Большая сборка

Дистрибуторы и маркетплейсы отметили рост продаж компонентов, использующихся для апгрейда или сборки персональных компьютеров. Росту спроса в России способствуют иные факторы, чем за рубежом. Если на мировой рынок в большей степени повлияло первое после пандемии массовое вступление в новый цикл апгрейда, то в РФ покупатели скорее хотят не дожидаться дальнейшего подорожания техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи комплектующих для сбора и модернизации ПК (материнских плат, видеокарт, оперативной памяти и т. п., за вычетом периферии) за 2024 год выросли примерно на 10% год в году, сообщили “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции»: «Рост наблюдался практически по всем категориям». О росте продаж говорят и представители маркетплейсов. Так, на Ozon спрос на все виды комплектующих за первые девять месяцев вырос на 72% в штуках и на 83% — в деньгах.

Продажи на Wildberries выросли в среднем в 1,41 раза в штуках и 1,56 раза — в общей сумме, сообщил “Ъ” представитель площадки. «Важную роль сыграли отложенный спрос с 2023 года, а также снижение цен на оперативную память стандарта DDR5, поддерживающие ее процессоры и материнские платы»,— добавил он. Так, средняя цена процессоров и материнских плат снизилась на 12% и 8% соответственно, а видеокарт и систем охлаждения — на 29% и 20%.

При этом темпы роста продаж комплектующих ускорились, «что указывает на повышенный интерес к модернизации техники», отметили “Ъ” в «Яндекс Маркете». Помимо спроса на апгрейд, рост рынка стимулировал и спрос на сборку новых ПК, а также рост роли компьютеров в потреблении видеоигр: «Развитие гейминга и рост требований к производительности оборудования подталкивают пользователей к приобретению высококачественных компонентов, таких как процессоры и видеокарты». Именно последние показали наибольший рост продаж среди всех комплектующих на маркетплейсе: в первой половине 2024 года их продажи увеличились на 82% год к году.

Рынок видеоигр в РФ традиционно считается ориентированным больше на ПК, чем на игровые консоли, и «за последние два года позиции этого сегмента усилились», считает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. «Российские участники рынка направляли свои маркетинговые и продуктовые усилия, например тот же запуск VK Play или перезапуск AG.ru, именно на ПК. Сегмент консолей же после ухода платформодержателей (Sony, Nintendo, Microsoft) потерял маркетинговую поддержку. Тематические мероприятия, ориентированные именно на консольных игроков, начали проходить только в этом году». Василий Овчинников добавил, что изменения курса рубля в большей степени негативно отразились именно на цене консольных игр.

Видеокарты, помимо видеоигр и вычислений, могут использоваться для майнинга криптовалют, и участники рынка уже отмечали многократный рост продаж соответствующего оборудования (см. “Ъ” от 25 ноября). Источник “Ъ” на рынке, однако, отмечает, что для майнинга используются не только видеокарты, но и специализированные вычислительные модули и материнские платы. При этом он признал, что «рост криптовалюты и рост продаж видеокарт тянут вверх цены на остальные комплектующие».

Вторая половина 2024 года, как отметил IT-эксперт Сергей Вильянов, отметилась выпуском новых поколений процессоров AMD (серия Ryzen 9000) и Intel (серия Core Ultra), а также поддерживающих их материнских плат. При этом снижения цен на предыдущие поколения не произошло: «Если в долларах уже выпущенные комплектующие немного и падают в цене, то дешевеющий рубль нивелирует это падение. Возможно, динамика курса и побудила тех людей, которые планировали апгрейд на 2025 год, не дожидаться выхода тех же новых видеокарт от Nvidia».

Процессорам Intel устроили прожарку

Мировой рынок ПК, находившийся в падении в течение 2022–2023 годов, еще в преддверии 2024-го начал показывать признаки восстановления. Аналитики связывали низкие показатели с падением спроса на компьютеры в сравнении с периодом пандемии коронавируса. В первом квартале 2024 года агентства IDC и Canalys отчитались о росте рынка на 1,5% и 3% соответственно. Восстановление объяснялось не только спросом на компьютеры с нейросетевыми возможностями (AI PC, см. “Ъ” от 31 мая), но и стандартным для компаний циклом обновления парка ПК в четыре года.

Российские компании — по меньшей мере если говорить о компьютерных клубах — при переоснащении также закладывают срок обновления в три-четыре года, говорит руководитель отдела маркетинга и продуктов Langame Павел Голубев: «Некоторые площадки, в основном новые, стараются использовать самое актуальное оборудование. Однако больше половины клубов России еще только приближаются к этому рубежу». Клубы также не спешат с переходом на новые поколения комплектующих, чтобы избежать сбоев игровых сессий или простаивающих из-за поломок ПК: «Как мы видим, в случае с процессорами Intel подход "работает — не трогай" оправдывает себя».

Речь идет о дефектах, проявившихся в процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколений для стационарных компьютеров. В сентябре компания признала, что проблемные процессоры запрашивают у остальных частей ПК большее напряжение, чем то, на которое они физически рассчитаны. На практике это выражается в нестабильной работе компьютера во время видеоигр, а в перспективе — в преждевременном и неустранимом износе чипа. В декабре Intel отправила в отставку своего гендиректора Пэта Гелсингера, при котором компания выпустила проблемные чипы.

Мировые поставки компьютеров в сборе в третьем квартале 2024 года Выйти из полноэкранного режима Вендор Поставки (тыс. шт.) Доля рынка (%) Рост/падение год (%) Lenovo * 16 587 26,3% 2,5% HP Inc. * 13 572 21,5% 0,3% Dell * 9 919 15,7% –3,9% Apple * 5 652 9,0% 3,5% ASUS * 4 983 7,9% –3,0% Acer * 4 583 7,3% 4,4% Другие * 7 703 12,2% –12,8% Итого * 62 997 100,0% –1,3% Открыть в новом окне Источник: Gartner.

Intel выпустила обновления микрокода процессоров, которых затронула проблема, и на два года расширила гарантию на дефектные модели, в том числе на те, которые предназначены для компаний—сборщиков ПК (OEM). Компания, однако, не ведет деятельность в России с 2022 года. Также Intel и некоторые ее OEM-партеры (например, Dell) заблокировали для посетителей из РФ свои сайты с обновлениями.

Бизнес, как добавили “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции», проявляет интерес к закупке комплектующих именно из-за ограничений со стороны вендоров: «С уходом брендов и усложнением цепочек поставок привести уже собранный ПК стало сложнее и дороже, чем импортировать его по комплектующим». Говоря же о розничных продажах, представитель дистрибутора отметил, что «маркетплейсы не могут полностью заменить офлайн-ритейл — товар технически сложный, и многие хотят оценить его визуально и тактильно».

Уход иностранных брендов из России усилил позиции сборщиков высокопроизводительных компьютеров на заказ, отмечает господин Вильянов: «Они собирают фактически штучный товар и уделяют больше внимания тем факторам, которыми пренебрегают массовые производители, например низкому уровню шума. При этом они относятся к B2C-заказачикам, и дистрибуторам трудно отделить их от тех, кто собирает ПК исключительно для себя». Таким сборщикам, однако, будет трудно масштабироваться, считает он: «Дистрибуторы и розничные сети, заказывающие выпуск ПК собственных торговых марок, получают более выгодный доступ к комплектующим».

Юрий Литвиненко