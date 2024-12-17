По этно-хутору Старозолотовскому запустили бесплатный аудиогид

В Старозолотовском появились указатели с QR-кодами. С их помощью любой желающий может запустить бесплатный аудиогид и наслаждаться экскурсией по этническому хутору Ростовской области. Проект реализован Сбером совместно с хутором Старозолотовским на базе HiFi-стриминга Звук.

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Аудиогид — это персональная экскурсия, которая проходит в удобное время и в комфортном темпе для слушателя. Гид на записи рассказывает интересные факты, связанные с историей и природой хутора, традициями и бытом донских казаков и творчеством местных художников.

Андрей Сдобников, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: Старозолотовский — удивительное место Ростовской области. Думаю, ещё несколько десятилетий назад тяжело было представить, что сюда будут приезжать группы туристов, а международная ассоциация признает хутор одним из самых красивых в мире. Но усилия местных жителей и предпринимателей дали впечатляющие результаты. Мы также рады внести небольшой вклад в развитие этно-хутора и надеемся, что аудиогиды позволят узнать его историю ещё большему количеству людей. Полная экскурсия займёт около часа, и я советую прослушать её всю, чтобы в полной мере погрузиться в донскую культуру».

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Старозолотовский имеет интересную историю. Около 25 лет назад он находился на грани исчезновения: местные жители массово уезжали, в населённом пункте не было водопровода, асфальтированных дорог, газификации. Своему возрождению хутор обязан усилиям местных жителей, администрации и семье Али и Ирины Узденовых. Сегодня сюда приезжают гости из разных регионов — в дни праздников населённый пункт могут посетить до нескольких тысяч туристов.

В 2019 году международная ассоциация «Сто красивейших городков и деревень мира» включила этно-хутор Старозолотовский в свой список и наградила одной звездой. В 2022 году хутор получил вторую звезду ассоциации. На территории населённого пункта также находится единственный в России этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».

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Ирина Узденова, сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский»: «Для нас важно сохранить Старозолотовский, его традиции и историю для следующих поколений. Мы рады, что сегодня этому могут способствовать новые технологии. Аудиогид позволит рассказать о маленьком казачьем хуторе пользователям из разных уголков России и других стран. Послушать экскурсию можно в любое время и в любом месте, даже дома в своих наушниках. Гид также будет нам здесь в помощь, когда в Старозолотовском большой наплыв туристов. Ведь это прежде всего хутор, где живут люди, и вопрос распределения потока гостей для нас очень значим».

В день презентации аудиогидов в хуторе провели детский экологический квест, мастер-класс по созданию традиционных казачьих кукол и экскурсию в музей «Тихий Дон».