холодные звонки» или письма.

— Насколько такая цифровая платформа уникальна?

— Для России это пока уникальный формат. По сути, это маркетплейс для бизнеса с различными услугами, финансовыми инструментами и возможностью поставки товара в рамках производственной цепочки. Она абсолютно бесплатна для всех. Цель платформы — сократить количество шагов для того, чтобы получить услугу или продукт высокого качества по конкурентной цене и с приемлемыми сроками поставки.

Если мы хотим развивать экономику региона, то следует не просто поддерживать единичные лидерские проекты, но создавать серьезный мультипликативный экономический эффект за счет вовлечения в кооперацию большого числа компаний. С развитием IT-технологий стало возможно администрировать взаимодействие сотен тысяч предприятий, потому что каждый новый клиент увеличивает ценность платформы для новых участников.

Мы делаем платформу более удобной в части предоставления услуг и наполняем новым функционалом, в том числе чтобы различные ассоциации могли перенести на платформу взаимодействие со своим комьюнити: вести чаты, проводить мероприятия и ВКС.

— Какие планы корпорация ставит на 2025 год?

— Одно из приоритетных направлений — повышение эффективности дочерних обществ, поэтому в следующем году среди задач будет обеспечение их финансовой самодостаточности.

Второе направление — реализация экосистемы «Космос». Этот флагманский проект станет бриллиантом, новой бизнес-моделью для высокотехнологичных предприятий Свердловской области: объем инвестиций и потенциал роста в этом секторе значительно больше, чем в сырьевом. Мы создаем точку роста для научных школ, разработчиков и производственных компаний. Это как попасть в высшую лигу.

Беседовала Анастасия Реутова