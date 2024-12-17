Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинский юрист-экоактивист Владимир Казанцев умер в колонии

В одной из колоний Копейска скончался челябинский юрист и экоактивист Владимир Казанцев, осужденный за мошенничество в 2022 году. Об этом сообщается в группе поддержки правозащитника в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром из копейской колонии пришло ошеломляющее известие о внезапной кончине нашего друга, известного челябинского правозащитника Владимира Казанцева. В эти минуты у нас всех шок от горя. Мы до последнего надеялись, что Владимира выпустят по УДО. Но этому уже не суждено случиться»,— написала челябинский блогер Валентина Волкова.

Владимиру Казанцеву было 52 года. У него остались супруга и двое детей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Советский районный суд Челябинска признал Владимира Казанцев виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159, ст. 30 ч. 1 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По мнению суда и следствия, юрист получил 500 тыс. от бизнесмена Максима Шейна, интересы которого представлял в арбитражном суде, якобы для передачи сотруднику суда для принятия решения в пользу клиента. Также, по данным следствия, он пытался похитить 2,5 млн руб. у другого клиента, также убеждая его в передаче денег для положительного исхода по делу. Владимир Казанцев вину не признавал.

Юрист инициировал в Челябинске несколько крупных экологических судебных дел. Так, Владимир Казанцев вместе с другим юристом Андреем Талевлиным добились сохранение границ памятника природы — Челябинского городского бора, участок которого хотели изъять для строительства больницы. Кроме того, компания юриста «Экологический консалтинг» подавала иск к правительству области и ООО «Полигон ТБО», требуя признать свалку в Полетаево незаконной, но проиграла дело.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...