Софт мигрирующий

Считается, что импортозамещение в сфере IT началось задолго до 2022 года, когда иностранные IT-компании двинулись на выход с российского рынка. Однако в действительности массовая миграция российских компаний на отечественные IT-решения стартовала лишь в последние пару лет. Несмотря на обозначенный правительством дедлайн по переходу на доступное на российском рынке ПО, полного замещения иностранного софта, как и высокого его качества, в ближайшие годы в РФ ждать вряд ли стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прощание с последствиями

О необходимости перехода на российских софт, о внедрении собственных решений в сфере кибербезопасности, об отечественных системах обработки и управления большими данными неоднократно говорилось в РФ на разных уровнях власти и бизнеса как минимум за десять лет до начала большой «технологической миграции», стартовавшей в 2022 году. Тогда иностранные игроки уходили с рынка РФ, оставляя российскому бизнесу проблемы с лицензированием, продлением сертификатов на использование иностранного софта, оказанием технической поддержки и т. д.

Это и стало главным триггером для российских коммерческих компаний для перехода на отечественный софт, а для IT-игроков — к активной разработке и запуску на рынок новых продуктов для замещения зарубежных. К этому процессу с целью его активизации подключились и власти, расширив меры поддержки для IT-отрасли. Так, правительством РФ разрабатывались и предлагались программы льготного кредитования бизнеса, субсидии, налоговые льготы и другие преференции. Например, для организаций IT-сферы до 31 декабря 2024 года действуют нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженный тариф по страховым взносам, а разработчики программного обеспечения (ПО) могут работать по нулевой ставке по налогу на добавленную стоимость.

К драйверам импортозамещения можно отнести и различные правительственные директивы. Например, согласно методическим рекомендациям Минцифры, опубликованным 12 января 2024 года на сайте ведомства, для госкорпораций и компаний с госучастием установлены следующие сроки перехода на отечественный софт: российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 года, а системы управления базами данных — с 1 января 2026 года.

Высокий спрос российских компаний на отечественные аналоги и меры господдержки привели к росту числа отечественных разработок. Так, по подсчетам партнера аудиторской компании Б1 Юрия Денисова, на сегодня в реестре российского ПО зарегистрировано колоссальное количество различных продуктов — более 20 тыс. Это в 2,5 раза превышает показатель 2020 года: в 2020 году в реестре числилось порядка 8 тыс. продуктов, а в 2022 году — около 12–14 тыс. По данным экспертов, после 2023 года, когда российский рынок разработки ПО показал рост на 12,5%, ежегодные темпы роста на 13–15% сохранятся до 2028 года.

Соответственно, процессы импортозамещения ПО также стали более динамичными. «Активный переход на отечественное ПО наблюдается в госсекторе, в сегменте информационной безопасности, а также среди пользователей браузеров, почтовых клиентов, офисного ПО»,— подтверждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. При этом он добавляет, что наибольшую сложность представляет переход на узкоспециализированные продукты или программно-аппаратные комплексы, где требуется заместить не только софт (переписать его или мигрировать), но и перейти на отечественное оборудование.

Специфические темпы

В 2024 году число компаний, использующих отечественное ПО, как говорит лидер проектов «S+Консалтинг» Роман Яковлев, составило около 70%. Лидерами являются крупные государственные структуры, где уровень проникновения отечественного ПО достигает 60%. «Наибольшего прогресса компании всех профилей достигли в сфере информационной безопасности, при этом внедрение таких критически важных для страны технологий, как инженерное и промышленное ПО, системы управления предприятиями, базами данных, все еще отстает от общих темпов импортозамещения»,— уточняет он.

В целом, по словам Юрия Денисова, замена западных технологий происходит не так быстро, как хотелось бы, особенно в крупном корпоративном сегменте: «Компаниям необходимо принимать решение, продолжать развивать и инвестировать в существующие иностранные системы или развивать новые. При этом часто создаются собственные продуктовые вертикали для постепенной разгрузки ключевых комплексных IT-решений».

Если говорить о темпах замещения импортного ПО отечественным, то он зависит от специфики софта и приоритетов компаний. Так, по словам партнера, лидера практики технологического консультирования компании «Деловые решения и технологии» Тимофея Хорошева, в 2022–2023 годах импортозамещение было реализовано на самом горящем и в то же время самом готовом к импортозамещению участке — в информационной безопасности. Он это объясняет тем, что в России продукты по этому направлению традиционно были достаточно зрелыми и конкурентоспособными по отношению к зарубежным аналогам.

Текущие же темпы импортозамещения эксперт считает низкими по объективным причинам: «Невозможно за два года совершить рывок в 20 лет. Да, в России есть аналоги многих систем, появляются свои системы промышленной автоматизации. Эти системы позволяют решить ряд задач, но скорость, удобство, богатство инструментария будут еще долгие годы отставать от зарубежных лидеров отрасли. И чтобы догнать их, нужны огромные инвестиции и годы разработок».

Успехи в миграции на российское ПО не ограничиваются сферой информбезопасности. Также вполне успешными с точки зрения внедрения российского софта считаются направления инфраструктурных сервисов и виртуализации. Решения виртуализации серверов или рабочих мест замещались одними из первых после ухода иностранных вендоров, так как на решениях такого типа базируются все IT-системы организаций. По оценке гендиректора разработчика системного ПО «Базис» Давида Мартиросова, российские решения виртуализации уже достаточно близки к иностранным аналогам: при соответствии функционала на 70–80% они практически на 100% закрывают требования заказчиков. «Мы видим растущий запрос на геораспределенные и катастрофоустойчивые платформы, гиперконвергентную инфраструктуру и переход на микросервисную архитектуру. Также наблюдается повышение уровня автоматизации, гибкости и наблюдаемости инфраструктурных сервисов»,— добавляет эксперт.

Высокий спрос игроки рынка отмечают на отечественные общесистемные приложения. Так, на место иностранных операционных систем приходят российские Astra Linux, «Альт», РЕД ОС и другие российские продукты. Далее следуют офисные программы, системы электронной почты и средства коммуникаций. «Мы фиксируем рост спроса на цифровое рабочее пространство — продукт, который позволяет проводить видеоконференции, общаться в чатах и командах, обладает встроенными редакторами документов с поддержкой одновременной совместной работы, файловым хранилищем и поддержкой федераций»,— говорит директор по продуктам «МойОфис» Анна Потапова. По ее словам, растет спрос и на средства защиты информации, а также продукты для исследования кода (статические и динамические анализаторы, SCA), защищенные среды исполнения кода и операционные системы.

Инвестиции в долгую

Однако притом, что потребность в переходе на российский софт растет, это не означает, что он будет происходить быстро и удовлетворять всем требованиям рынка, считают опрошенные “Ъ” эксперты. С одной стороны, ждать отечественных прорывных разработок вряд ли стоит, но есть много работы по созданию необходимого ПО. «Если говорить про сегмент системного и инфраструктурного ПО, то здесь перспективные технологии внедряются постепенно — прорывные решения все любят, но никто не хочет выстрелить таким решением и создать риски для функционирования бизнес-процессов,— поясняет Давид Мартиросов.— В России мы видим развитие направления программно-определяемого ПО — сетей (SDN) и хранилищ (SDS). Этот сегмент будет расти быстрее других направлений виртуализации? и это та точка, где мы можем не импортозамещать, а импортоопережать, то есть создавать решения, превосходящие иностранные аналоги». Также, по его словам, в 2025 году продолжится переход от «железа» к коду. В частности, продолжит набирать популярность методология Infrastructure-as-Code, которая подразумевает управление инфраструктурой с помощью программного кода, когда развертывание и настройка выполняются централизованно через специализированные инструменты.

С другой стороны, как отмечают эксперты, при миграции, которая будет осуществляться все более масштабно, необходимо будет учитывать факторы, способные осложнить переход с западных IT-решений на российские. Как считает заместитель гендиректора по развитию бизнеса КРОК Валентин Губарев одним из вызовов, негативно влияющих на процесс активного внедрения российских решений, остается кадровый голод. «Если в 2021 году Минцифры оценивало дефицит специалистов на рынке от 500 тыс. до 1 млн, то сегодня, по нашим наблюдениям, он заметно вырос. Привлечь специалистов могут компании только с сильным HR-брендом, которые вкладывались в него на протяжении нескольких лет,— говорит он.— Остальным приходится очень тяжело. Кстати, именно поэтому на рынке активно растет роль аутсорса, поскольку иногда заказчику выгоднее отдать проект IT-партнеру, чем искать специалистов в команду».

Другой проблемой представитель КРОК называет фрагментированность рынка: «Миграция на новое решение предполагает его тестирование не только на производительность, но и на совместимость с другими. А это может занимать очень долгое время, учитывая, что одних систем виртуализации в реестре российского ПО сейчас порядка 30. И только на практике можно понять, за какими из них стоит команда и перспективы развития, а какие существуют только в презентации». По его мнению, здесь компании также часто обращаются к аутсорсерам, которые уже протестировали все эти решения и у которых есть комплексная экспертиза по их внедрению и интеграции.

Инфраструктурные и интеграционные задачи также могут осложнять реализацию проектов по импортозамещению, считает Юрий Денисов. Он объясняет это тем, что, хотя на рынке представлено множество отечественных решений, они не всегда совместимы друг с другом и работают так, как заявляют вендоры. Поэтому на практике иногда приходится тестировать большое количество продуктов и существенно их дорабатывать, прежде чем будет построен оптимальный технологический стек, удовлетворяющий потребностям заказчика. Он также отмечает, что в связи с повышенным спросом на проекты импортозамещения на рынке появилось много небольших IT-интеграторов, зачастую не обладающих достаточными компетенциями для реализации трансформационных задач.

«Крупному корпоративному сегменту сейчас требуется комплексная бизнес-трансформация с внедрением отечественных решений и кастомной разработкой, где это целесообразно. В таких проектах недостаточно развернуть бизнес-приложение или внедрить продукт. Нужны лучшие практики как бизнеса, так и управления проектами, поясняет он. Для успешной реализации масштабных проектов импортозамещения важно рационально и стратегически выбрать целевую и транзитную архитектуры, тщательно разработать "дорожную карту" и очень взвешенно применять бизнес-решения»,— заключает Юрий Денисов.

В целом, если говорить о перспективах импортозамещения, эксперты полагают, что ожидать прорывов в 2025 году не следует — рынок только в начале пути длиной в годы, если не десятилетия. «Наш внутренний рынок невелик, текущая экономическая ситуация в общем случае заставляет компании ограничивать инвестиции, а создание новых IT-решений — дело капиталоемкое»,— поясняет Тимофей Хорошев. «То есть интеграторам надо отправиться в дальнее инвестиционное плавание без гарантий на успех».

Константин Анохин