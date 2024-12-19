«Многие не осознают рисков, связанных с телефонным мошенничеством»

Проблема телефонного мошенничества существует в России давно, при этом именно за последние два года государство и операторы связи сделали большой шаг в борьбе с ним. “Ъ” поговорил с гендиректором «Газпромбанк Мобайл» Анастасией Спешиловой о том, чего уже удалось достичь в борьбе с телефонным фродом, какие угрозы остаются актуальными для абонентов и почему банки и операторы связи должны объединяться для решения этой задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «ГПБ Мобайл» Анастасия Спешилова

Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпромбанк Мобайл» Гендиректор «ГПБ Мобайл» Анастасия Спешилова

Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпромбанк Мобайл»

— Во сколько вы оцениваете динамику телефонного фрода в 2024 году относительно 2023 года?

— В 2024 году мы наблюдаем позитивные изменения в сети нашего мобильного оператора. Все началось в июне прошлого года, когда мы подключились к платформе верификации вызовов. Эта система была создана для защиты абонентов от мошенничества, связанного с подменой номеров. За три летних месяца 2023 года мы заблокировали более 450 тыс. подобных вызовов. Со временем фродовый трафик стал заметно уменьшаться и уже через несколько месяцев работы системы сократился в десятки раз.

По мнению экспертов, благодаря платформе верификации вызовов количество мошеннических звонков, которые доходят до абонентов, в 2024 году сократилось в 2,5 раза. Однако, к сожалению, есть и негативные тенденции. Мошенники адаптируются и все чаще переходят в мессенджеры, что приводит к росту количества подобных звонков из года в год.

— Какие меры для защиты абонентов принимает компания сейчас? Самостоятельно или в партнерстве с кем-то?

— Безопасность наших абонентов является одним из главных приоритетов нашей компании. За последние два года мы внедрили многоуровневую систему защиты «Цифровой иммунитет», которая включает в себя несколько сервисов, направленных на защиту наших клиентов от спама и мошеннических атак.

Во-первых, у нас есть система защиты от подмены номеров, которая эффективно блокирует мошеннические звонки.

Во-вторых, мы предлагаем бесплатную услугу «Антиспам», которая автоматически уведомляет пользователей о возможном спаме при звонках с незнакомых номеров. «Антиспам» могут подключить абоненты, у которых установлены мобильные приложения Газпромбанка и «ГПБ Мобайл».

И, наконец, наша ключевая разработка — антифрод-система, которую мы запустили летом 2024 года совместно с Газпромбанком. Эта система направлена не только на блокировку нежелательных звонков, но и на защиту средств клиентов банка от хищения мошенниками. На основе больших аналитических данных антифрод-система выявляет нетипичное поведение клиентов и останавливает подозрительные транзакции на их счетах.

Что касается партнеров, мы тесно сотрудничаем с нашим опорным оператором t2 и Газпромбанком. Именно они являются нашими ключевыми партнерами в проработке мер защиты наших абонентов.

— Как еще «ГПБ Мобайл» сотрудничает с Газпромбанком по вопросам защиты данных пользователей?

— Как я уже сказала, мы совместно с Газпромбанком запустили антифрод-систему, предназначенную для защиты средств клиентов. Она помогает быстро предотвращать атаки злоумышленников, использующих схемы социальной инженерии. Мы делаем большие ставки на работу антифрод-системы и в будущем, поскольку она постоянно адаптируется и «учится распознавать» новые паттерны подозрительного поведения, что позволяет нам лучше защищать клиентов банка от телефонных мошенников.

Но и это еще не все. Совместно с Газпромбанком активно работаем над повышением цифровой грамотности клиентов. Для этого ведем блог, в котором делимся материалами о безопасности и рассказываем о новых мошеннических схемах. Газпромбанк, в свою очередь, продвигает эту ценную информацию через свои каналы, чтобы помочь клиентам быть более осведомленными и защищенными.

— Как вы считаете, стали ли сами абоненты активнее подключать дополнительные антифрод-решения? Будет ли расти на них спрос?

— В настоящее время наша комплексная защита «Цифровой иммунитет» работает для 100% наших абонентов, как «невидимый щит». Однако уже в 2025 году мы планируем внедрить новые сервисы безопасности, которые можно будет подключать дополнительно в мобильном приложении. По нашим прогнозам, эти сервисы будут пользоваться спросом, и мы ожидаем, что в первый год их подключат как минимум 10% нашей клиентской базы.

— Что, на ваш взгляд, в первую очередь сейчас мешает бороться с телефонным фродом? И как будет развиваться ситуация в 2025 году?

— Я думаю, что главное препятствие — это быстрая эволюция методов, которые используют мошенники. Они постоянно находят новые пути обмана, применяя современные технологии, такие как фишинг и социальная инженерия. В последнее время мы также наблюдаем рост использования ИИ, например для подделки голосов или создания дипфейков.

Не менее важна и доверчивость клиентов. Многие люди не осознают рисков, связанных с телефонным мошенничеством, и поэтому поддаются манипуляциям. Это, конечно, создает дополнительные возможности для мошенников.

Поэтому я считаю, что нам нужно работать не только над совершенствованием технологий защиты, но и активно участвовать в информационном просвещении населения. Мы стараемся развивать наш блог и участвовать в различных проектах с федеральными СМИ, чтобы повышать цифровую грамотность и бдительность людей.

Что касается ситуации в 2025 году, можно выделить несколько ожиданий: это улучшение технологий идентификации, в том числе с использованием ИИ и биометрических данных, а также увеличение осведомленности населения. И, хотя полностью искоренить телефонный фрод в 2025 году не удастся, можно ожидать, что в телекоммуникационной и банковской отраслях будут предприняты шаги, направленные на его существенное снижение.

— Как в целом сейчас развивается рынок MVNO в России? Какие на нем тренды?

— Рынок мобильных виртуальных операторов в России сейчас находится на подъеме, особенно выделяются банковские MVNO, которые стали самым быстрорастущим сегментом. Каждый год мы наблюдаем стабильный рост абонентской базы. В следующем году еще несколько банков планируют запустить своих операторов, и это, безусловно, также повлияет на рынок.

Однако нельзя забывать, что существующие макроэкономические условия могут замедлить эти темпы. Инвесторы становятся более осторожными, и это может отразиться на объемах инвестиций в новые MVNO.

— Что дает банку развитие в его контуре мобильного оператора?

— Знаете, MVNO открывают для банков действительно уникальные возможности и могут значительно укрепить их конкурентные позиции на рынке.

Одним из ключевых преимуществ является возможность расширить спектр предлагаемых услуг. Имея собственного MVNO-оператора, банки могут предлагать клиентам не только традиционные банковские продукты и услуги, но и мобильную связь. Это создает дополнительную ценность для клиентов, так как они могут получать все необходимые услуги в одном месте, экономя время и усилия.

Кроме того, MVNO помогают банкам повышать лояльность своих клиентов. Например, когда клиенты получают скидки на мобильную связь за использование банковских продуктов или, наоборот, финансовые преимущества за использование услуг мобильной связи, это укрепляет их привязанность к экосистеме в целом. В свою очередь, это не только увеличивает средний срок "жизни" клиентов в банке, но и создает отличные возможности для их вовлечения в другие экосистемные сервисы. Мы отмечаем, что отток таких клиентов ниже, чем у клиентов со схожим профилем, но без мобильной связи, предоставляемой нами.

Наконец, важным аспектом является развитие систем безопасности. MVNO предлагают банкам уникальную возможность повысить защиту клиентов от мошеннических действий и социальной инженерии. Более глубокая интеграция между мобильным оператором и банком способствует быстрой реакции на подозрительную активность и снижению потенциальных убытков. За счет «Цифрового иммунитета» нам удалось в 1,5 раза улучшить показатели по сохранению средств на счетах клиентов банка, которые были атакованы мошенниками.

— С кем из операторов вы сейчас активнее развиваете партнерство? В каких областях?

— На сегодняшний день нашим ключевым партнером является оператор t2, с которым мы сотрудничаем с самого начала и недавно подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В 2025 году мы намерены сосредоточиться на создании новых решений в области безопасности. Кроме того, мы активно взаимодействуем и обмениваемся опытом с другими операторами из «большой четверки» в сфере антифрода.

— Поделитесь своими стратегическими планами на 2025 год.

— Два года подряд мы становимся победителями в номинации «Виртуальный оператор года» по версии ComNews Awards благодаря нашим конвергентным продуктам, которые предлагаются вместе с другими сервисами внутри экосистемы Газпромбанка. В будущем мы планируем продолжать развивать экосистемные решения и технологии защиты наших абонентов.

Также для нас, как для молодого оператора, важен выход на самоокупаемость. Мы намерены достичь самостоятельного финансирования уже в 2025 году, что полностью соответствует нашей трехлетней стратегии, утвержденной в конце 2022 года. Это станет важным шагом для нашего дальнейшего роста и устойчивости на рынке.

Интервью взяла Татьяна Исакова