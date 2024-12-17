Экология пошла пятнами

Пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе обнаружили утром 17 декабря на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станице Благовещенской в Анапе. В курортных зонах развернута масштабная операция по ликвидации последствий разлива. В работах участвуют более 400 специалистов, координацию действий осуществляют оперативные штабы. Специалисты сравнивают масштабы бедствия с трагедией 2007 года, когда в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна и в море попали около 1,6 тыс. тонн мазута. Сейчас, по оценкам специалистов, речь идет минимум о 3 тыс. тонн мазута, ущерб оценивается в 30–50 млрд руб. Экологи предупреждают, в результате загрязнения могут погибнуть около 30 тыс. водоплавающих птиц, загрязнение угрожает и дельфинам. Юристы полагают, что взыскать ущерб с судовладельцев невозможно, если крушение танкеров произошло из-за экстремальных погодных условий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте работают спасатели, волонтеры, всего в ликвидации последствий ЧП задействовано 433 человека

Фото: https://t.me / opershtab23 На месте работают спасатели, волонтеры, всего в ликвидации последствий ЧП задействовано 433 человека

Фото: https://t.me / opershtab23

На Черноморском побережье Краснодарского края ликвидируют последствия разлива мазута с танкеров, затонувших 15 декабря в Керченском проливе.

Судно «Волгонефть-212» из-за сильного шторма получило разлом корпуса. Спустя полтора часа второй танкер «Волгонефть-239» сел на мель в районе мыса Панагия. В результате ЧП от переохлаждения погиб один моряк, остальные были спасены.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, часть мазута осталась в танкерах, из-за чего подсчет точного количества мазута, попавшего в море, пока не представляется возможным. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что потерпевшие крушение танкеры в общей сложности перевозили почти 9,2 тыс. тонн мазута.

Утром 17 декабря жители Краснодарского края начали обнаруживать мазут на черноморских пляжах. Видео перепачканных нефтепродуктами птиц опубликовали местные Telegram-каналы. Позже появились официальные данные. «Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством их глав»,— сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На месте работают сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры, всего в ликвидации задействовано 433 человека и 65 единиц техники.

«Росприроднадзор берет анализы. Важно выяснить, на сколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб»,— написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Гидрогеолог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале рассказал, что, пока не известны точные объемы попавших в воду нефтепродуктов, делать прогнозы сложно: «Многое зависит от скорости реагирования экстренных служб и погоды. Морская флора и фауна неминуемо пострадают, начиная с планктона — основы кормовой базы. Судя по кадрам, на море шторм, ликвидировать последствия будут только после установления погоды. На это уйдет минимум несколько недель. За это время пятно растечется на максимально возможную площадь. Например, последствия нефтеразлива в ноябре 2007 года ликвидировали много месяцев подряд (в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых были также танкеры "Волгонефть 123" и "Волгонефть 139".— Прим. "Ъ-Кубань")».

Эколог отметил, что рядом с местом ЧП расположены Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Могут пострадать обитатели этих ООПТ, особенно там много птиц.

Господин Каваносян оценил ущерб в результате крушения танкеров в 30–50 млрд руб.

Эколог из Новороссийска Татьяна Трибрат называет крушение танкеров огромной катастрофой, последствия которой будет ощущаться в течение нескольких лет: «Тяжелые фракции мазута оседают на дно моря и уничтожают кормовую базу для морских обитателей. Из-за шторма сейчас невозможно быстро утилизировать остатки нефти, берега уже покрыты нефтяными пятнами, и их можно собрать только вместе с песком. Самое ужасное, что в эти пятна попадают водоплавающие птицы. Они начинают клювом чистить себя, получая мазутное отравление, погибают».

Краснодарский эколог Евгений Витишко считает, что масштабы бедствия, которые произошли сейчас, соизмеримы с ЧП 2007 года. Он согласен с Георгием Каваносяном в оценке ущерба экологии.

«Пока неизвестно, дойдут ли пятна нефтепродуктов до Утриша, пройдя Анапу. Мы видим сейчас, что загрязнена Анапская пересыпь, Бугазская коса. Планируем создать в ближайшее время волонтерский штаб по спасению погибающих птиц на месте разлива нефти. При предыдущей трагедии 2007 года погибли около 30 тыс. водоплавающих птиц, в этот раз, думаю, число погибших птиц будет не меньше»,— говорит эколог.

Основательница бюро экологического комплаенса Futur Полина Позднякова полагает, что ответственность за экологический ущерб может лечь на судовладельцев, если удастся доказать, что они нарушили меры безопасности, эксплуатационные требования и их действия стали звеном в цепочке причинно-следственной связи и привели к разливу нефтепродуктов.

«Учитывая, что крушение танкеров произошло из-за экстремальных погодных условий, возможно, судовладелец не понесет ответственности за экологический ущерб по причине непреодолимой силы. Привлечь к выплате ущерба нельзя судовладельца, если шторм невозможно было предвидеть и преодолеть и авария не была вызвана в том числе технической неисправностью, дефектом управления судном или неисправностью навигационных средств»,— резюмирует госпожа Позднякова.

Тат Гаспарян