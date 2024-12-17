Челябинский юрист-экоактивист Владимир Казанцев умер в колонии

В одной из колоний Копейска скончался челябинский юрист и экоактивист Владимир Казанцев, осужденный за мошенничество в 2022 году. Об этом сообщается в группе поддержки правозащитника в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром из копейской колонии пришло ошеломляющее известие о внезапной кончине нашего друга, известного челябинского правозащитника Владимира Казанцева. В эти минуты у нас всех шок от горя. Мы до последнего надеялись, что Владимира выпустят по УДО. Но этому уже не суждено случиться»,— написала челябинский блогер Валентина Волкова.

Владимиру Казанцеву было 52 года. У него остались супруга и двое детей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Советский районный суд Челябинска признал Владимира Казанцев виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159, ст. 30 ч. 1 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По мнению суда и следствия, юрист получил 500 тыс. от бизнесмена Максима Шейна, интересы которого представлял в арбитражном суде, якобы для передачи сотруднику суда для принятия решения в пользу клиента. Также, по данным следствия, он пытался похитить 2,5 млн руб. у другого клиента, также убеждая его в передаче денег для положительного исхода по делу. Владимир Казанцев вину не признавал.

Юрист инициировал в Челябинске несколько крупных экологических судебных дел. Так, Владимир Казанцев вместе с другим юристом Андреем Талевлиным добились сохранение границ памятника природы — Челябинского городского бора, участок которого хотели изъять для строительства больницы. Кроме того, компания юриста «Экологический консалтинг» подавала иск к правительству области и ООО «Полигон ТБО», требуя признать свалку в Полетаево незаконной, но проиграла дело.