Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 18 декабря

Госдума соберется на заключительное в 2024 году пленарное заседание.

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит иск «Газпром переработка Благовещенск» (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям германской группы Linde на 85,733 млрд руб. из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск банка ВТБ о взыскании со структур американского банка JPMorgan Chase убытков на сумму $74,45 млн.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» к Torresant Industry ltd (Британские Виргинские острова) и ее бенефициарам, а также ликвидатору Omirico Ltd (Республика Кипр) инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием с убытков с трубопроводной компании.

В Омске арбитражный суд области рассмотрит иск управления Федеральной налоговой службы с требованием признать взаимозависимыми три одноименных компании «Нефтегазстроймонтаж» и взыскать с них 897 млн руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к германскому банку Landesbank о запрете продолжать разбирательства за рубежом.

В Турции пройдет первое заседание суда по делу россиянки Екатерины Бурназкиной, оставившей новорожденную девочку в аэропорту Антальи.

В Брюсселе лидеры Германии, Польши, Франции и других европейских стран проведут встречу. На встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский, главной темой встречи будет выделение дополнительной помощи Украине.

В Брюсселе состоится встреча Генерального секретаря НАТО Марка Рютте с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

В Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля.

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Египет по приглашению египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси для участия в саммите «Исламской восьмерки».

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

В Сеуле состоится допрос временно отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля.

В Пекине состоится первая за пять лет встреча спецпредставителей Индии и Китая для обсуждения пограничных проблем между странами.

В Страсбурге состоится церемония вручения премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова за 2024 год.

Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай для участия в фестивале снежных и ледяных скульптур и других мероприятиях.

В Кишиневе запланирована акция протеста фермеров с требованиями помощи пострадавшим от засухи, продления лицензий на импорт зерна, возврата акцизов и выплаты субсидий.

В Аргентине состоится 24-часовая забастовка крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы.

В Казахстане состоится официальный визит президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В Токио состоится заседание Банка Японии.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...