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Коммерсантъ FM
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Посылка в цифре

Как «Почта России» проходит этапы цифровизации

В условиях импортозамещения на фоне ухода иностранных вендоров и цифровизации бизнеса одна из основополагающих госкомпаний «Почта России» продолжает активно развивать цифровые сервисы в своих ключевых продуктах и услугах, а также повышать уровень автоматизации процессов. Среди таких решений — получение и отправка посылок с помощью QR-кодов, внешний и внутренний безбумажный документооборот, система управления транспортно-цифровыми процессами и др. «Ъ» разобрался, как проходят этапы цифровизации госкомпании в 2024 году и какие ожидания в 2025-м.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Почта России» запустила собственную (разработанную дочерней организацией «ПочтаТех») платформу для оптимизации работы курьерской службы, рассказали «Ъ» в компании. Мобильное приложение ускорило и упростило работу курьеров, утверждают в компании. По информации «Почты России», уже сейчас этим приложением пользуются более 1,8 тыс. курьеров, а за год объем обрабатываемых в платформе отправлений уже достигает более 20 млн. «Использование современных технологий, например, партнерского сервиса "Яндекс Маршрутизатор" для построения оптимальных маршрутов позволяет не только улучшить качество обслуживания, но и снизить затраты на доставку»,— добавляет заместитель гендиректора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

Подобный шаг стал одним из многих этапов цифровизации «Почты России». Так, весной 2024 года госкомпания запустила возможность получать и отправлять посылки с помощью QR-кода. Внедрение технологии позволило в три раза сократить время выдачи отправлений в отделениях. «У "Почты России" широкая география, высокий уровень зрелости процессов и масштабная инфраструктура, что позволяет обслуживать самые отдаленные населенные пункты»,— говорит генеральный директор Т1 «Сервионика» Александр Ельцов. По его словам, по этой же причине госкомпания делает акцент на цифровизации процессов, что в конечном итоге положительно сказывается и на качестве клиентского сервиса: растет скорость доставки и обслуживания, повышается доступность услуг.

Конверт с технологиями

Помимо курьерской платформы и клиентских операций с использованием QR-кодов «Почта России» в 2024 году запустила единый центр управления логистикой. Дашборд отображает все ключевые показатели работы логистики, такие как SLA, CPO, CSI, процент загрузки транспорта и сортировочных узлов, замедления по этапам, численность персонала и многое другое. На текущий момент система отслеживает уже более 50 логистических метрик, работа по развитию этого инструмента управления на основе данных продолжается и фактически уже стала частью регулярной деятельности по совершенствованию процессов.

«Для реализации проекта специалисты "Почты России" провели серьезную работу по повышению качества данных в системах, в том числе посредством изменения операционных процессов. Были выявлены типичные этапы, где пользователи допускали ошибки, устранены сложности по внесению ключевых данных в информсистемы, автоматизирован обмен данными между ними для минимизации человеческого фактора. Мы разработали дашборды, которые показывают актуальный статус качества данных, чтобы все руководители и пользователи могли увидеть динамику изменения качества данных, конкретные этапы процесса, в которых наблюдаются ошибки, для своевременного реагирования и исправления их»,— рассказывает Дмитрий Чудинов.

Еще одним важным технологическим решением в компании называют развитие собственной системы управления транспортно-цифровыми процессами (TMS) на базе отечественных разработок. Программа объединяет основные информационные решения и системы для управления мультимодальными перевозками, включая управление автомобильным, ЖД и авиапарком и учитывая специфику почтовой деятельности. Таким образом, говорит Дмитрий Чудинов, «Почта России» планирует импортозаместить иностранное ПО Oracle Transportation Management Systems. Как говорят в компании, новое решение позволит сократить затраты на транспорт за счет оптимизации магистральных маршрутов.

Одно из основных направлений цифровизации в «Почте России» — безбумажный документооборот. По словам Дмитрия Чудинова, за 2024 год компания в четыре раза снизила количество расходуемой бумаги. «Благодаря переходу на цифровой документооборот удалось значительно повысить операционную эффективность, увеличить производительность сотрудников логистических объектов на 2,3%, а также сократить затраты более чем на 300 млн руб. в год»,— дополняет представитель госкомпании.

В свою очередь, господин Ельцов отмечает, что наиболее масштабные проекты госкомпании происходят незаметно для потребителя: «Именно от них зависит бесперебойность работы 38 тыс. отделений по всей стране». Среди них он отмечает техническую поддержку IT-инфраструктуры главного вычислительного центра «Почты России», поддержку рабочих мест пользователей, сети передач данных и работоспособности ЦОДов, расположенных по всей РФ. «Сложность таких проектов в специфике каждого региона: то, что хорошо работает, например, в Астраханской или Волгоградской областях, может совсем не "взлететь" в Сибири. Это связано с особенностями инфраструктуры регионов, а также различиями в менталитете свыше 200 тыс. сотрудников»,— подчеркивает эксперт.

Посылка в 2025 год

В рамках масштабного проекта по импортозамещению объектов критической информинфраструктуры «Почта России» в ближайший год планирует завершить переходы своих систем из числа логистических АИС «СортМастер» и «КурьерХаб» на отечественные операционные системы. По словам представителя госкомпании, необходимо перевести на отечественный софт порядка 2,5 тыс. серверов с установленными системами и данными, и уже 95% работ завершено. По оценке господина Ельцова, несмотря на то что усилия «Почты России» в сфере цифровизации уже заметны каждому игроку рынка, у компании еще присутствует огромный потенциал для развития. В частности, это касается будущего расширения портфеля услуг и роста региональных подразделений.

Матвей Кислинский

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