В 2024 году Центробанк неоднократно поднимал ключевую ставку. Ожидается, что и в 2025 году она обновится. Какую ставку вы делаете лично для себя на 2025 год?

Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент»:

В личной жизни я все ставки сделал. Они все сыграли, и я доволен результатом. В бизнесе хотелось бы рвануть в следующем году, потому что для этого накопилось достаточно потенциала. Мы достаточно уверенно заходим в 2025 год. И я горжусь тем, что 15 лет работы компании позволяют чувствовать себя совершенно спокойно.

Да, предстоящий год будет сложным, но мы не опасаемся неустойчивости. Пожалуй, впервые заходим в, казалось бы, кризисный год с такими высокими банковскими ставками, но можем не вздрагивать и не кричать: «Все пропало!» Наверное, следующий год пройдет для нас с этим чувством положительного спокойствия. Такой настрой можно задать психологически, а можно создавать на протяжении 15 лет и подойти к нынешнему периоду со словами: «Не переживайте, переживем» — вот такой слоган будет у нас в следующем году.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):

Если говорить про личную жизнь, то у меня есть несколько проектов и желаний, на которые я бы хотел сделать ставку в следующем году. Например, съездить с детьми в путешествие, заняться своим здоровьем. Главная ставка в работе фонда на 2025 год — попробовать сгладить для бизнеса турбулентность в экономическом поле. Хотелось бы поддержать их в нынешней непростой ситуации, причем непростой своей неопределенностью, и сделать так, чтобы как раз-таки определенности стало больше, чтобы было более понятно и стабильно.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Мисюра, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ):

Основная ставка — это чтобы те проекты, которые мы реализуем в регионе, вышли на федеральный уровень. Чтобы еще раз показать всем: Свердловская область — современный регион, где новые инструменты поддержки инвестиций могут задать тренд для всей страны.

Мы уже ушли от экстенсивного способа поддержки — просто дать денег или землю — к интенсивному, когда бизнесу доступен более широкий спектр ресурсов: от услуг и до комплектующих изделий.

Я уверен, что поддержка адресных проектов, даже масштабных, лидерских и имиджевых, недостаточна,— это как если бы система образования была настроена только на отличников. Надо делать ставку на весь бизнес. А это значит — создавать нешаблонные инструменты, доступные каждому предприятию, их контрагентам, поставщикам и заказчикам. Тогда мы раскроем весь потенциал нашего уникального региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Алексей Долгов, президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР):

Мои «ключевые ставки» сохраняются уже много лет: в работе — команда, вне работы — семья. В отличие от денег, такие понятия не подвержены инфляции, их ценность — безусловна и неизменна. Думаю, что опора на эти приоритеты оправдывает себя даже в самых непростых ситуациях и в итоге всегда приносит успех.

Фото: Пресс-служба компании «Ростелеком»

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком»:

2024 год стал для меня годом значительных изменений: с первого июля я возглавил опорный филиал «Ростелекома» в Екатеринбурге. Кроме того, наша команда успешно выполнила множество задач, которые стали основой для амбициозных целей на 2025 год. Так что в следующем году мы делаем ставку на еще более масштабные планы по цифровой трансформации клиентов и партнеров, включая государство, крупные компании и малый бизнес, что подразумевает переход на актуальные облачные технологии для обеспечения информационной безопасности, преодоления технологической зависимости и перехода на российское производство.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП):

В моем детстве был такой сериал, уже давно забытый,— «Ставка больше, чем жизнь». И на все предыдущие годы, и на следующий год я делаю ставку на окружение. Если говорить о семье, то это мои внуки, к которым в этом году у меня добавился еще один, буквально несколько месяцев назад. Теперь у меня три внука, и есть ощущение, что это в определенной степени некое продолжение меня, поэтому это моя основная точка опоры, мой источник сил, оптимизма. В том числе это и определенные постановщики цели, что мне нужно быть здоровым и жить долго. Если говорить о работе, то здесь тоже ставка на окружение, на коллектив, который был собран вручную, по одному человеку, на протяжении последних 13 лет. Это коллектив, которым можно гордиться, который справится с любыми задачами, в том числе и с серьезными вызовами текущего времени.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Олег Флеганов, ресторатор, владелец компании «Реста Менеджмент»:

Я делаю ставки на себя, свою команду и на новые возможности, которые открываются перед нами каждый год, даже в самый непростой. Моя ключевая ставка — команда, с которой мы открываем в следующем году два новых классных проекта. Уверен, они станут заметными на карте Екатеринбурга и понравятся горожанам. Поэтому будем еще лучше делать свою работу, улучшать сервис и качество в проектах «Реста Менеджмент». Ну и про ставку на себя — в 2025 году буду стараться стать обладателем Кубка России по ралли во второй раз.

Фото: Предоставлено Михаилом Мальцевым

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ):

На последнем съезде Уральской ассоциации туризма я вновь был избран на должность президента ассоциации, что означает, что ближайшие три года моя деятельность будет неразрывно связана с туризмом во всех его аспектах. Для меня важно, чтобы в 2025 году была создана единая карта промышленного туризма России, над которой мы работаем с коллегами последние несколько лет. В части выездного и международного туризма я надеюсь, что та работа, которую мы осуществляли с коллегами в части прямого авиасообщения с рядом государств, будет доведена до совершенства. И туристы смогут из аэропорта Екатеринбурга Кольцово совершать прямые перелеты в Куала-Лумпур (Малайзия) или Тегеран.

Что касается моих личных планов, то я с коллегами и друзьями по приглашению главы офиса по туризму Малайзии планирую посетить первобытное племя, находящееся в глубинах острова Борнео (Калимантан). Надеюсь получить массу интереснейших впечатлений и вернуться оттуда полным составом, каким мы и выезжали из Екатеринбурга.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

И в спорте, и в работе я марафонец, поэтому для меня важны не сиюминутные успехи, а стратегические достижения. Мы все хотим, чтобы Урал процветал и был конкурентоспособным, а жители чувствовали себя комфортно. Поэтому главная задача Сбера — быть помощником для власти и бизнеса в развитии региона. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, которые создают новое качество жизни и становятся точками притяжения для квалифицированных кадров, молодежи, инвесторов, туристического потока. Именно на это направлены финансовые ресурсы, технологии и компетенции, которыми сегодня обладает Сбер.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

Главная задача музея на 2025 год — это комплектование коллекции, фондов. Думаю, что мы перейдем важный, красивый рубеж в 20 тыс. единиц хранения. Сегодня у нас около 19,5 тыс. Сейчас мы получаем в дар полтора десятка работ челябинского художника Валентина Качалова, но мы не могли предположить этого даже пару месяцев назад. Поэтому пока сложно сказать, что станет предметами нашей коллекции в новом году. В среднем коллекция музея пополняется на 500 единиц в год. Для нас это серьезный внутренний показатель, потому что за последние 15 лет количество предметов увеличилось почти в два раза.

Если говорить о личной ставке на 2025 год, то мы живем в достаточно непростое время, когда очень много стресса, непривычных для нас моментов. Поэтому самое главное — сберечь здоровье коллектива, близких, семьи и самого себя. Оно становится приоритетом №1 для всех и вся. Если не будет здоровья, не получится ничего добиться.

Антон Антонов, коммерческий директор макрорегиона «Урал» T2:

В 2025 год наша компания заходит с большими амбициями и ожиданиями, и этого бы не было без «повышения ставки» и «игры по-крупному» в уходящем году. В сентябре мы наконец провели ребрендинг, сменили название и визуальный стиль, но главное — поставили цели для развития, которые нам предстоит достигнуть.

Одна из стратегических целей T2 — занять первое место на рынке мобильной связи при сохранении качества абонентской базы. Воплотить такую задумку в одиночку невозможно, поэтому в 2025 году я делаю ставку на команду нашего макрорегиона, на каждого сотрудника от Екатеринбурга до Салехарда, от Челябинска до Сыктывкара. Верю в креативность и острый ум коллег, и мне не страшно им довериться.

В личной жизни тоже сделаю ставку на людей — на свою семью, которая является опорой для меня, а я для них. Именно в таких отношениях, когда все поддерживают друг друга, создаются идеальные условия для общего роста. Очень надеюсь, что в 2025 году получится больше путешествовать с близкими, и уже жду праздники, чтобы по традиции отправиться к родителям в Тюмень.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Михаил Черепанов, советник президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

Я бы сделал бы две ставки. Первую, высокую,— участвовать в объединении неравнодушных граждан в решении накопившихся проблем. И вторую, маленькую, личную,— освоить SUP и попутешествовать на нем: скоро лето, товарищи.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Воденников, генеральный директор «Россети Урал»:

Раз уж рассуждаем в иносказательном смысле, то моя ставка однозначно будет высокая и весьма амбициозная. Ведь мечты должны быть либо безумными, либо нереальными. Иначе это просто планы на завтра. Ну а если серьезно, то я хочу пожелать сегодня всем видеть возможности в любых трудностях!