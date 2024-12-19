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Коммерсантъ FM
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Туризм уходит в цифру

Как развивается рынок TravelTech в России

Доля туризма в ВВП страны к 2030 году достигнет 5%, увеличившись почти вдвое по сравнению с началом 2024 года. В абсолютных значениях рынок вырастет с 6 трлн руб. в 2024 году до 15,6 трлн руб. в 2030 году. Отечественные компании успешно заместили ушедших международных игроков: уже в первый летний сезон их доля выросла до 40–50%, а лидером по росту числа новых пользователей стал «Суточно.ру». “Ъ” разобрался, как будет развиваться рынок краткосрочной аренды до 2030 года и как рынок TravelTech изменил привычки пользователей.

Фото: d3sign / Getty Images

Фото: d3sign / Getty Images

Рынок краткосрочной аренды жилья (РКА) в этом году достигнет 333 млрд руб., увеличившись год к году на 35,4%, следует из исследования Центра стратегических разработок (ЦСР). Почти половину рынка займут онлайн-сервисы (ОТА — online travel агентства, агрегаторы предложений отелей, перевозки и других услуг), предлагающие посреднические услуги (продвижение, поиск, бронирование) между путешественниками и поставщиками туруслуг (отели, квартиры, билеты). Их выручка в 2024 году вырастет до 150 млрд руб. К 2030 году доля ОТА увеличится с текущих 45% до 71% и составит 856 млрд руб., что означает почти шестикратный рост рынка посуточной аренды к 2024 году за счет цифровизации рынка, отмечают в организации.

Весной 2022 года Airbnb и Booking.com прекратили работу в России, их примеру последовали и другие иностранные игроки. По разным оценкам, доля зарубежных игроков в онлайн-бронированиях отелей на тот момент находилась на уровне 60–80%. Но уже в первый высокий сезон — летом 2022 года — доля отечественных агрегаторов выросла с 10–20% до 40–50% (см. “Ъ” от 26 апреля). Лидером по приросту числа новых пользователей после ухода иностранных сервисов стал онлайн-сервис для бронирования отелей и апартаментов «Суточно.ру».

Интернет находит бронь

Сейчас на рынке сервисов онлайн-бронирования есть независимые ОТА, программы крупных компаний и банков для своих клиентов в партнерстве с теми же ОТА и экосистемные ОТА.

Ежегодно в России запускается около 30 TravelTech-стартапов, более 150 технологических проектов образованы менее пяти лет назад, оценивали эксперты Travel Startups.

Сейчас одной из основных точек развития рынка краткосрочной аренды является цифровизация спроса и предложения, считает основатель сообщества Travel Startups, руководитель Комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов. По его словам, пользователи привыкли к онлайн-покупкам, поэтому все чаще приобретают товары и услуги через интернет, в том числе планируют путешествия. Почти половина российских туристов никогда не пользуются услугами туроператоров и турагентов, предпочитая самостоятельно планировать свои поездки, оценивают в ЦСР. Показатель еще выше среди респондентов в возрасте 18–24 лет: из них 64% никогда не прибегали к помощи посредников. В результате всегда услугами туроператоров и профильных агентств пользуются лишь 8% россиян, говорится в исследовании.

Сегмент краткосрочной аренды развивается и за счет платформизации, концентрации поиска и бронирования жилья на онлайн-сервисах, улучшения опыта онлайн-бронирования жилья, а также активного развития внутреннего туризма, отмечает основатель и гендиректор «Суточно.ру» (занимает 27% рынка КА) Юрий Кузнецов. «Рынок становится прозрачным и цивилизованным. Широкий выбор квартир и других мест размещения по справедливой цене, удобство приложения, прозрачность системы оплаты и качество службы поддержки играют значимую роль в успехе рыночных игроков»,— отмечает основатель компании. «На фоне роста популярности внутреннего туризма и дефицита объектов размещения квартиры становятся хорошей альтернативой отелям»,— уточняет Леонид Пустов.

В целом число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по итогам 2024 года может составить около 92 млн против 84 млн поездок годом ранее, сообщало «РИА Новости» в ноябре со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Соответственно, рынок краткосрочной аренды обеспечивает запрос населения на доступные и разнообразные объекты размещения, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах, а также дает новые возможности для развития бизнеса в регионах. Эксперты отмечают не только увеличение предложения, но и расширение типологии объектов: дачи, кемпинги, глэмпинги и апарт-отели, увеличивается количество апартаментов и объектов в новостройках.

Защищенный сервис

Участники рынка повсеместно внедряют онлайн-бронирования и оплату для упрощения процессов планирования поездки, расширяют функционал мобильных приложений и тестируют чат-боты для информирования о туристических объектах и инфраструктуре. Хосты (хозяева квартир, сдающихся в краткосрочную аренду) также осваивают цифровые технологии, говорит Леонид Пустов: «Сейчас на рынке есть все необходимые инструменты для организации онлайн-продаж». Искусственный интеллект применяется для анализа данных о предпочтениях пользователей онлайн-сервисов, их поведении и потребностях, в результате чего создаются персональные рекомендации и предложения, отмечают в ЦСР.

В «Суточно.ру» реализовано кроссплатформенное решение с функционалом для гостей и арендодателей, говорит Юрий Кузнецов. При этом у компании есть два разных мобильных приложения — гостевое «Суточно.ру» и отдельное приложение для владельцев жилья «Сдавайся». Ежедневно в гостевом сервисе регистрируются и бронируют жилье несколько тысяч человек, уточнил господин Кузнецов: «Мы делаем максимально удобный сервис и для гостей, и для хозяев жилья, будь то мгновенное подтверждение брони или размещение объекта в три простых шага. Приложения быстро обновляются — это важно, потому что многие сейчас работают на мобильных устройствах». В этом году компания обновила дизайн и архитектуру сервисов, внедрила оплату иностранными картами, а также работала над удобством и эргономичностью приложений. Например, в сервисе появились праздничные фильтры для тех, кто хочет выбрать себе жилье с камином и новогодней елкой.

Важен и вопрос защищенности ресурсов онлайн-бронирования, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. Только в первом полугодии количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год (см. “Ъ” от 9 сентября). Сервис «Суточно.ру» начал размещать свои ресурсы в облачной инфраструктуре начиная с 2022 года, что дало ему возможность гибко масштабироваться под нагрузкой пользователей и предоставлять надежный и качественный сервис. «Облачные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности как для всей IT-системы, так и для данных пользователей»,— говорит основатель компании. Инструменты, встроенные в облако, помогают защищать от угроз, управлять доступом и следить за ситуацией в реальном времени, что снижает риски и соответствует современным стандартам безопасности.

Туристов подсчитают загодя

Основными точками развития туристической отрасли в России будут рост реальных доходов населения, популяризация внутреннего туризма, цифровизация экономики и туристического рынка, а также улучшение профильной инфраструктуры и сервиса в регионах, говорит заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша: «Цифровизация же спроса и предложения, удовлетворяющего запрос более половины населения на самостоятельное планирование отдыха, и рост роли платформ и онлайн-агрегаторов гарантированно ведут к росту в сегменте КА и коллективных средств размещения».

Продолжающийся рост популярности внутреннего туризма вместе с ограниченностью номерного фонда и ростом цен на гостиницы усиливают популярность посуточной аренды, отмечают эксперты. В популярных местах, особенно в праздничные дни, найти свободные места — задача практически нерешаемая. Поэтому рынок краткосрочной аренды — дополнительная возможность для размещения в желаемой локации в нужное время. «Россияне исследуют новые туристические направления. Из-за региональной специфики в некоторых регионах ограниченное количество вариантов размещений в гостиницах, поэтому апартаменты и квартиры пользуются большей популярностью, например Алтай, Карелия, Краснодарский край или Дагестан. Поэтому кратно увеличить возможности приема туристов сейчас можно только за счет краткосрочной аренды жилья и повышения доступности информации о нем»,— заключает Юрий Кузнецов.

Юлия Юрасова

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