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Коммерсантъ FM
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Переходный порыв

Участники рынка страховых услуг почти готовы к работе по стандартам МСФО 17

Страховщики максимально приблизились к переходу на стандарт финансовой отчетности МСФО 17, вступающий в силу с нового года и меняющий правила расчета показателей страховых компаний по договорам страхования. В частности, удалось решить ключевую проблему перехода — обеспечение ПО. Впрочем, в 2025 году после перехода их ждут новые, нестандартные вызовы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

МСФО 17 — новый стандарт по учету договоров страхования, который заменяет действующий МСФО 4. В России для страховых организаций он вступает в силу с 1 января 2025 года. МСФО 17 вводит четкую структуру учета, правила признания и оценки обязательств, а также статей отчета о прибылях или убытках. Кроме того, новый стандарт предписывает организации раскрывать существенный объем информации о своих договорах страхования и их движениях за период, чего не было ранее.

Новый стандарт общения

Страховые компании значительно продвинулись в переходе на МСФО 17. Так, средневзвешенная доля завершенности работ по переходу на новый стандарт финансовой отчетности в компаниях с объемом сборов более 10 млрд руб. составила более 80% и более 70% в организациях со сборами менее 10 млрд руб., следует из исследования Б1. По данным совместного исследования кафедры страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета и Всероссийского союза страховщиков, 88% страховых компаний с оборотом свыше 50 млрд руб. в среднем готовы, но понимают, что на первом этапе будут трудности.

Продвижение связано в первую очередь с пониманием неотвратимости процесса внедрения и, главное, сдачи отчетности по МСФО 17 — это существенное и даже определяющее условие, подчеркивает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Изначально МСФО 17 должен бы вступить в силу с 1 января 2023 года, и компании ориентировались на эту дату. Когда наступил 2022-й, в результате ряда обсуждений дата вступления в силу стандарта была перенесена на 2025 год, и компании сфокусировались на более актуальных на тот момент проблемах. Сейчас же ЦБ РФ дает четкий сигнал, что переход на МСФО 17 больше переноситься не будет, а потому очевидно, что чем ближе дата перехода, тем быстрее будет расти уровень готовности к стандарту»,— поясняет директор департамента аудита Kept Максим Присталов.

В части методологии (определение сегментации портфеля, модели перехода) высокий процент завершенности работ также отмечался годом ранее, следует из исследования Б1. Что касается подготовки к внедрению (проработка карты проводок, учетной политики и прочих внутренних методологических документов), средняя доля завершенности работ повысилась до 78% по сравнению с 43% в 2023 году, отмечается там.

Страховщики подтверждают мнение экспертов. Необходимость предоставления отчетности в ЦБ по МСФО 17 с начала 2025 года и отказ ЦБ перенести сроки введения МСФО 17, а также невозможность ее предоставления через сборку «вручную» определили более быстрые темпы перехода, говорит финансовый директор страховой компании «Абсолют Страхование» Анастасия Торубарова.

«Полагаем, что наш прогресс, как и прогресс других компаний, обусловлен необходимостью раскрытия эффекта от перехода на требования МСФО 17 в финансовой отчетности за 2024 год и необходимостью сдачи надзорной отчетности с показателями по МСФО 17 уже за январь 2025 года, а ввиду больших объемов бизнеса в ручном режиме готовить финансовую отчетность не представляется возможным»,— подтверждает руководитель проектов финансового блока «АльфаСтрахования» Татьяна Русанова.

Кадры решают

Вместе с тем еще летом 2024 года страховщики заявляли, что основными сложностями перехода на новые стандарты являются поиск и внедрение программного обеспечения. Потому что санкционная повестка серьезно ограничила российских страховщиков в доступе к необходимым технологическим решениям: иностранные вендоры, с которыми начинались работы еще до 2022-го, ушли, и многие игроки были вынуждены начинать процесс перехода фактически с нуля.

Из исследования Б1 следует, что наибольший прогресс наблюдается в части внедрения программного решения. Доля компаний, которые успели приобрести или разработать программное обеспечение, необходимое для поддержания расчетов и учета по МСФО 17, выросла до 78% по сравнению с 30% годом ранее, отмечается там.

По словам экспертов компании «Совкомбанк Страхование Жизни», вендоры немного продвинулись со своими решениями как в части 1С для бухгалтерии, так и в части вариантов для актуариев.

Отсутствие комплексных программных продуктов по внедрению МСФО 17 «под ключ» и высокая стоимость трансформации IT-инфраструктуры компаний несколько тормозили переход страховщиков на новый стандарт, поясняет директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова. Рост числа методологических документов и вариантов программного обеспечения в 2024 году позволил страховщикам ускориться в переходе на МСФО 17, чтобы не нарушить законодательный дедлайн 1 января 2025 года.

Впрочем, остаются проблемы с внедрением этих решений и доработкой, так как весь основной «эффект улучшений» ПО, а также глубина понимания методологии и серьезное вовлечение в проект пришлись уже на последние месяцы внедрения, и многие вещи просто физически невозможно успеть реализовать до конца 2024 года.

По словам экспертов и страховщиков, одной из актуальных и критичных проблем для рынка при переходе на МСФО 17 является также отсутствие должного числа профильных специалистов. Это и специалисты по IT, которые сейчас требуются практически везде, но в первую очередь актуарные специалисты, говорит господин Присталов. Такие спецы критически важны для успешного перехода на новый стандарт, который в сути своей глубоко актуарный. Сейчас в компаниях высокая конкуренция за этих специалистов, их не хватает — очень большой спрос.

Новая реальность

Из исследования Б1 следует, что на данный момент почти половина компаний не завершили анализ влияния МСФО 17 на финансовые показатели 2024 года, а работы по сближению принципов подготовки финансовой отчетности по новым правилам с принципами подготовки отчетности для принятия управленческих решений в большинстве случаев запланированы на период после 2025-го.

Это означает, что многим компаниям только предстоит пройти этап детального анализа получившихся результатов и их пояснения топ-менеджменту и акционерам. Поскольку осознание многих тонкостей МСФО 17 приходит только в процессе интерпретации финансового результата, на данном этапе может возникнуть необходимость пересмотра решений, сделанных ранее, на этапе разработки учетной политики и актуарной методологии, отмечается в исследовании.

Весь 2025 год почти все участники рынка будут продолжать процессы внедрения, «докручивая» свои системы и расчеты, согласны участники рынка. Тех, кто примет решение и в управленческом учете перейти на этот стандарт, ждет довольно серьезная внутренняя работа для адекватного представления и объяснения данных.

«Компания перешла на новый стандарт учета МСФО 17 год назад одновременно с внедрением во всем мире. Оно оказалось непростым, а требования по качеству данных — крайне высокими. Качество данных невозможно обеспечить без развертывания витрин на корпоративном хранилище данных»,— рассказывают в «СберСтраховании жизни».

Существующий на мировом рынке страховых услуг опыт свидетельствует о том, что на пути перехода к новому стандарту все компании сталкивались с множеством сложностей, в частности с существенными отклонениями фактических результатов от прогнозируемых, что вынуждало их в срочном порядке искать причины расхождений, дорабатывать модели — и так много раз до тех пор, пока страховщики на выходе не стали получать ожидаемые, понятные и прогнозируемые результаты, добавляет Максим Присталов.

МСФО 17 содержит ряд методологических принципов, которые могут повлиять на результат, в частности особенности применения механизма дисконтирования, включение в оценку обязательств поправки на покрытие нефинансовых рисков, единовременное признание убытка по группам договоров страхования, которые генерируют убыток, говорят эксперты компании «Согласие». Кроме того, при переходе с ОСБУ на МСФО 17 появляется возможность не делать две отчетности — отдельно ОСБУ и МСФО, отмечают в компании «СберСтрахование жизни».

Впрочем, пока трудно сказать, насколько это будет принципиально для собственников, говорят эксперты. «Ряд компаний для принятия управленческих решений собирается оставаться на привычных метриках, кто-то пока хочет присмотреться, а иные — идти путем сближения метрик и объединения старых и новых подходов для максимально полного взгляда на компанию»,— считает господин Присталов.

Например, по словам руководителя проектов финансового блока «АльфаСтрахования» Татьяны Русановой, в 2025 году компании предстоит провести много обсуждений внутри компании, откалибровать допущения и расчеты, чтобы использовать финансовые показатели по МСФО 17 для принятия внутренних управленческих решений, в связи с чем внесение изменений в ключевые показатели пока не планируется.

Юлия Пославская

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