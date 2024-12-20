Не остановились, но замедлились

Рост индекса промышленного производства в Свердловской области замедляется. Несмотря на существенный объем госзаказа, большое число предприятий во втором полугодии заявили об ухудшении своего положения. Среди причин они указали сохраняющийся дефицит кадров и повышение ключевой ставки. По мнению экспертов, в таких условиях бизнесу будет гораздо сложнее поддерживать прежний рост показателей. Для улучшения ситуации власти разработали несколько нацпроектов, направленных на удовлетворение «кадрового голода» и модернизацию производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росту объемов производства способствовало увеличение гособоронзаказа и продолжающаяся перенастройка технологических процессов на курс импортозамещения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Росту объемов производства способствовало увеличение гособоронзаказа и продолжающаяся перенастройка технологических процессов на курс импортозамещения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Индекс вырос неоднозначно

Доля промышленного комплекса занимает треть в структуре ВРП Свердловской области. Основу сектора формируют металлургия, машиностроение и химия, на которые в сумме приходится более 70% отгруженной продукции. В текущем году динамика развития промышленного сектора региона замедлилась по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным Свердловскстата, по итогам 10 месяцев 2024 года индекс промпроизводства (ИПП) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то время как за весь прошлый год ИПП показал более существенный прирост — +109,3% к 2022 году.

Как отметил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов, в целом за 2024 год предприятия региона показали рост, но со второго полугодия его темпы замедлились. «Первое полугодие сильно отличается от третьего и четвертого кварталов. Благодаря хорошим результатам первого полугодия годовые показатели предприятий будут в целом позитивными. Однако опросы, проводимые нашим союзом и РСПП, показывают, что с сентября предприятия стали негативнее оценивать свое состояние»,— добавил господин Породнов. По его данным, в ноябре уже четверть свердловских компаний заявили об усложнении своего финансового положения (в октябре таковых было 15%), а треть — об ухудшении делового климата (против 17% в октябре). В частности, предприятия указывают на возрастающие риски невыполнения обязательств со стороны контрагентов.

Положительную динамику по итогам 10 месяцев показывает обрабатывающая промышленность: показатели производства бумаги и бумажных изделий возросли на 19,5%, прочих готовых изделий — на 18,6%, транспортных средств и оборудования — на 14,1%, электрического оборудования — на 6,5%, химических веществ и химпродуктов — на 5,6%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 5,2%. «Этот сектор растет, прежде всего, за счет производства готовых металлических изделий, оборудования, а также других отраслей. Причины роста оборотов очевидны — это госзаказ, высвободившиеся рыночные ниши и инфляция»,— пояснил Александр Породнов, уточнив, что на обрабатывающую промышленность приходится около 30% оборота всех предприятий региона.

Отрицательную динамику ИПП продемонстрировала легкая промышленность. В частности, снизилось производство текстильных изделий (73,6%), одежды (77,2%), кожи и изделий из нее (78,9%). Помимо этого, снизилось производство лекарств (96,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (94,6%), машин и оборудования (95,1%), мебели (57,7%).

Всего за январь — октябрь 2024 года свердловские предприятия отгрузили продукции на общую сумму 3,5 трлн руб., из которых почти 3 трлн руб. пришлись на обрабатывающие производства, что на 15,5% больше, чем годом ранее.

Мощности достигли предела

Росту объемов промышленного производства, считают эксперты, способствовали два фактора: увеличение объема госзаказа и продолжающаяся перенастройка технологических процессов на курс импортозамещения, который требует разработки и внедрения новых технологий, выпуска необходимых материалов и оборудования.

В последнем рейтинге «400 крупнейших компаний Урала и Сибири», подготовленном аналитическим центром «Эксперт», Свердловская область представлена 114 компаниями, на которые пришлось 13,8% совокупной выручки за 2023 год. Так, на 17-м месте в рейтинге Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с выручкой 287,4 млрд руб., на 28-м — «Сталепромышленная компания» (162,2 млрд руб.), на 31-м — «Синарастройкомплект» (149,9 млрд руб.).

Как пояснила замминистра промышленности и науки региона Наталия Мартынова, предприятия, несмотря на экономические ограничения, продолжали запускать и модернизировать производства. В 2023 году на территории области было запущено 32 производства, а в экономику привлечено более 41 млрд руб. частных инвестиций. Только в Екатеринбурге, сообщили в мэрии, открылись такие новые линии производства, как цех по сборке отечественных самолетов Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), цех НИПИГОРМАШ по производству импортозамещающих крупногабаритных буровых установок, участок по гидроабразивной и лазерной резке на внедренческом конструкторском предприятии «Сигнал-Пак» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевыми проблемами, тормозившими развитие бизнеса в 2024 году, стали дефицит кадров и высокая ключевая ставка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ключевыми проблемами, тормозившими развитие бизнеса в 2024 году, стали дефицит кадров и высокая ключевая ставка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году одним из крупных событий для промышленного комплекса стал договор между РЖД и «Уральскими локомотивами» (входит в «Синара—Транспортные машины», СТМ) на изготовление, сертификацию и поставку двух головных образцов высокоскоростного подвижного состава с последующим вовлечением в эксплуатацию на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург по общей схеме. Стоимость этого контракта составляет 12 млрд руб. Уточняется, что к 2028 году предприятие должно поставить 28 поездов. Позже холдинг СТМ оценил инвестиции в модернизацию «Уральских локомотивов» под выпуск поездов для ВСМ в 44 млрд руб. Сейчас разработана концепция реконструкции имеющихся цехов и строительства двух производственных новых цехов общей площадью 6 тыс. кв. м. К концу 2026 года планируется строительство отдельного здания для специалистов в инженерии, которые займутся разработкой новых продуктов и усовершенствованием уже выпущенных. Реализация инвестпроектов позволит к 2028 году ежегодно выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 электропоездов «Финист».

В ноябре резидент ОЭЗ «Титановая долина» — компания «Отдел медицинской техники» — открыл первую очередь производственного комплекса по выпуску медизделий. Комплекс из двух зданий общей площадью 16 тыс. кв. м будет производить многофункциональные кровати и кушетки для пациентов, стойки регистратуры и другую медицинскую мебель для лечебных учреждений, а также вакуумные системы взятия крови и реанимационные расходные материалы. Объем инвестиций оценивается в 450 млн руб. «Первая очередь составляет 8 тыс. кв. м. Здесь планируем разместить склад, службу логистики и подразделение, которое будет производить реагенты для лабораторий. Во второй очереди будем производить медицинскую технику, функциональные кровати, медицинский пластик, контуры для реанимации, системы для искусственной вентиляции легких, пробирки и шприцы»,— рассказал директор компании Алексей Цикин, добавив, что оборот компании за 2023 год составил более 3 млрд руб.

Несмотря на открытие новых производств, подчеркивают эксперты, в дальнейшем обеспечивать рост экономики предприятиям будет труднее.

«В последние годы промышленный потенциал Свердловской области был в достаточной мере реализован, отрасль растет опережающими темпами в сравнении со среднероссийскими показателями. Но сейчас возможности роста ограничены, поскольку ограничены ресурсы. Достаточно быстро достигли определенного потолка, дальше региону развиваться будет сложнее»,— считает Александр Породнов.

Предприятия остались со ставкой и дефицитом

Одной из ключевых проблем, которую в уходящем году продолжали испытывать свердловские предприятия, оставался дефицит кадров. По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области на 1 ноября, в компаниях Екатеринбурга доступно около 16 тыс. вакансий, в среднем на одного безработного приходится 10,7 вакансии. Наиболее востребованными являются разнорабочие (521 вакансия по Екатеринбургу), специалисты (468), водители автомобиля (346), инженеры (325), инженеры-технологи (288), операторы механизированных и автоматизированных складов (250) и другие специальности. Всего по области компании испытывают потребность в более чем 48,6 тыс. работников, при этом уровень безработицы в регионе составляет 0,39%.

По словам замдиректора департамента производства «Сталепромышленной компании» Николая Стариченко, проблема не столько в нехватке персонала, сколько в конкуренции за него. По его словам, за последние два года на предприятии текучка кадров ускорилась на 30%. В «Сталепромышленной компании», например, не хватает рабочих, занятых в том числе погрузо-разгрузочными работами,— кладовщиков и стропальщиков.

«Трендом последних периодов стал рекордно низкий уровень безработицы, сопровождающийся рекордным ростом зарплат. Кадровое обеспечение промышленных предприятий должно осуществляться за счет комплексного решения вопросов в сфере повышения производительности труда, автоматизации, роботизации и цифровизации производства»,— отметила замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. По данным минпромнауки, в ноябре к реализующейся в области реформе профобразования подключилось еще 11 промышленных предприятий: «Уральские локомотивы», группа СВЭЛ, Уральский алюминиевый завод (входит в «Русал»), Синарский трубный завод (входит в ТМК), Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и другие. Они подписали соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами и учебными заведениями. Всего в проекте участвует 18 техникумов и колледжей и 100 компаний Свердловской области.

Другой серьезной проблемой для предприятий, по словам Александра Породнова, стал рост издержек, который обусловлен увеличением цен на товары, услуги и тарифы, а также налоговой нагрузки. «Возросло негативное влияние высокой ставки на бизнес. В целях охлаждения перегретой экономики, по мнению ЦБ РФ, ставка и поднимается»,— добавил он. Последний раз ключевую ставку ЦБ поднял 25 октября сразу на 200 б.п. — с 19% до 21%.

По словам замначальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, во втором квартале 2024 года ключевую ставку как фактор, ограничивающий инвестиционную деятельность, назвали 10% предприятий, а в третьем квартале их число возросло до 12%.

«Есть информация о том, что отдельные проекты приостановлены на ранних стадиях реализации либо сдвинуты на более длительные сроки. Но ярко выраженной отраслевой картины мы не наблюдаем. Скорее, влияние ключевой ставки зависит от того, как выстроена экономика какого-то проекта и насколько высок уровень долговой нагрузки на том или ином предприятии»,— подчеркнул господин Коровин.

Аналитик «Финам» Саид Керимханов добавил, что промышленники опасаются повышения ключевой ставки, о чем свидетельствует выступление президента РСПП на Русском экономическом форуме. «На фоне растущей стоимости долга, скорее всего, крупные компании смогут позволить себе масштабировать инвестиции в основную деятельность за собственный счет. Впрочем, ЦБ фиксирует и тенденцию к росту спроса на заем с плавающей ставкой, что при реализации предпосылки о снижении ключевой ставки в следующем году может несколько помочь поддерживать инвестиции на необходимом уровне, хотя и, возможно, с меньшей доходностью»,— пояснил господин Керимханов.

Проблемам противопоставили нацпроекты

Эксперты уверены, что компании ожидают более негативные последствия повышения ключевой ставки в 2025 году, если она не начнет снижаться. «Из-за повышения ставки предприятия вынуждены сокращать инвестиции, резать другие затраты, чтобы обслуживать действующие кредитные обязательства»,— заявил Александр Породнов, добавив, что если 2023 год выделялся и был неожиданно для многих позитивным, то 2025 год, по мнению многих предприятий, будет тяжелее 2024 года.

По словам Саида Керимханова, хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме допустила, что ставка может снизиться в 2025 году при отсутствии новых шоков, делать какие-либо прогнозы на этой основе сложно. «Скорее всего, ставка в 2025 году останется высокой, учитывая, что федеральный бюджет на 2025 год утвержден с дефицитом. Помимо этого, одной из важнейших проблем останется нехватка кадров. В таких условиях расширять производство будет сложно, а стоимость труда будет расти, что окажет давление на финансовые результаты компаний»,— подчеркнул эксперт.

Для того чтобы поддержать компании, государство запустило ряд нацпроектов, направленных на оснащение промышленных предприятий кадрами и новыми технологиями. По словам первого заместителя минпромторга РФ Василия Осьмакова, один из таких нацпроектов — «Станки, автоматизация и роботизация» — ориентирован на развитие станкостроения и попадание России в топ-25 стран по уровню роботизации, что, по словам замминистра, является «амбициозной целью».

В рамках нацпроекта «Транспортная мобильность» по направлению судомоделирования будет создан инжиниринговый центр по разработке малооборотных двигателей большой мощности. Как отметил господин Осьмаков, минпромторг планирует реализовывать центр совместно с группой «Синара». Всего на три новых нацпроекта — «Станки, автоматизация и роботизация», «Новые материалы и химия» и «Транспортная мобильность» — из федерального бюджета будет выделено 2 трлн руб.

Помимо этого, в сентябре в Свердловской области была утверждена региональная госпрограмма научно-технологического развития. Ее цель — увеличение к 2030 году доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом: с 21,4% до 32,1%. Фактический выпуск продукции в этих отраслях должен вырасти вдвое — с 714,2 млрд руб. до 1,4 трлн руб.

Анастасия Таначева