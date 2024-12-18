«Через пару лет придем к радикальному снижению количества жалоб со стороны пользователей»

C 1 октября 2024 года АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) стало единственным федеральным оператором Автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, что позволило впервые консолидировать открытую информацию об автостраховании и страховании жилья граждан. Генеральный директор НСИС Николай Галушин ставит перед собой цель сделать страхование не только более понятным и доступным для людей, но и масштабировать рынок страхования, чтобы увеличить долю страхования в ВВП страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Галушин, генеральный директор НСИС

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Галушин, генеральный директор НСИС

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Два месяца прошло. Система работает стабильно. Каковы первые результаты? Что с этого момента изменилось для потребителей и насколько востребованными стали появившиеся сервисы?

— При подготовке к запуску мы исходили из того, что ничего не должно поменяться с точки зрения процесса заключения договоров ни для страховых компаний, ни для потребителя. В идеале человек вообще не должен ощутить, что теперь кто-то другой собирает информацию о его договорах и через какую-то другую структуру проходит процесс формирования полисов. Это удалось сделать: процесс передачи системы от Российского союза автостраховщиков в НСИС прошел бесшовно.

По итогам деятельности АО НСИС как оператора АИС страхования за октябрь—ноябрь уже через АИС страхования заключено 8,2 млн договоров ОСАГО. При этом загружено в систему 2,1 млн договоров каско транспортных средств и автогражданской ответственности, 3,9 млн договоров страхования жилья граждан. Поступило 17,754 тыс. обращений по разным каналам и более 10 тыс. обращений в техподдержку через сайт / личный кабинет пользователя в закрытой части сайта. Основная масса обращений в компанию — это запросы арбитражных управляющих по делам о банкротстве граждан (почти 12 тыс.), запросы из судов (более 700), запросы из СЗПП (почти 600).

В техподдержку поступают вопросы, связанные с доступностью сервисов (отваливаются сервисы идентификации), вопросы о страховой истории (ошибки в данных по документам и др.), расчете КБМ (коэффициент бонус-малус — показатель безаварийного вождения, используемый при расчете стоимости полиса ОСАГО).

То есть мы видим, что сервис работает, позволяя заключать договоры, потребители также могут узнать свою страховую историю. Наверное, самой большой неожиданностью было именно количество обращений, которые мы получаем. Это говорит о том, что сервис востребован.

— С чем к вам обращаются?

— Основная масса обращений связана с корректностью информации, которую мы получаем от страховых компаний.

— Вы ожидали, что у сервиса будет такая популярность, что столько людей пожелает узнавать страховую историю? Готовились к этому? Что предполагали?

— Оценки я бы оставил на конец 2025 года. Все, что написано в законе, мы сделали, но сейчас происходит то, что называется периодом стабилизации. Идут доработки, которые мы должны сделать в рамках изменения законодательства («Белая карта», тарификация по мототехнике), рождаются новые направления потенциального развития системы.

Мы надеемся, что после очистки базы мы через пару лет придем к радикальному снижению количества жалоб со стороны пользователей на свою страховую историю, на свои данные, содержащиеся в информационной системе.

Критериями качественного проекта должны быть качество базы данных, снижение количества жалоб со стороны пользователей системы, востребованность данных для участников рынка и Банка России как регулятора страхового рынка, масштабируемость решаемых задач, например более глубокое участие АИС страхования как информационной системы не только в заключении договоров страхования, но и в процессах урегулирования убытков, что более востребовано и важно для потребителя.

Отдельной и важной темой является использование данных из АИС страхования для борьбы со страховым мошенничеством через применение различных индикаторов, выявляющих экстремальное поведение участников, повторяемость событий и участников, попытки использования недостоверной информации.

Именно качество данных определяет успешность страхования, повышение доступности услуги и для большинства, абсолютного большинства пользователей, которые являются добросовестными водителями, а все вместе будет влиять на снижение стоимости страхования.

— Госдума приняла законопроект о расширении ОСАГО на Белоруссию «Белая карта». Что нужно доработать в АИС страхования, чтобы проект заработал с нового года? Остается совсем немного времени — все успеваете сделать?

— Система должна быть настроена именно таким образом, чтобы те же действия, которые совершаются по договору ОСАГО, происходили и по договору «Белой карты». Это то, что требовалось доработать внутри АИС страхования. Важно добавить, что заключение договоров ОСАГО с расширением на территорию Белоруссии будет осуществляться не всеми страховщиками ОСАГО, а только членами Бюро международной системы страхования (то, что раньше называлось «зеленой картой»).

— Был анонсирован еще один эксперимент, который касается наличия полисов ОСАГО. Вы говорили, что хотите сделать автоматическое напоминание о продлении страховки. Как движется этот проект?

— В настоящее время заключено около 43 млн договоров ОСАГО с учетом краткосрочных, в стране зарегистрировано более 60 млн транспортных средств. То, что собираемся делать мы вместе с Минцифры,— это заблаговременное оповещение граждан о приближающемся окончании договора ОСАГО на портале «Госуслуги». Мы хотим, чтобы граждане получали письма не в день окончания договора страхования, как это происходит сейчас, а заранее — за 30, 15, 3 дня, чтобы у человека было больше времени для подготовки к его возобновлению, что снижает риск правонарушения.

— Еще одна новация, которая напрямую касается вашей системы,— это анонсированное обновление со стороны Банка России территориальных коэффициентов в ОСАГО и совершенно новый подход к тарификации мотоциклистов. Что потребуется в связи с этим поменять в АИС страхования?

— В части территориальных коэффициентов ничем техническим не обернется — это просто математика: мы изменим значение показателя, это даже не является доработкой системы. А вот по мотоциклистам появляется новая система тарификации: добавляется показатель мощности, это потребует доработки системы. Именно поэтому изменения по мототехнике вступают в силу к весне. К этому времени, к началу мотосезона, мы успеем интегрировать в систему новый тарифный элемент.

— С учетом того что у вас в руках такое количество данных, нет ли идеи стать площадкой-маркетплейсом для пролонгации или продажи страховок?

— По идее мы можем выстроить линейку по всем имеющимся в системе видам страхования: не только по ОСАГО, но и по каско, по дополнительному автострахованию, страхованию жилья. Это в планах, но займет чуть больше времени. Хотя, конечно, договоры ОСАГО являются самым востребованным страховым продуктом на рынке.

— А как в системе наполняется база данных о страховании жилья?

— База наполняется активно. Через год мы получим массив данных, которые можно анализировать.

— Хочется задать вопрос вам как менеджеру, запускающему уже не первый стартап на страховом рынке: как вы оцениваете этот проект?

— Много лет проработав в страховании, я вижу, что более полное, более детальное информирование людей об их страховой истории, об их возможностях исправления ошибок может привести к положительному эффекту на достаточно коротком интервале времени — год-два, а это даст импульс для снижения негатива по отношению к страховщикам, для более глубокого уровня проникновения страхования.

Сейчас мы виним в существующем уровне проникновения уровень доходов людей, но я считаю, что основная причина — это все-таки недостаточная информированность граждан о продуктах страховщиков и нехватка сервисов. Хотел бы, чтобы НСИС как оператор информационной системы способствовала популяризации страхования.

Моя стратегическая цель — сделать страхование более понятным людям, более доступным, сделать рынок страхования совершенно других масштабов, чтобы увеличить долю страхования в ВВП страны. Я считаю, то, что мы строим сейчас, позволит повлиять на достижение этой цели.

— Вы не только опытный страховщик, но известны как визионер. Идет много дискуссий о том, как изменится будущее рынка с появлением тех или иных технологий. Что скажете о перспективах страхового рынка?

— Рынок страхования стар как мир, поэтому никуда он не денется. В принципе изменения будут происходить — изменения затронут и каналы продаж, и способы заключения договора страхования, изменения коснутся и клиентоцентричности предложений страховых компаний (пока на тех же маркетплейсах страховые предложения конкурируют в основном по цене).

Хочется сделать так, чтобы свою потребность в страховании формулировал сам человек, чтобы он имел возможность под свою потребность в страховании найти продукт. Например, эксплуатация транспортного средства предполагается три раза в неделю, что определяет интенсивность движения. Остальное время транспортное средство будет находиться на закрытой стоянке на уровне третьего этажа, что исключает риск повреждения градом и, например, от затопления. В этом случае потребитель, поскольку это были им сформулированные потребности, должен получить услугу, которая нужна ему, и сам может сравнить предложения от разных страховщиков по цене под эту услугу.

Надо сделать так, чтобы не было конфликтов между продавцом полиса и покупателем. Если человек осознанно принимает решение о страховании и потом точно так же осознанно ждет нормальной выплаты страхового возмещения, к продлению договора страхования он придет счастливым человеком. Счастье будет способствовать тому, что у нас не будет потери клиентов. Идей и планов огромное множество!

Вера Склярова