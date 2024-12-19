«Темпы и масштабы цифровизации на базе отечественных продуктов значительно возросли»

Промышленные предприятия с 2022 года вошли в новую фазу импортозамещения, что было вызвано уходом с российского рынка западных вендоров и частичным отключением их продуктов. Компании оказались перед сложной задачей: ускорить миграцию на российские решения и поддержать работоспособность объектов, которые пока импортозамещения только ждут. Старший партнер Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Васильев рассказал, с какими задачами обращаются к айтишникам крупные предприятия и как Лига помогает решить их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший партнер Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Васильев

Фото: Предоставлено пресс-службой Лиги Цифровой Экономики Старший партнер Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Васильев

Фото: Предоставлено пресс-службой Лиги Цифровой Экономики

— Какова в целом сейчас ситуация с цифровизацией промышленности в России?

— К 2025 году темпы и масштабы цифровизации всех промышленных секторов страны значительно возросли и находятся на пике активности. Ключевые факторы роста — увеличение объемов производства и уход с рынка иностранных поставщиков ПО и оборудования. Также драйверами цифровизации для предприятий являются необходимость добиваться ключевых показателей импортозамещения, требования к критической информационной инфраструктуре. Традиционные задачи автоматизации остаются актуальными: повышение эффективности бизнеса, снижение затрат, обеспечение качества продукции и надежности оборудования.

— Сфера промышленности и производства чрезвычайно широка, однако выделите по возможности те области, где уровень цифровизации (а также при этом импортозамещения) наиболее высок, а где — наиболее низок.

— Это хороший вопрос. Пожалуй, похвастаться качественной цифровизацией всех этапов производства и одновременно высоким процентом импортозамещения могут только новые мелкие и средние предприятия. Те, что были созданы в последние годы с учетом требований к ПО и оборудованию. Дело в том, что крупные предприятия с высоким уровнем цифровизации на протяжении 10–20 лет внедряли во все ключевые процессы западные системы, с которых сегодня не так просто перейти на российские продукты.

Такие «передовики» цифровизации на текущем этапе имеют низкие показатели импортозамещения. Процесс идет сложно, но они сохраняют и даже наращивают объемы производства, одновременно поэтапно внедряя отечественные IT-решения.

— И все-таки какой расклад можно дать именно по отраслям?

— В 2023 году в нематериальные активы, включая внедрение и поддержку ПО, больше остальных инвестировали предприятия фармацевтической, пищевой и металлургической отраслей, перерабатывающие производства и организации, специализирующиеся на выпуске изделий из резины и пластмасс. Тенденция сохранилась и в 2024 году. Крупные предприятия из указанных отраслей стали лидерами в области промышленной цифровизации. Также стоит отметить высокий уровень цифровизации ТЭКа, достигнутый за счет многочисленных проектов, выполненных в последнее десятилетие.

— Как идет процесс импортозамещения — какие итоги работы, проделанной с весны 2022 года, сегодня можно подвести?

— Прогресс, безусловно, есть: все предприятия активно реализуют проекты по переходу на отечественное ПО и оборудование. Согласно оценкам экспертов, средний процент импортозамещения в промышленности варьируется в пределах от 40% до 70%. По моему мнению, в 2024 году этот показатель близок к 70%.

Однако надо понимать способ подсчета, который принят у нас в стране. Высокие цифры получаются за счет выполнения не самых сложных и трудоемких проектов. А вот заменить специализированное программное обеспечение, связанное с оборудованием и изделиями на производстве, очень тяжело. Таким образом, пока что предприятия берут скорее числом, нежели глубиной или качеством проектов импортозамещения.

— Какие новые отечественные продукты появляются в этой сфере?

— Сегодня российские IT-компании успешно развивают свои продукты и создают новые. Это решения для различных отраслей и задач самого разного уровня сложности. Тут тенденция, безусловно, позитивная.

Например, быстро развиваются отечественные ERP-продукты. На рынке можно найти хороший вариант для промышленных предприятий, причем интерфейс системы будет понятен всем, кто ранее пользовался SAP, что облегчит процесс импортозамещения.

Стоит отметить отечественные продукты по направлениям CAD, CAE, CAPP и CAM. Они представлены на рынке уже несколько десятилетий, но именно сейчас наиболее востребованы. За последние три года появились совершенно новые российские SCADA- и MES-системы. Кроме того, активно развиваются новые решения в области ТОРО, цифровые двойники, мобильные приложения.

В то же время отмечу, что один из главных вопросов цифровизации промышленности остается нерешенным: пока не создано полноценное российское графическое ядро. Без него невозможно создавать модели изделий «тяжелого класса» с большим количеством деталей и сложными поверхностями. Этот компонент является ключевым для автоматизации, например авиастроения. По оценкам экспертов, на создание такого ядра потребуются пять-семь лет и бюджет в 8–10 млрд руб.

Что касается аппаратного обеспечения, то тут тоже есть прогресс. Появляются серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, оборудование для ЦОДов, каналообразующее оборудование и многое другое. Однако, как и в случае с ПО, далеко не все вопросы решены и предстоит большая работа на годы вперед. Есть задачи, которые пока невозможно решить только на российском оборудовании. В таких случаях выручает параллельный импорт.

— Поясните, пожалуйста, как именно выглядит зависимость ПО от оборудования и оборудования от ПО? Может ли импортный станок без проблем работать на российских решениях?

— Зависимость между программным обеспечением и оборудованием возникает еще на этапе создания ПО, когда разработчик пишет код системы. Если разработчик предусмотрел работу оборудования, например системы управления газовой турбиной, только с определенными версиями операционных систем, оно не будет работать с другими ОС. В свою очередь, ОС предъявляет свои требования к оборудованию, на котором она может быть установлена. Получается, что необходимо приобретать импортную ОС конкретной версии и сервер с определенными параметрами. Это и есть зависимость. Если отечественный сервер с такими характеристиками отсутствует, придется заказывать иностранный.

Тут можно вспомнить ситуацию с отключением иностранного ПО, которая возникла весной 2022 года. Я лично знаком с клиентами из России и Беларуси, на чьих предприятиях использовалось оборудование из Германии, Японии, Кореи и других стран. Подключенные к интернету станки в один момент получили от вендоров команду о блокировке ПО и остановились. Те станки, которые не были подключены, продолжали функционировать. На известных мне заводах начальники цехов распорядились отключить станки от сети сразу после появления информации о санкциях.

Теперь у владельцев этих станков нет возможности получить и установить обновления программного обеспечения от иностранных производителей. Им приходится работать на версиях ПО прошлых лет. Однако это не является критичной проблемой, поскольку российские IT-интеграторы и компании, ранее занимавшиеся поддержкой оборудования, могут обновить ПО локально на каждом станке, не используя сеть. Таким образом, работа предприятий продолжается.

— Какие есть наработки у вашей компании в сфере цифровизации промышленности? Расскажите, пожалуйста, о самых интересных продуктах и кейсах внедрения.

— Лига Цифровой Экономики помогает заказчикам из разных сегментов успешно автоматизировать производство и переходить на отечественное ПО и оборудование. В частности, мы активно работаем над миграцией нескольких наших клиентов с работающих ERP SAP и Oracle на российские системы от 1С, «Галактики» и Global ERP. Это крупные предприятия из энергетической и химической отраслей.

С 2016 года наша компания разрабатывает и внедряет мобильные информационные системы, которые используют сотрудники цехов. Эти продукты позволяют полностью контролировать процессы, оборудование, действия персонала и риски каждой смены. Среди них такие решения, как «Мобильный обходчик», «Мобильный ТОиР», «Индекс техсостояния», «Электронные цеховые журналы» и др. Полученная с таких систем информация оперативно доступна руководству на разных уровнях, что крайне важно для анализа и планирования, повышения эффективности работы.

В активе Лиги Цифровой Экономики несколько продуктов в сфере искусственного интеллекта, которые сегодня начинают активно применяться в том числе в промышленности. В частности, мы разработали несколько систем-помощников, которые работают у наших клиентов. Например, ИИ-помощник для геологии и разработки месторождений изучает все имеющиеся данные и дает рекомендации по проведению исследований на скважинах.

Также отмечу проекты Лиги по разработке и построению систем обеспечения информационной безопасности для производств. Сейчас это очень актуальная задача, и у нас есть необходимый опыт и экспертиза для ее успешного решения.

— Дайте, пожалуйста, прогноз развития направления цифровизации промышленности на ближайшие годы. Что нужно сделать в первую очередь и каковы точки роста?

— Полагаю, что для достижения реальной независимости от импорта в промышленности потребуется около пяти лет. В течение этого времени на крупных предприятиях будут активно внедряться отечественные системы классов ERP, PLM, MES и SCADA. Стоит отметить, что России жизненно необходимо создание отечественного геометрического ядра для CAD — свою роль в организации и финансировании этой задачи должно сыграть государство.

В различных отраслях промышленности уже наметился тренд на автоматизацию на нижних уровнях: технологического оборудования в цехах и систем управления производственными операциями. Тренд будет расширяться и станет основным направлением.

Наша компания видит перспективы в оказании комплексных услуг для предприятий. Лига помогает подобрать на рынке образцы, подготовить и настроить новое компьютеризированное оборудование под технологические процессы клиентов. Эта работа особенно важна для модернизации существующих и создания новых производств, поэтому мы уже приступили к реализации таких проектов.