Главные анонсы 18 декабря

Госдума соберется на заключительное в 2024 году пленарное заседание.

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит иск «Газпром переработка Благовещенск» (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям германской группы Linde на 85,733 млрд руб. из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск банка ВТБ о взыскании со структур американского банка JPMorgan Chase убытков на сумму $74,45 млн.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» к Torresant Industry ltd (Британские Виргинские острова) и ее бенефициарам, а также ликвидатору Omirico Ltd (Республика Кипр) инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием с убытков с трубопроводной компании.

В Омске арбитражный суд области рассмотрит иск управления Федеральной налоговой службы с требованием признать взаимозависимыми три одноименных компании «Нефтегазстроймонтаж» и взыскать с них 897 млн руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к германскому банку Landesbank о запрете продолжать разбирательства за рубежом.

В Турции пройдет первое заседание суда по делу россиянки Екатерины Бурназкиной, оставившей новорожденную девочку в аэропорту Антальи.

В Брюсселе лидеры Германии, Польши, Франции и других европейских стран проведут встречу. На встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский, главной темой встречи будет выделение дополнительной помощи Украине.

В Брюсселе состоится встреча Генерального секретаря НАТО Марка Рютте с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

В Берлине канцлер Германии Олаф Шольц поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля.

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Египет по приглашению египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси для участия в саммите «Исламской восьмерки».

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

В Сеуле состоится допрос временно отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля.

В Пекине состоится первая за пять лет встреча спецпредставителей Индии и Китая для обсуждения пограничных проблем между странами.

В Страсбурге состоится церемония вручения премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова за 2024 год.

Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай для участия в фестивале снежных и ледяных скульптур и других мероприятиях.

В Кишиневе запланирована акция протеста фермеров с требованиями помощи пострадавшим от засухи, продления лицензий на импорт зерна, возврата акцизов и выплаты субсидий.

В Аргентине состоится 24-часовая забастовка крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы.

В Казахстане состоится официальный визит президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В Токио состоится заседание Банка Японии.