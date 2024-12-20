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Уходящий год запомнился повышением ставок как в прямом, так и в переносном смысле: выше требования, выше запросы, выше цены, выше риски. Впрочем, экономика региона пока еще справляется — во многих отраслях заметна положительная динамика показателей, а то и вовсе рекордные значения. Тут и наращивание производственных мощностей, в том числе для обеспечения гособоронзаказа, и введение миллионов новых квадратных метров жилья, и увеличение доли накоплений жителей.

Придержать стремительно несущуюся (знать бы куда) экономику пытается новая кредитно-денежная политика ЦБ. И если в 2022 году повышение ключевой ставки было ответом на внешние факторы (нужно было удержать финансовую стабильность в условиях санкций и огромной неопределенности), то сейчас причиной, по официальной версии ЦБ, стал перегрев спроса на внутреннем рынке. И все это в условиях ограниченных ресурсов: кадровых, финансовых и производственных.

Пока одни воспринимают нынешний кризис как очередное время возможностей, другие переживают, что экономика не выдержит. Бизнес ищет ответы на новые вопросы: где брать средства для роста в условиях практически заградительных ставок на кредиты, как привлекать персонал при жесточайшем дефиците на рынке труда, как строить ценовую политику в условиях высокой инфляции? Именно эти вопросы самые актуальные на рубеже старого и нового года. Хотя хочется думать лишь о праздничном столе и предстоящих каникулах. Выдохнуть и отдохнуть после однозначно тяжелого, по-настоящему драконьего 2024-го. Чтобы в следующем году стать такими же хитрыми и верткими, как символ 2025-го.

Анастасия Реутова